Potřebujete rychle otestovat na Covid-19? CovidPoint je ideální volba

Pandemie koronaviru aktuálně velmi pomalu ustupuje, nicméně rozhodně nelze říct, že máme všechno úspěšně za sebou. Naopak, pro to, aby vše nakonec dopadlo tak, jak má, je zapotřebí nejen očkování, ale především neustálého testování.

V současné době se potřebujete testovat nejenom v případě, že jste přijeli z nějaké jiné země, než je Česká republika. Testy jsou vyžadovány mnohdy také tehdy, když potřebujete naopak odcestovat. Obejít se bez nich nelze ani v případě různých povolání. Ve všech firmách je aktuálně zapotřebí jednoho testu za týden. Řešit všechno v nemocnicích nebo jiných zdravotních centrech, jež jsou vzdálená od vašeho bydliště, není zrovna efektivní. Právě proto se vyplatí vsadit na expresní testování přímo v Praze. Nabízí jej CovidPoint. Právě na jeho služby se zaměříme v následujících řádcích.

Rychlé testy bez čekání

Velmi důležitá je pro většinu z nás především rychlost testování. Nikdo nemáme času nazbyt, a tak se vyplatí volit právě CovidPoint, kde nabízejí velmi rychlé testy. Vybrat si lze hned z několika variací testů.



Rychlé antigenní testy

Klasiku představují především antigenní testy, jež jsou pro pojištěné klienty jednou za 3 dny samozřejmě zdarma. Pokud patříte mezi nepojištěné samoplátce, tak budete mít antigenní test k dispozici za 350 korun. Na jakékoli čekání můžete zapomenout. Přijímáni jsou totiž jenom předem objednaní klienti a kapacita je průběžně navyšována tak, aby bez problémů korespondovala s poptávkou po testování.



Rychlé PCR testy

Rádi byste se otestovali spíše prostřednictvím PCR testů? Proč ne? Klidně můžete volit i tuto pro mnohé přesnější metodu testování. Její výhodou je bezesporu fakt, že výsledky budete mít k dispozici nejpozději následující den do půlnoci. Je možné zvolit i formu expresního testu, kdy se výsledky dozvíte v ten samý den.



Super expresní PCR testy

Vyžadují po vás výsledky testů prakticky okamžitě do několika hodin? Pak můžete zvolit super expresní PCR testy, které nabídnou výsledek do pouhých 120 minut. Díky vysoce kvalitnímu detašovanému laboratornímu přístroji přímo na místě získáte relevantní výsledky neskutečně rychle. Pokud potřebujete za několik hodin vycestovat třeba do zahraničí, jde o skvělou volbu.

Chcete znát množství protilátek ve vašem těle?

Tato informace není bezesporu také od věci. Budete mít jistotu, že se onemocněním Covid-19 v případě velkého množství protilátek jen tak jednoduše nenakazíte či zda jste již onemocnění neprodělali bezpříznakovou formou. Výsledky testů protilátek jsou k dispozici do pouhých 30 minut. Volit je mohou jak lidé přes e-žádanky, tak i samoplátci.



Certifikát samozřejmostí

Nedílnou součástí veškerých výsledků je pochopitelně také relevantní certifikát na vycestování v češtině i v angličtině.



Ideální je rezervace online

Přesně tak, není nic jednoduššího. Stačí si nalistovat stránku https://www.covidpoint.cz/rezervace a testování si zarezervovat. Klidně z pohodlí domova nebo z jakéhokoli jiného místa, kde je k dispozici připojení k internetu.



Dlouhá otvírací doba

Další velkou předností testování u této společnosti je maximální časová flexibilita. Centrum otevírají v 8.00 a zavírá se ve 23.00. Určitě je zapotřebí rezervovat se na konkrétní dobu. Některé druhy testů se řeší v přesně dané hodiny. Jestliže se rozhodnete pro rychlý PCR, pak je zapotřebí objednat se na ráno do 12.00 s tím, že výsledky obdržíte ve stejný den.



Naprostá bezpečnost

V CovidPointu mají s testováním dlouhodobé zkušenosti. Společnost již spoustu let zajišťuje testování například na hepatitidu B a C nebo syfilis či HIV. Spolehnout se tedy budete moci na maximální bezpečnost a profesionalitu. Obsluha i platba probíhají bezkontaktně i v hotovosti.