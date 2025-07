Potřebujete sklad? Zapomeňte na cihly, zkuste plachtovou halu!

Když se řekne sklad, mnoho lidí si automaticky představí klasickou zděnou halu, betonové základy, několik měsíců výstavby a náklady, které se pomalu šplhají k rozpočtu menší budovy na klíč. Doba se však mění a s ní i potřeby podnikatelů, zemědělců, obcí i běžných firem. Rychlost, flexibilita, dostupnost. To jsou tři kritéria, kterými se dnes řídíme.

Ne každý má čas, prostor nebo finance na to, aby si nechal postavit klasický zděný sklad. Plachtové haly jsou proto řešením, které je stále častěji vnímáno nejen jako dočasná alternativa, ale jako plnohodnotná odpověď na nejrůznější provozní potřeby.

Přečtěte si více o tom, co vám toto řešení může nabídnout, a proč se vyplatí.

Klasická výstavba dnes není jediným řešením

Ještě donedávna bylo budování skladu poměrně jasným scénářem: projekt, povolení, základy, zdi, střecha, časová rezerva minimálně několik měsíců – a investice, která dokáže pořádně zatížit rozpočet. Nejednomu podnikateli se při této představě objevily vrásky na čele.

Dnes však na trhu soupeří různá řešení a alternativy, které nejsou jen provizorní možností, ale plnohodnotným skladem, který odpovídá aktuálním potřebám firem, obcí, farmářů i drobných podnikatelů.

Jednou z nich jsou montované haly od HAGRO ORAVA s.r.o. – moderní, konstrukčně propracované stavby, které nabízejí velmi dobrý poměr mezi cenou, časem a užitnou hodnotou. Oproti tradičním zděným skladům je jejich výhodou nejen rychlost montáže, ale zejména jejich přizpůsobivost a ekonomičnost.

Co je to plachtová hala a proč si ji vůbec vybrat?

Pokud jste o takové hale ještě neslyšeli, jedná se o montovanou, lehkou, ale stabilní konstrukci z oceli, překrytou speciální plachtou. Nejedná se o klasickou plachtu, ale o plachtu z PVC, která se vyznačuje vynikající odolností vůči nepříznivému počasí, UV záření nebo ohni a překvapí dlouhou životností.

Ačkoli se tato konstrukce může zdát na první pohled jednoduchá, v praxi se jedná o sofistikovaný systém, který bez problémů splní funkci plnohodnotného skladu, výrobní plochy, garáže nebo sportovního areálu. Tuto halu lze využít pro několik účelů.

A proč o něm vůbec uvažovat? Protože v sobě spojuje několik výhod, které tradiční konstrukce jednoduše nenabízí:

Rychlost montáže

Zatímco u klasické haly se počítá s měsíci, plachtová hala často stojí během několika dnů.

Jednoduchost a flexibilita

Tyto haly jsou navrženy tak, aby bylo možné je postavit přesně tam, kde je právě potřebujete – na zpevněnou plochu, štěrkové podloží, betonový základ i nezpevněný terén.

Cenová dostupnost

Výstavba z cihel, betonu a oceli představuje výrazný zásah do rozpočtu. Plachtové haly nabízejí stejný prostorový komfort, ale za podstatně nižší cenu. Ty nejmenší pořídíte od 37 000 Kč.

Odolnost a životnost

Moderní plachtové haly nejsou žádné fóliovníky. Využívají speciální průmyslové plachty s UV stabilizací, odolné vůči větru, sněhu i dešti. V kombinaci s pevnou konstrukcí bez problémů odolají i náročným podmínkám – a to dlouhodobě. Životnost takové haly dosahuje až 30 let.

Široké možnosti využití

Od skladování materiálu, techniky, úrody až po zastřešení sportovních a kulturních akcí nebo mobilní provozy – plachtová hala najde uplatnění prakticky všude tam, kde je potřeba prostor chráněný před počasím.

Každý, kdo se dnes rozhoduje o výstavbě skladových prostor, by měl zvážit i alternativní možnosti. Doby, kdy jedinou volbou byly cihly a beton, jsou dávno pryč.

Plachtové haly dnes kombinují praktičnost s rychlostí, dostupnost s funkčností. A co víc, jsou řešením, které se řídí nejen rozpočtem, ale především zdravým rozumem. Protože někdy je nejlepší rozhodnutí to, které vás nezatíží víc, než musí, no zároveň splňuje vše, co od moderního skladu očekáváte.