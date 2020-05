Pozadí vývoje mobilní aplikace pro brněnské veletrhy

Na brněnském výstavišti za rok proběhne okolo 250 akcí a výstav. Na ty zavítá zhruba 1 milion návštěvníků. Bylo tedy na čase vyvinout aplikaci, která pomůže s orientací v areálu i mezi vystavovateli.

Mobilní aplikace odpovídající největšímu výstavišti

Vzhledem k tomu, že je výstaviště v Brně největší v České republice, bylo zapotřebí, aby se tak prezentovalo i v online světě. Chtělo to pořádnou mobilní aplikaci, která bude výstaviště reprezentovat. Dříve měla každá akce i výstava svou vlastní aplikaci. To byl ale velmi nákladný, a především neudržitelný systém. Proto vznikl požadavek na jednotnou aplikaci do mobilu, která zvládne sloužit všem akcím i veletrhům.

Průběh vývoje mobilní aplikace pro BVV

Základní požadavek byl, aby si mobilní aplikace zvládla stahovat nová data přes backend ze systému BVV, ale zároveň bylo nutné, aby do ní šlo data zadávat i ručně skrze webovou aplikaci. Celý proces začal přípravou administračního prostředí a analýzou stavu tehdejších systémů BVV. Následoval náročný úkol. Navrhnout profil vystavovatele tak, aby splňoval všechny zadané požadavky.

V aplikaci je možné pozvat kolegy k tomu, aby se také stali vystavovateli. V této roli mohou figurovat na více akcích a u různých společností. V aplikaci najdete mimo jiné chat, registraci a možnost sjednání schůzky s vystavovateli. Díky použitému systému Dactyl CMS se podařilo propojit veškeré systémy BVV a čerpat z nich data. Aplikace tak dokáže pracovat i offline.

Řešení mapy je také jedinečné. Je na ní detailně vykreslené výstaviště i s pozicemi výstavních ploch. Když na některou kliknete, zobrazí se detail vystavovatele a můžete se nechat lehce odnavigovat přímo k požadovanému stánku.



Užitečnost na prvním místě

Aplikace poslouží oběma stranám, vystavovatelům i návštěvníkům. Využijete ji, i když se teprve na nějakou akci chystáte. Můžete se podívat, jaké akce se na výstavišti konají v nejbližších dnech, a vybrat si, kam se vydáte. Taky se hned na jednom místě dozvíte, jaká je otevírací doba, kolik stojí vstupenky, kde se dá parkovat, kolik to bude stát a mnohé další. Pokud má akce doprovodný program, lze si jednotlivé události exportovat nebo přidat do kalendáře.

Vývoj mobilní aplikace dostalo na starost brněnské vývojářské studio Dactyl Group, které má s tvorbou mobilních aplikací a webových stránek bohaté a dlouholeté zkušenosti. Na svědomí mají například iOS / Android appku pro Rock for People, Prague Visitor Guide, Smartsupp a další.