Poznejte výhody dřevěných briket

Dřevěné brikety: Ekologie na prvním místě
Topit briketami znamená přispět k čistému vzduchu. Bez přítomnosti síry či škodlivých uhlovodíků se brikety pyšní významnou ekologickou stopou. Toto palivo patří mezi ty, které se mohou pochlubit nulovým uhlíkovým dopadem, neboť množství uvolněného CO2 je ekvivalentní tomu, co strom absorboval během svého růstu. Brikety se vyrábí z přebytků dřeva z lesního hospodářství, jako jsou piliny a hobliny. To dodává tomuto palivu další plusové body v oblasti udržitelnosti.
Brikety do krbu a ušetřené peníze
Příznivá cena surovin, efektivní výrobní proces a minimální náklady na distribuci - to vše přispívá k tomu, že dřevěné brikety jsou ekonomicky výhodnou volbou. Slevy mimo topnou sezónu a možnost pořídit větší množství přináší významné finanční úspory. Navíc předčasným nákupem předejdete zvýšeným cenám a omezené dostupnosti, které přicházejí s prvními chladnými dny.
V briketách je esence dřeva
Vlastnosti dřeva koncentrované v kompaktní formě, to jsou dřevěné brikety. Jsou schopné nahradit objemem až tři běžná polena a vyznačují se nízkým obsahem vlhkosti a vysokou hustotou. To znamená větší výhřevnost a delší dobu hoření. S vlhkostí pod 10 % je zaručeno maximální využití skryté energie, takže ihned po doručení můžete začít topit bez jakéhokoliv odkladu.
Jak správně topit briketami?
Aby brikety odvedly svou práci nejlépe, je důležité naučit se s nimi správně topit. Začněte s podpalovačem a drobným dřevem nebo menšími kusy briket a otevřeným přívodem vzduchu. Jakmile se oheň rozhoří, můžete přidat brikety. Když začnou plápolat, snižte přísun kyslíku a vytvoříte tak ideální podmínky pro spalování. Naplňte topeniště do poloviny - dřevěné brikety se mohou rozšířit až o třetinu.
Vyhněte se nízké kvalitě briket
Vybírejte pečlivě - podezřele levné brikety mohou vést k nákladným opravám topného zařízení, protože mohou být špatně lisované a rychle se rozpadat. Tím pádem dehtují a zanáší kouřovody. Vyvarujte se briketám spojených lepidly místo přirozeného ligninu. Je to špatné pro životní prostředí.
Kde koupit kvalitní dřevěné brikety?
Jestliže si přejete zakoupit brikety, pak je možné vybrat z různých typů, které jsou prakticky balené a připravené k doručení. Pokud potřebujete poradit před nákupem, odborníci vám rádi poskytnou potřebné informace a rady.