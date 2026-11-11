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Pražské novostavby zdražují, zájem se soustředí na menší byty

Komerční sdělení   16:02
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Pražské novostavby zdražují, zájem kupujících se soustředí na menší byty | foto: ČTK

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Průměrná nabídková cena nových bytů v Praze ve třetím čtvrtletí překročila 190 tisíc korun za metr čtvereční. Kupující dál nejčastěji volí menší dispozice, které jsou dostupnější díky nižší celkové ceně.

U investičních bytů přitom do rozhodování vstupují také možnosti pronájmu a náklady na jejich dlouhodobý provoz.

Podle analýz developerských společností Trigema, Central Group a Skanska Residential se ve třetím čtvrtletí roku 2026 v Praze prodalo 1 600 nových bytů. Průměrná nabídková cena dosáhla 193 814 korun za metr čtvereční, meziročně téměř o 12 procent více. Skutečná prodejní cena byla nižší, v průměru činila 186 408 korun za metr.

Menší dispozice přitahují zájemce o bydlení i investory

Byty 2+kk představovaly 45 procent prodejů, na dispozice 1+kk připadala více než čtvrtina. Vedle zájemců o vlastní bydlení je vyhledávají investoři kvůli možnostem pronájmu. Na konci září bylo v metropoli v nabídce 7 200 nových bytů, meziročně o 26 procent více. Největší část nabídky připadala na Prahu 5, následovanou Prahou 9 a Prahou 10.

Při výběru investičního bytu se tak potkává otázka dostupné kupní ceny s tím, jak bude nemovitost fungovat při pronájmu. Záleží na konkrétní adrese, stavu bytu, možnostech financování i dosažitelném nájemném. Ve FLET tyto souvislosti řešíme už při hledání vhodné nemovitosti. Součástí rozhodování jsou také výdaje na případnou rekonstrukci, přípravu k nastěhování a následný provoz.

Pozornost si zaslouží i byty, které už majitele mají

Vyšší ceny vlastního bydlení současně posilují význam nájemního trhu. Pro majitele je proto podstatné, aby byt odpovídal potřebám nájemníků a zůstával dlouhodobě obsazený. Po výběru a financování nemovitosti následuje v našem ekosystému příprava k pronájmu, hledání nájemníka i správa. Ta zahrnuje péči o samotný byt a průběžné řešení nájemního vztahu.

Součástí našich služeb je také pravidelné vyhodnocení, jak si nemovitost vede. Sledujeme nájemné, obsazenost, provozní náklady a financování. Podle výsledků s vlastníky řešíme, zda dává smysl byt upravit, změnit podmínky pronájmu nebo přehodnotit další investiční postup. Aktuální dění na trhu se tak promítá i do bytů, které jejich majitelé pořídili před lety.

David Bureš, zakladatel & CEO FLET

O společnosti FLET

Firmu FLET (dříve Bureš & partneři) tvoří tým profesionálů specializujících se na vyhledávání, financování, rekonstrukce, pronájem a správu investičních nemovitostí v Praze. Klientům pomáhají získat z nemovitosti maximální výnos a s 26 lety praxe a bezmála 1 400 byty ve správě v celkové hodnotě 11 miliard korun jsou 2. největším správcem bytů v Praze. Hledají způsob, jak klientům zlepšit život a splnit jejich sny o finanční nezávislosti. Nabízejí komplexní přístup od stanovení klientova cíle až po jeho naplnění, přičemž zásadní je přátelské prostředí, férové jednání a jasná vize.

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