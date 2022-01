Přechod k novému dodavateli urychlete. Na zálohách ušetříte i polovinu

Zákazníci si dodavatele poslední instance nevybírají. V České republice působí pouze tři pro dodávku elektřiny, tři pro zemní plyn a odběratelům jsou přidělováni ze zákona podle adresy odběrného místa. Péče DPI se však zákazníkům citelně prodraží. Ceníky v režimu dodávky poslední instance jsou totiž o dost vyšší než ty, které nabízejí dodavatelé standardně.

Od DPI co nejdříve pryč

Jedním z dodavatelů, ke kterým lidé od DPI přecházejí, je i Centropol Energy. „U dodavatelů poslední instance stále zůstává kolem 100 tisíc odběrných míst. Každý den se na nás s prosbou o dodávky energií obrací přibližně tisícovka zájemců. U DPI lidé platí mnohem vyšší zálohy, měli by si tedy co nejrychleji najít dodavatele nového,“ doporučuje Jiří Matoušek, ředitel marketingu v Centropolu.

Přechodem ke stálému dodavateli se zálohy na elektřinu, které zákazník platí, mohou snížit zhruba na polovinu. Pokud vytápíte plynem, budou nižší skoro o dvě třetiny.

Že je dodavatel energií spolehlivý, napoví mimo jiné to, jak se svým zákazníkem udržuje kontakt. „Při sjednávání nových dodávek energií rádi lidem pomůžeme na některém z našich jedenácti zákaznických center. Smlouvu je možné uzavřít také online z pohodlí domova,“ říká Jiří Matoušek.

Fixovat, nebo nefixovat?

Experti na energetiku nyní radí, aby si lidé za mimořádné situace, která na energetickém trhu panuje, ceny energií zafixovali na co nejdéle. „U nás mají zákazníci fixní ceny opravdu garantovány. Dokonce se tak jmenuje i náš produkt ‚Fixně‘, aby to bylo na první pohled zřejmé. Poskytujeme ho na dobu určitou, na jeden nebo na dva roky. Vedle toho nabízíme také produkt ‚Mini‘, který využijí zákazníci s minimálním odběrem, třeba na chatkách či v samostatně stojících garážích. Sledujeme se znepokojením, kolik odběratelů ještě zůstává v režimu DPI. Možná čekají, až ceny energií klesnou. Takový vývoj ale v dohledné době neočekáváme, jak dokládají i data zpracovaná v grafech níže. Spíše se obáváme, že určitá skupina těchto lidí se kvůli vysokým zálohám u DPI dostane do dluhů. Proto jsme připraveni odběratelům v režimu DPI na požádání poskytnout i smlouvu na dobu neurčitou. S naší přísně konzervativní nákupní strategií můžeme zaručit, že máme nakoupen dostatek elektřiny i plynu. Díky tomu jsme schopni nabídnout jedny z nejnižších cen na trhu,“ popisuje Jiří Matoušek z Centropolu.

Právě na to, jak dlouho smlouva bude v platnosti, je třeba dát pozor. Délka trvání smlouvy totiž neznamená totéž, co fixace ceny. Ta musí být ve smlouvě uvedena samostatně. „Smlouvu s dodavatelem může zákazník uzavřít na dobu určitou, zpravidla na jeden, dva nebo tři roky, nebo na dobu neurčitou. U produktu s fixovanou cenou dodavatel nesmí cenu změnit po celou dobu trvání smluvního závazku. Úprava ceny je možná teprve až po skončení smlouvy, v takzvané prolongaci,“ vysvětluje Jiří Matoušek z Centropolu.

Kromě toho někteří alternativní dodavatelé nabízejí také smlouvy s plovoucí cenou. Ta se mění průběžně, zpravidla podle vývoje cen na burze. Takové smlouvy jsou ale pro klienty momentálně nevýhodné, protože když se energie prodávají tak draho, jako právě teď, mohou se ceny pro zákazníky stát až neúnosné.