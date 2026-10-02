Představují schody opravdu hranici domova? 5 mýtů o schodišťových plošinách

1. Plošina bude v domě trvale překážet
Zařízení jezdí po nenápadné dráze podél zdi a v cíli se úhledně sklopí, aby nebránilo běžnému průchodu. Rozměry schodišťové plošiny často nepřesahují ani 1 × 1 metr a na trhu najdete i verze určené pro velmi úzká schodiště. Zda instalace dává smysl však odhalí odborné zaměření přímo v interiéru. Závisí totiž jak na šířce samotných schodů, tak na prostoru pod nimi a nad nimi.
2. Pořízení plošiny rodinu finančně vyčerpá
Šikmá plošina spadá mezi takzvané zvláštní pomůcky, na které lze získat státní příspěvek od Úřadu práce ČR. Zákon u ní počítá s velkorysejším stropem než u většiny ostatních pomůcek – dotace může dosáhnout až 500 000 Kč. Standardní spoluúčast žadatele činí 10 % z ceny, přičemž ve zdůvodněných případech ji úřad může snížit až na symbolických 1 000 Kč. Co vám ale na úřadě neřeknou: řízení se během posuzování zdravotního stavu přerušuje a v praxi se tak celý proces často protáhne na několik měsíců.
3. Plošina má smysl, jen když člověk skončí na vozíku
Vnímat plošinu až jako konečné řešení při úplné ztrátě mobility je přežitek. Dnešní rodiny ji využívají mnohem flexibilněji, jako dočasnou podporu po úrazu nebo preventivní komfort pro stárnoucí rodiče. V rodinných domech ale může dávat smysl schodišťová sedačka, která zabírá jen minimum místa. Šikmá plošina pak zůstává volbou pro ty, kteří preferují naprostou plynulost pohybu bez nutnosti namáhavého přesedání.
4. Moderní plošinu zvládne obsluhovat jen technicky zdatný člověk
Obavy z komplikovaného ovládání nebo uvíznutí uprostřed schodiště pramení ze zkušeností se staršími generacemi strojů. Současný standard je velmi intuitivní. Zařízení se zpravidla vyklápí i ovládá jediným stiskem tlačítka nebo dálkovým ovladačem, kterým si ho přivoláte z jakéhokoliv patra. Bezpečnostní systémy i plynulost jízdy jsou dnes dimenzovány pro maximální komfort. Některé modely na trhu mají integrovanou baterii, díky které plošina funguje zcela nezávisle na případném výpadku elektrické sítě.
5. Zásah do schodiště vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci a stavební povolení
Strach z měsíců prachu a stavebního ruchu bývá zbytečný. U přímých schodišť se využívají modularizované systémy, které se upraví na míru konkrétnímu prostoru. Samotná montáž je pak otázkou jediného dne a ve většině případů nevyžaduje stavební povolení. Pouze u atypických, lomených nebo točitých schodišť přes více pater jde o zakázkovou výrobu na míru, kde je výrobně-instalační proces delší, v samotném domě však montáž zabere pouhé dva až tři dny.
Tip na závěr
Celý proces se nejčastěji zdrží kvůli špatnému postupu. Úřad od vás totiž bude chtít znát přesný typ plošiny i její konečnou cenu. Prvním krokem proto musí být návštěva technika u vás doma a zaměření schodiště, až pak má smysl podávat žádost. Neplýtvejte časem na úřadech bez potřebných podkladů v ruce. Plánujte přístupnost domova jako investici do vlastního pohodlí ještě dřív, než vás k tomu donutí okolnosti.