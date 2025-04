Příběh rodiny z Mekáče: Zdeněk Ostrý začal, Jan a Martin pokračují

Život rodiny Ostrých se začal měnit, když Janův otec otevřel první McDonald’s mimo Prahu – v Ostravě. Pro malého Jana to byl nezapomenutelný zážitek. „Byl jsem tehdy sice ještě dítě, ale když se dnes dívám na fotky z té doby, je jasné, že šlo o něco výjimečného,“ vzpomíná.

Jan Ostrý

Od brigády k vlastnímu podniku

Od dětství se Jan i jeho bratr Martin zapojovali do rodinného podnikání. „Snad to můžu říct, že už od osmi nebo devíti let jsme s bratrem a bratrancem otci trochu pomáhali. Nebyla to práce v pravém slova smyslu, ale byli jsme pyšní, když jsme byli pověřeni nějakým takovým důležitým úkolem, jako byl třeba odnos táců zákazníkům,“ směje se nad vzpomínkou Jan. S věkem samozřejmě přišla opravdová práce. Postupně, od úplných začátků dostával Jan i Martin více a více odpovědnosti a prostoru, až se vypracovali do dnešních pozic franšízantů.

To jen podtrhuje firemní filozofii McDonald’s o podpoře růstu zaměstnanců. Jan přitom zdůrazňuje, že příležitost k růstu má u McDonald’s opravdu každý. On sám těžil třeba i z mezinárodních školení a stáží, které by doporučil každému. „Díky tomu, že McDonald’s je globální značka, otevírají se našim zaměstnancům dveře do celého světa,“ vysvětluje.

Martin a Jan Ostří – McDonald’s Ostrava 90. léta, Zdeněk Ostrý uprostřed.

Hlavně s úsměvem a s lidmi

„Otec nám vštěpoval vztah k lidem. Snažím se na jeho odkaz navazovat a budovat dobré vztahy se zákazníky i zaměstnanci. Zároveň se ale snažím přidat i vlastní přístup. Měl jsem možnost školení u kolegů z různých zemí a jejich styl řízení mě inspiroval. Díky tomu jsem si upravil pohled na řízení a vytvořil si vlastní styl, který kombinuje to nejlepší od otce a zahraničních kolegů,“ říká Jan Ostrý. Sám sbíral zkušenosti na stážích v Singapuru nebo Černé Hoře. „Hodně mě pak ovlivnil kolega z Polska, kde jsem měl možnost načerpat jiný styl řízení. Důležitá je organizace, mentoring a koučing.“

Jan také věří v učení se z chyb. „Každý dělá chyby, ani já nejsem výjimkou,“ přiznává. „Důležité je snažit se jim předcházet, a když už nastanou, tak se z nich poučit.“ I díky své zkušenosti klade na rozvoj zaměstnanců a budování silných vztahů opravdu velký důraz. „Lidé jsou pro nás alfa a omega všeho,“ říká. „Bez kvalitních zaměstnanců bychom nemohli dosahovat současných výsledků.“ Důkazem, že se takový přístup vyplácí, je podle Jana i fakt, že někteří z kolegů a kolegyň jsou v týmu třeba i 25 let.

Jedna velká rodina

Přestože Jan řídí pět restaurací, stále se snaží udržovat rodinnou atmosféru. „Snažím se pravidelně navštěvovat všechny pobočky a osobně se setkávat se zaměstnanci,“ zdůrazňuje.

Zároveň také vnímá důležitost dobrých sousedských vztahů. Proto se jím vedené restaurace zapojují do podpory místních komunit, ať již to jsou spolky vozíčkářů, hokejový klub Vítkovice, různé tělovýchovné jednoty nebo jiné společenské organizace. „Důležité je pro nás budování dlouhodobých partnerství, která jsou přínosná pro obě strany,“ zdůrazňuje Jan Ostrý.

Jan Ostrý s kolegyní

Co bude dál? Necháme se překvapit!

Rodinná tradice je pro Jana Ostrého nejen velkou poctou, ale také závazkem. „Cítím odpovědnost nejen vůči odkazu svého otce, ale i vůči značce McDonald’s. Snažím se být vzorem pro další potenciální franšízanty a ukázat, že rodinné podnikání může být v tomto oboru velmi úspěšné a může pokračovat i v dalších generacích,“ zamýšlí se Jan Ostrý.

Ačkoli je ještě brzy mluvit o předání „žezla“ další generaci, Jan doufá, že rodinný odkaz bude pokračovat. „Byl bych rád, kdyby ten odkaz, který zde 30 let vzniká, pokračoval dál. Do té doby chci ale ještě sám něco vybudovat,“ uzavírá.