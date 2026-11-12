Proč bikepacking válcuje klasickou turistiku?

Svoboda bez přeplněných kempů a pevného harmonogramu
Klasická cykloturistika s masivními nosiči a těžkými postranními brašnami pomalu odchází do sportovního důchodu. Trend je jiný: rychlý, lehký a extrémně variabilní.
Bikepacking spojuje to nejlepší z turistiky a cyklistiky. Místo těžkého nákladu na zadním kole rozložíte váhu rovnoměrně po celém bicyklu. Řídítka, rámový trojúhelník, podsedlovka. Výsledek? Kolo zůstává ovladatelné, hbité a vy se nemusíte bát vjet na úzkou lesní pěšinu nebo rozbitou šotolinu.
Nemusíte řešit žádné pevné rezervace v hotelech. Když se vám líbí u rybníka, rozbalíte bivak tam. Když máte sílu, táhnete o dvacet kilometrů dál. Žádný stres z toho, že musíte do šesti dojet na recepci.
Jaký stroj vás doveze nejdál?
Možná si říkáte, na čem vlastně takový výlet absolvovat. Odpověď je jednoduchá: na tom, co máte doma v garáži. Ale pokud to myslíte s kombinací rychlosti a terénu opravdu vážně, současným králem tohoto stylu jsou gravelová kola.
Proč právě ta? Představují ideální kompromis. Zvládnou svižný asfaltový přesun mezi lesními úseky, ale nezaleknou se ani kořenů, kamení nebo bahna. Díky širším plášťům z vás nevytřesou duši a množství montážních bodů na rámu z nich dělá perfektního nosiče pro veškerou výbavu.
Výbava za pár korun
Jedním z největších mýtů kolem bikepackingu je přesvědčení, že k němu potřebujete vybavení za desítky tisíc korun. Není to pravda.
Nemusíte kupovat ručně šité brašny z Ameriky ani ultralehký stan ze špičkových materiálů. Pokud s tímto sportem teprve koketujete a nechcete investovat majlant, cenově dostupné brašny i lehkou kempingovou výbavu dnes seženete na každém rohu. Nabízí je třeba Decathlon, kde s přehledem vybavíte celý bicykl za zlomok ceny některých značek. Na první víkendové objevování krajiny to bohatě stačí. Důležité je vyrazit, ne mít nejdražší výbavu v okruhu padesáti kilometrů.
Triky pro první víkendový výlet
Začít je jednodušší, než to vypadá. Tady je několik tipů, která vám mohou zachránit krk i náladu.
- Balte nemilosrdně. Každý gram navíc v kopci ucítíte. Pokud si u nějaké věci říkáte „co kdyby“, nechte ji doma.
- Těžké věci dospod. Nejtěžší nářadí, vodu a jídlo dávejte do rámové brašny, tedy co nejblíže těžišti kola.
- Nepřepískněte to. Bikepacking není závod. Cílem je užít si cestu, dát si pivo v zapadlé hospůdce a večer pozorovat hvězdy. Padesát kilometrů v terénu s naloženým kolem vám dá zabrat víc než stovka na čistém asfaltu.
Bikepacking není jen nový sportovní módní výstřelek. Je to perfektní mentální restart, skvělý způsob cestování a zábava, kterou v dnešní uspěchané době všichni tak trochu potřebujeme. Tak co, kam vyrazíte nadcházející víkend?