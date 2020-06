Procter & Gamble v České republice věnoval více než 125 000 produktů

Společnost Procter & Gamble se v uplynulých týdnech a měsících zapojila do boje proti koronaviru a v České republice celkem věnovala více než 125 000 produktů značek Ariel, Lenor, Jar, Always, Naturella, Mr. Proper, Pampers a Head & Shoulders.

To představuje přes 35 000 kg, téměř 80 palet a hodnotu 3 275 500 Kč.

„Hned v začátcích šíření koronaviru jsme zahájili naše procedury humanitární pomoci a pomohli jsme těm nejzranitelnějším lidem. Věříme, že v této bezprecedentní situaci by měla být naší prioritou péče o ty, kteří se o nás starají, a o ty, kteří potřebují naši péči nejvíce. S ohledem na to jsme zintenzivnili své úsilí a spolupracovali jsme s organizacemi a institucemi na podpoře těch, kteří jsou nejzranitelnější tváří v tvář epidemii, a těch, kteří se o ně starají. Naše produkty jsme darovali Českému červenému kříži, České potravinové bance a institucím na Rakovnicku, kde se do pomoci zapojil i náš závod Rakona,“ vysvětluje Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble ve střední Evropě.

Produkty P&G pomohly v následujících organizacích:



Produkty a pomůcky na osobní ochranu přispívají k udržování hygieny v nemocnicích, organizacích a domovech pro seniory na Rakovnicku - ALZHEIMER CENTRUM ALMA MATER v Novém Strašecí, Město Rakovník, Domov Seniorů v Kolešovicích, Pečovatelská služba v Rakovníku, nemocnice v Rakovníku, rakovnická policie

Pomohly také zachovat hygienické prostředí v tisících potřebných rodin po celé ČR

Rakovnický závod Rakona věnoval 7500 roušek a 3250 litrů dezinfekce na ruce Českému červenému kříži

Rakona také věnovala 55 000 prázdných lahví Jar městu Mladá Boleslav, do kterých město stáčelo dezinfekci pro místní obyvatele

České Federaci Potravinových Bank byly předány tisíce vzorků produktů značky dámské hygieny Always a plenek Pampers

Tým pražské kanceláře P&G přispěl Českému červenému kříži tisíci produkty a vzorky

Yvette Krubl z P&G dodává: „Vždy jsme byli součástí komunit, kde žijeme a pracujeme, a v těchto těžkých dnech jsme hrdí, že s nimi můžeme zůstat a pomáhat jim projít tímto bezprecedentním časem. A nezastavujeme!“