Chalupy k pronájmu zažívají už několik let obrovský boom. Už před pandemií platilo, že Češi jsou nejvášnivější chataři v Evropě. Podle dat Česko v datech z roku 2020 připadá na každých 1000 obyvatel celých 744 rekreačních výletů na vlastní chatu či chalupu ročně. To ukazuje na hluboce zakořeněnou tradici, která se nyní přelévá i do segmentu pronájmů.
Nabídka chat a chalup k pronajmutí na tuto poptávku samozřejmě reaguje. Od konce roku 2020 se nabídka rekreačních nemovitostí na trhu výrazně zvýšila – dle realitní analýzy CeMap došlo k nárůstu o desítky procent ve srovnání s rokem 2020. Dnes si tak můžete vybírat z pestré palety – od roubenky s wellness po jednoduché chaty k pronájmu v lese.
Kde Češi a Slováci nejčastěji tráví svou „chalupářskou“ dovolenou?
- Česko: Stálice jsou Krkonoše, Jeseníky a Šumava. V létě vítězí jižní Morava a Lipensko, v zimě Orlické a Krušné hory. Hojně je vyhledáváno i ubytování Adršpach.
- Slovensko: Dominují Vysoké a Nízké Tatry, Liptov a Orava. V zimě lyžařská centra jako Jasná, v létě termální koupaliště.
Wellness v Beskydech, nebo víkend s vínem?
Zatímco hotely sází na co největší nabídku služeb, chalupáři hledají specifický zážitek. Data z ubytovacích portálů jasně ukazují, které prvky se staly novým standardem pro pronájem chaty a chalupy.
Absolutní dominanci mezi filtry má překvapivě vířivka, těsně následovaná saunou a bazénem. Lidé už nehledají jen střechu nad hlavou, chtějí si dopřát soukromé wellness. Důležité jsou i praktické filtry: ubytování vhodné pro rodiny s dětmi a možnost pobytu s domácím mazlíčkem jasně vítězí nad jinými požadavky.
5 důvodů, proč je pronájem chaty na týden lepší než hotel
Co nás na pronájmu chaty či chalupy láká víc než luxus hotelového resortu u moře?
- Stoprocentní soukromí a klid: Žádný hotelový režim, žádné přeplněné bazény. Pronájem chaty znamená svobodu rozhodovat, kdy vstanete, co si kde dáte k jídlu, nebo kdy si opečete špekáček.
- Finanční efektivita: Zejména pro rodiny nebo větší skupiny je pronájem chaty na týden cenově výhodnější, než platit individuální pokoje v hotelu. Náklady se rozpočítají a ušetříte i za jídlo.
- Prostor a volnost pro mazlíčky: Většina hotelů nepovoluje domácí mazlíčky. Chata či chalupa často tuto možnost nabízí, bonusem je vlastní oplocený pozemek.
- Kontakt s přírodou: Rekreace ve vlastním tempu a na vlastní zahrádce je balzámem na duši. Ať už vás láká chata k pronajmutí, nebo jen klid u rybníka, příroda je vždy na dosah.
- Dlouhodobý pronájem chaty i krátkodobý únik: Chalupa vám poskytuje maximální flexibilitu. Můžete si vybrat krátký víkendový únik nebo dlouhodobý pronájem chaty, ať už na týden, nebo i na delší dobu. Při alespoň dvoutýdenních pobytech je mnohdy možné se s majitelem domluvit na lepší ceně.
Kdy rezervovat, aby vám ta nejlepší chata neunikla?
„Pokud chtějí lidé získat nejlepší ubytování za nejlepší cenu i v top termínech jako například o Vánocích, určitě doporučujeme rezervovat pobyt ve výrazném předstihu. U top objektů klidně několik měsíců dopředu. U termínu jako Silvestr si někteří hosté rezervují svůj pobyt i více než rok předem. Doporučením je také být flexibilní v nástupu na pobyt či v samotné délce pobytu. Posun o den často otevře volný termín, který by vám jinak utekl. Výhodou je opět přímé spojení s ubytovatelem, kterého se můžete zeptat na alternativní možnosti,“ vysvětluje Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie. „V neposlední řadě doporučujeme aktivně pracovat s filtry, abyste rychle přešli k objektům, které opravdu splňují vaše požadavky.“
Příležitost pro majitele: Jak naplno obsadit kapacitu?
Boom krátkodobého pronájmu chaty na týden přináší majitelům stabilní příjmy a zároveň jim umožňuje využívat objekt pro vlastní rekreaci mimo hlavní sezónu. Právě flexibilita je klíčová. Majitelé, kteří své objekty zveřejňují, těží ze dvou hlavních výhod:
- Maximalizace obsazenosti: Díky obrovské poptávce, která pokračuje i po pandemii, je možné dosáhnout vysoké obsazenosti objektů, a to i v méně populárních termínech.
- Přímá kontrola nad objektem: Majitel má plnou kontrolu nad cenotvorbou, termíny a výběrem hostů. Díky tomu minimalizuje riziko a zvyšuje spokojenost – svou i hostů.
Pro majitele rekreačních objektů, od roubenek až po chaty k pronajmutí Beskydy, představuje rostoucí poptávka velkou šanci. Zásadní je však profesionální prezentace a aktivní prodej.
Zde vstupuje do hry ubytovací portál MegaUbytko.cz, který si klade za cíl být silným a zodpovědným partnerem, jenž nečeká pasivně, ale volné ubytovací kapacity aktivně nabízí zájemcům. S více než 40 000 návštěvníků denně a přes 6 000 zařízení v nabídce patří k největším hráčům na trhu.
Proč majitelé chat a chalup volí MegaUbytko.cz?
- Přímý kontakt = Plná hodnota: Ubytovatel komunikuje s hostem napřímo a neplatí žádné provize z pobytů. Zůstává mu tak plná hodnota rezervace.
- Široká nabídka ověřených objektů: Ubytovací portál MegaUbytko.cz sdružuje jen ověřené ubytovatele, což buduje důvěru u hostů.
- Masivní návštěvnost: V letní sezóně návštěvnost přesahovala 60 tisíc lidí denně, to samozřejmě generuje také vysoký počet poptávek.
- Důvěryhodnost díky hostům: Portál disponuje více než 120 000 hodnoceními, která slouží jako silná vizitka pro nové hosty.
- Cenová flexibilita: Díky modelu bez provizí může ubytovatel nabídnout nejlepší cenu na trhu a být flexibilní ve slevách.
