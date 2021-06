Propojování hardwaru a softwaru, které opravdu baví

Kdyby před pár lety nenavštívila veletrh pracovních příležitostí, pravděpodobně by Eva Fišerová, v té době ještě studentka matematiky na Západočeské univerzitě v Plzni, o práci ve společnosti Siemens Advanta nikdy neuvažovala.

Tato firma jí však, jak se říká, padla do oka. Nyní v ní pracuje třetím rokem a s náplní práce i pracovními podmínkami je nadmíru spokojená.



Co vlastně může dělat vystudovaná matematička v technologické společnosti, jako je Siemens? Podílí se například na vývoji nových webových stránek, přes něž lze ovládat PLC, tedy průmyslový počítač, který řídí určitou část výroby. „Jednoduše řečeno, kontroluji a zodpovídám za to, jestli webovky vypadají tak, jak mají, a na pozadí PLC dělá to, co má,“ popisuje stručně základní náplň své práce Eva, jejíž pracovní pozice se odborně nazývá „test developer – web aplikace pro PLC S7-1500“.



V týmu, který má mezinárodní složení, se Eva Fišerová vedle spolupráce na vývoji zcela nových webových stránek a webserveru pro PLC stará primárně o vývoj automatických testů backendu a frontendu a o správu testovací infrastruktury. Tu tvoří PLC a různá další zařízení a operační systémy. Právě možnost kombinovat práci se softwarem a hardwarem je to, co ji na práci skutečně baví.



Přátelské prostředí inspiruje

Práce testera je nepochybně zajímavá, ale také náročná. Tester si nemůže dovolit nic ošidit, udělat jen napůl a musí mít přehled a znalosti z mnoha oblastí, tedy znalost jak testovaných produktů, tak programovacích nástrojů. Při současném dynamickém rozvoji Advanty a se stále přibývajícími projekty tak nastávají chvíle, kdy se testerů nedostává. Proto by Advanta ve svých řadách uvítala několik nových šikovných vývojářů automatizovaných testů a vývojářů. „Projekty a práce vývojářů i testerů jsou rozmanité. Nám by se do Webserver týmu hodil především frontend vývojář pro novou webovou aplikaci. Uvítali bychom ale i backend vývojáře PLC firmwaru a testera. Do Advanty však hledáme lidi na různé pozice,“ vyjmenovává Eva pozice nových kolegů, kteří by měli její tým rozšířit.

Pomocná ruka nikdy není daleko

Pouze zajímavá náplň práce přesto nestačí – pokud má profese člověka plně uspokojovat, musí mít i dobré spolupracovníky. A ti v Advantě rozhodně jsou, jak si uvědomuje i Eva. „Jedné věci si zde ve firmě opravdu cením, a to vztahů mezi kolegy, ale i s nadřízenými. Mí kolegové jsou skutečně moc milí, ostatně Siemens obecně je velmi přátelská firma, a i proto je práce v ní tak inspirativní. Všichni se snaží být nápomocní, i když toho třeba sami zrovna mají hodně,“ popisuje Eva, která si s kolegy ve volném čase ráda zahraje třeba stolní fotbal. „Už na přijímacím pohovoru jsem se cítila velmi příjemně a uvolněně,“ povzbuzuje potenciální zájemce o práci. „V Advantě pracujeme v malých mezinárodních týmech a spolupráce mezi vývojáři a testery je velmi těsná, nečekáme však okamžitou znalost všeho, spíše nemít strach se věci doučit za běhu,“ dodává.

Volný čas plný sportu

Ve volném čase se Eva Fišerová věnuje především sportu, ráda leze po skalách i na umělém boulderu, jezdí na kole a na kolečkových bruslích nebo jen tak s batohem vyráží do přírody. Velmi ráda také kreslí a tvoří.

Svou profesi nezapře ani doma. Na automatické roztahování závěsů si ve svém bytě naprogramovala ESP čip s motorem včetně možnosti jeho nastavení přes webové stránky.

Přidejte se k Siemens Advanta

Siemens Advanta zaměstnává v České republice přes 300 odborníků, v Evropě pak více než tři tisícovky. Dlouhodobě se podílí na procesu vývoje produktů Siemens a identifikuje nové trendy na trhu s cílem naplňovat potřeby zákazníků prostřednictvím inovativních koncepcí a řešení.

V současné době Siemens Advanta hledá nové kolegy na místa vývojářů softwaru, programátory Linux a testery. Nová místa nabízí v Praze, Plzni a Brně. Zkušení vývojáři, absolventi i studenti technických oborů se mohou s nabídkou volných míst seznámit na www.siemensvyvojar.cz.