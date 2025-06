Kolik opravdu vydělávají absolventi?

Nástup do první práce je vzrušující, ale nic se nevyrovná tomu pocitu, když na bankovní účet pro mladé dorazí první opravdová výplata. V jakou výši mohou čerství absolventi doufat? Zatímco maturanti (18–20 let) vydělávají v průměru 34 227 Kč hrubého měsíčně, absolventi magisterského studia (22–25 let) mají 40 593 Kč. Obor však rozhoduje více než samotný diplom. V IT mohou absolventi počítat s průměrným příjmem 48 146 Kč. Naopak ve školství, vědě a výzkumu je to pouze 32 411 Kč. Nesmíme opomenout ani regionální rozdíly. Absolvent v Praze si přijde na výrazně vyšší částku než jeho kolega v Olomouckém kraji.

Nové výdaje aneb kam mizí peníze po nástupu do práce?

Zajímavé je také srovnání životních nákladů studentů a mladých pracujících. Zatímco průměrný měsíční rozpočet studenta činí okolo 15 000 Kč (včetně ubytování), mladý pracující potřebuje v průměru 25 000 Kč měsíčně. Tento nárůst je způsoben nejen vyššími nároky na bydlení a stravování, ale také novými výdaji spojenými s profesním životem, například pracovní oblečení, dojíždění, případně networking.

Bankovní účet pro mladé: Základ finanční nezávislosti

Průzkum finanční gramotnosti ukázal, že pouze 42 % mladých lidí ve věku 18–26 let aktivně sleduje své výdaje a má svůj rozpočet pod kontrolou. Ještě znepokojivější je, že pouhých 23 % z nich má vytvořenou finanční rezervu pokrývající alespoň tři měsíce výdajů. Rozdíl mezi těmi, kteří žijí od výplaty k výplatě, a těmi, kteří už budují majetek, často nespočívá ve výši příjmu, ale ve schopnosti své finance efektivně spravovat.

Finanční plánování: Naučte se zlaté pravidlo 50/30/20

Základem je vytvoření realistického rozpočtu, který reflektuje novou životní situaci. Rozpočet by měl zahrnovat všechny pravidelné výdaje, včetně nájmu, energií, jídla, dopravy, ale také položky jako pojištění či splátky případných studentských půjček. Dalším významným faktorem při plánování výdajů je průměrná spotřeba elektřiny, která se může lišit podle velikosti domácnosti a způsobu využívání energií

Osvědčenou metodou je pravidlo 50/30/20, které pomáhá udržet finance pod kontrolou:

50 % příjmu by mělo směřovat na nezbytné výdaje (bydlení, jídlo, doprava, základní pojištění)

30 % lze využít na volnočasové aktivity a osobní spotřebu (restaurace, zábava, oblečení)

20 % by mělo být určeno na finanční cíle (spoření, investice, splácení dluhů)

Experti doporučují vytvořit úspory ve výši alespoň 3–6měsíčních výdajů pro případ neočekávaných situací (ztráta zaměstnání, nemoc). Tyto rezervu byste měli mít na likvidním účtu s možností okamžitého výběru.

Aplikace a triky, které vám pomohou ušetřit každý měsíc

Abyste udrželi lépe svůj rozpočet pod kontrolou, využijte moderní finanční aplikace. Pomocí barevných grafů, vám umožní sledovat výdaje, kategorizovat je a třeba si i nastavit měsíční limity útrat. Mnohé z nich lze propojit s bankovním účtem.

Využít také můžete automatické spoření. Některé banky umožňují zaokrouhlování plateb, kdy například za kávu zaplatíte 75 Kč, z běžného účtu se odečte 100 Kč a rozdíl 25 Kč putuje na váš spořicí účet. Efektivní je také metoda digitálních spořicích obálek. Vytvořte si několik spořicích cílů a sledujte, jak se vám je daří naplňovat.