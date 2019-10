Půjčí vám bez doložení příjmů?

Potřebujete peníze a sháníte formu úvěru, u kterého byste nemuseli dokládat výši vašich zisků? Jsme podnikatel nebo firma a chcete výhodné podmínky?

Když se řekne hypotéka, někomu vstanou všechny vlasy hrůzou a starostmi, že by si snad musel půjčit peníze, ale pro někoho jiného je to jako dar ze samotných nebes, je to jako vysvobození od zlých a špatných skutků. Ať se stavíte k hypotéce jakkoliv, ať už v dobrém, či byste si raději nepůjčili, ale okolnosti vás bohužel donutily, nebo naopak se pro vás bude jednat o jakousi formu vysvobození, v obou případech si můžete bezstarostně a rychle půjčit. Nebudeme vám přidělávat žádné zbytečné starosti.

Jste běžný občan a chcete si půjčit peníze? Zároveň můžete ručit nemovitostí, takže hledáte hypotéku? A díváte se po takové, u které byste nemuseli dokládat svůj příjem? Zřejmě vás nepotěšíme, protože typ úvěru, u kterého byste nemuseli dokládat svůj příjem, bohužel neexistuje, takže je zbytečné takový hledat. Běžné spotřebitelské úvěry najdete pod názvem nebankovní hypotéka. Pokud hledáte takovýto název, jako je úvěr bez dokládání výše zisku, pak je stejně určen podnikatelům. To si hned osvětlíme.

Je třeba být podnikatelem či firmou

Hypotéka bez doložení příjmu, o které se nyní budeme bavit, je pouze pro podnikatele, firmy nebo lidi samostatně výdělečně činné. Nejedná se tedy o běžnou půjčku nebo o spotřebitelský typ úvěru, ale jde o typ podnikatelského úvěru.

Jste podnikatel nebo firma a potřebujete si půjčit peníze? Vzali jste v úvahu všechna pro a proti? Líbilo by se vám, kdybyste vůbec nemuseli dokládat svůj příjem? V tom případě se seznámíme s tímto produktem blíže. Je to například americká hypotéka bez dokládání příjmů. I tento produkt je určen čistě pro firmy a podnikatele, takže se jedná o podnikatelský úvěr.

U podnikatelských úvěrů nejsou tak přísné podmínky, takže úvěr můžeme vyřídit velice rychle. Poskytneme ty nejlepší podmínky, jako jsou dlouhá doba splácení a nízký úrok. Navíc tolerujeme záznamy v registrech a nemusíte dokládat ani daňové přiznání.