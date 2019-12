Půjčky zdarma existují: Nesplácet je ale nezkoušejte

Nečekané výdaje jsou neskutečně nepříjemné, nicméně nikdy nevíte, kdy přijdou další. Člověk se prakticky neustále snaží mít nějakou finanční rezervu, díky které by si pak nemusel půjčovat peníze na řešení nepříjemné situace. Přesto se ne pokaždé podaří něco našetřit, a tak je třeba vědět, kde si lze půjčit. V současnosti existují takzvané půjčky zdarma. Jedná se o službu, již mají pod svými křídly nebankovní společnosti. Ty slibují, že první půjčka se obejde bez jakýchkoli úroků a poplatků navíc ze strany klienta. Je tomu skutečně tak? Jaká jsou případná penále při nesplácení půjčky a jaké společnosti tyto úvěry nabízejí?

Nesplatíte ani o korunu více

Ano, půjčky zdarma určitě existují, nicméně jsou zcela specifické. Nejenom tím, že při jejich realizaci nezaplatíte ani korunu navíc. Půjčit si totiž mohou pouze noví klienti konkrétních nebankovních institucí. Ti samozřejmě nemají s půjčováním finančních prostředků příliš mnoho zkušeností. Mnohdy dokonce zjistí, že ve skutečnosti ta či ona půjčka zcela zdarma není. V první řadě je zapotřebí u jakéhokoli podobného úvěru hledat splatnost. Její datum je totiž úplně nejdůležitější. Při nesplácení budete nakonec stejně nuceni využít konsolidaci půjček. Případně se můžete dostat ještě do větších obtíží.

Kolik si lze napoprvé zdarma půjčit?

Výše půjčené sumy je čistě individuální. Odvíjí se logicky od nabídky konkrétní společnosti nabízející tyto půjčky. Obecně lze říct, že částky začínají na několika tisících korunách. Půjčit si lze u některých společností i od 500 korun. Jinak se půjčky pohybují mezi 7 až 20 000 korunami, případně ovšem není problém najít finanční instituci, u níž vám půjčí až 80 000 korun.

Nesplácení je neskutečně drahé

Hlavním úskalím první půjčky zdarma je samozřejmě nedodržení termínu splatnosti. Většina společností ho logicky dává co možná na nejkratší dobu. Splatnost se obecně pohybuje v řádu několika dnů, případně týdnů. Nejdelší doba splatnosti bývá kolem 4 měsíců. S delší počítat nelze. Co se týká poplatků, ty budou naskakovat mnohem rychleji. Často se člověk ani nenaděje a má dluh ve výši několika desítek tisíc korun. Jeho splácení je pak neskutečně náročné.

Jaké jsou nejznámější první půjčky zdarma?

Najít takovýchto půjček je možné poměrně hodně. Získat ji lze třeba od společnosti Creditstar, a to v maximální výši 7000 korun se splatností od 5 do 30 dnů. U Credit air není problém splácet i dva měsíce, přičemž maximální výše půjčky činí 10 000 korun, Zajímavou volbou je také společnost Ferratum Credit poskytující půjčky až do zmiňovaných maximálních 80 000 korun. Tady je splatnost stanovena na 30 dní. U z reklamy známé půjčky Kamali lze získat maximálně 15 000 korun. Splácet budete maximálně 14 dní. Alternativ je u prvních půjček zdarma spousta, nicméně základem je splácet. V opačném případě nejsou výhodné u žádné společnosti.