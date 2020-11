Ranní klub Miloše Pokorného. Teď budete rána zkrátka milovat.

Potřebujete po ránu pořádnou porci energie, aktuálních informací, skvělé hudby a zajímavých rozhovorů? Miloš Pokorný a jeho Ranní klub na rádiu Expres FM nabízí toto a mnohem víc! Každý všední den od sedmi do deseti hodin vám Expres FM pomůže otevřít oči.

Ostřílený rozhlasový moderátor, bavič i bývalý člen dnes už legendární kapely Těžkej Pokondr, Miloš Pokorný, zaručeně nastartuje ráno všem rádiovým posluchačům, kteří si od pondělí do pátku mezi sedmou a desátou hodinou naladí Ranní klub rádia Expres FM. V éteru na ně čeká dávka světových i tuzemských novinek, pohodové muziky, rozhovory se zajímavý hosty, kteří mají co říci, i informace z dopravy. „Dostal jsem jedinečnou příležitost přinést na české rozhlasové vlny tak trochu jiný druh rádiové morning show. Chci kombinovat metropolitní informace, na kterých se bude podílet můj ranní tým a kolegové ze Seznam.cz, s prvky klasické ranní show. Prostě to pojedeme trochu jinak. Máme nové moderní zázemí, skvělé studio, bohaté informační zdroje a hlavně chuť konkurovat stávajícím ranním blokům,“ komentuje příležitost přímo Miloš Pokorný a dodává: „Chtěl bych zase trošku rozčeřit vody rádiových pořadů, které jsou momentálně k poslechu. Zda se mi to povede, ukáže čas. Ostatně, jako vždy ve všem, co jsem kdy dělal.“

Inspirativní hosté, hudba i nové pořady

Součástí Ranního klubu jsou rozhovory se zajímavými hosty. Ve vysílání tak posluchači už mohli slyšet Jiřího Bartošku, Ester Ledeckou, Zdeňka Pohlreicha, Lenny, Lukáše Pavláska, Tomáše Satoranského a další. Jednotlivé podcasty (rozhovory atd.) najdou posluchači rovněž na webu expres.fm.cz.

Ve vysílání rádia Expres FM můžete narazit i na vysílání v anglickém jazyce, na hudební speciály zaměřené například na novou světovou hudbu, kytarovky, to nejlepší z taneční scény nebo léty ověřené hity. Mezi oblíbené nehudební speciály patří lifestylově zaměřený Trendy Expres nebo motoristický pořad Garáž.

Expres FM v kapse

Ranní klub s Milošem Pokorným naladíte v Praze a okolí na frekvenci 90,3 FM a v DABu Praha kanál 10D, Plzeň kanál 6D a Ostrava kanál 7D, online na www.expresfm.cz nebo na www.seznam.cz, pro poslech můžete použít i mobilní aplikaci Expres FM, která je dostupna pro všechny chytré telefony.