Pamatujete na dobu internetu, kdy se válčilo s různými registracemi do katalogů? Pojďme si na to zavzpomínat a zjistit, jestli ještě pořád fungují.

Registrace do katalogů – mají význam pro SEO nebo je to minulost?

Zajisté si vzpomínáte na dobu, v které se ve velkém nabízely registrace do různých firemních katalogů pro zlepšení pozice na internetu. Jak je to s katalogy dnes a mají ještě význam pro SEO? Na to nám odpoví kompetentní SEO specialista, který sám intenzivní období katalogů zažil.

Jako SEO specialista fungující na trhu spoustu let máte zkušenosti s registrací do katalogů?

Tak s registrací katalogů musím říct, že mám velice bohaté zkušenosti, protože jsme dokonce patřili mezi přední firmy, které tuto službu poskytovaly, a to za velice nízkou částku 1,40 Kč za katalog a u některých spoluprací ještě méně. A i při tak nízké ceně se na registracích nechalo vydělat, protože jeden web se registroval třeba do tisícovky katalogů. Měli jsme dobře propracovaný systém, nízké náklady a spolupracovali jsme s množstvím velkých firem. Nedá se říct, že bych na toto období mé činnosti vzpomínal nerad, právě naopak, ale na druhou stranu to byl stereotyp.

Jak jste ten stereotyp mezi katalogy řešili?

Tak vzhledem k tomu, že zůstat jen u jednoho projektu by byl nesmysl, jsme naše služby nejen kvůli stereotypu rozšiřovali dál a ke katalogům přibyly PR články. Takže opět přišla příjemná změna a nejdřív jsme začínali s pár variantami PR článků, které jsme ručně nebo automaticky vkládali na desítky webů. Pak přišla další výzva a nový krok, a sice Google a změna postupů. Takže jsme se museli přizpůsobit, vzdát se starých postupů a začít dělat vše jinak a lépe. Ale co pořád zůstává stejné, je kladení důrazu na kvalitu, která úzce souvisí i s linkbuildingem.

Jak to tedy je dnes, fungují ještě zmíněné katalogy či nikoliv?

Zmíněné katalogy ještě pořád existují, ale už se v takové míře, jako tomu bylo v minulosti, nevyužívají a pro SEO ztrácejí význam.

Takže znamená to, že když mě někdo osloví s tím, že mi nabídne zápis v katalogu pro efektivní SEO, tak jej mám odmítnout?

Tak v první řadě je nutné ujasnit, že zápis v katalogu už není kvůli SEO. V minulosti tento efekt měly, protože patřily k té nejlevnější metodě tvorby zpětných odkazů. Svůj smysl mají pořád, ale dnes již malinko jiný, takže pokud máte zájem, nemusíte registraci do nich odmítnout, ale již se neskloňují s pojmem SEO.

Takže efekt SEO katalogy nemají žádný?

Nějaký efekt mají, ale ten je opravdu zanedbatelný. Není na škodu registrovat se do těch největších www katalogů, v rámci SEO to malinko pomůže, ale vzhledem k tomu, že doba pokročila i v oblasti SEO, tak linkbuilding se již provádí jinak a efektivněji.

Takže vy již katalogy neřešíte?

Přesně tak, neřešíme, protože jejich efekt byl minimální i přes to, že poptávka po nich byla poměrně vysoká, a i dnes ještě narážíme na to, že klient má o katalogy zájem. My však jdeme s moderní dobou, sledujeme nové nápady a trendy, které pomáhají vše vylepšit a zefektivnit, a tak jsme se zaměřili na PR články, které dnes tvoří významnou roli v tvorbě zpětných odkazů. A důležitá je kvalita obsahu jak PR článků, tak i webů.

Takže je doba pro SEO dnes mnohem lepší?

Tak každá doba má něco do sebe a změny přicházejí pořád, takže nedá se jednoznačně říct, že to či tamto bylo nebo je lepší. V minulosti bylo také SEO finančně dostupnější pro více firem, protože i náklady na linkbuilding byly nižší. Avšak i přes to má tato doba mnohem víc pozitiv, a to z toho důvodu, že výsledky SEO jsou mnohem efektivnější a služby kvalitnější a jsou výsledky týmu zkušených odborníků, kteří do toho dávají vše a pracují na výsledcích měsíce či roky, takže kvalita je důležitější než kvantita.