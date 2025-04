Rekordní počet středoškoláků si vyzkoušel studium na CEVRO Univerzitě

Projekt, který v naší zemi nemá obdoby, se letos konal už počtrnácté a jeho obliba strmě roste.

Zájemci tak nezávazně zjistili, zda jim studium, vyučované okruhy, pedagogové a celkové klima školy vyhovují. Pětatřiceti z nich určitě ano, protože rovnou podali na školu přihlášku. Podrobnosti o projektu a to, proč je pro školu tak důležitý, vysvětlila Ludmila Habadová, prorektorka pro péči o studenty a vnější vztahy CEVRO Univerzity.

Kdo projekt „Na týden vysokoškolákem“ vymyslel?

Akci vymyslel náš bývalý student, nyní úspěšný absolvent Luděk Jiráček. Nikoho ani v nejmenším nenapadlo, jak bude tento projekt úspěšný. Dnes je ale už zcela jasné, že je vysoce ceněný, že to zkrátka byla pověstná trefa do černého. V takovéto délce a s tak intenzivním zapojením pedagogů, studentů a ostatních zaměstnanců univerzity se jedná o naprosto ojedinělou vzdělávací akci.

Středoškoláci si naprosto nezávazně zkouší roli vysokoškolského studenta. Jak?

Onen týden u nás jim pomůže se nejen rozkoukat v pro ně neznámém prostředí, zároveň jim pomáhá ujasnit si volbu budoucího studijního zaměření. Během jednoho týdne se účastníci zapojují do přednášek, seminářů i praktických workshopů, což jim poskytuje autentickou zkušenost s akademickým životem a směr, kterým by se mohli v budoucnu vydat.

Kdy se akce konala poprvé a koná se od té doby každý rok?

První ročník proběhl v roce 2010 a s výjimkou roku 2020, kdy se kvůli proticovidovým opatřením nemohl uskutečnit, se koná každoročně. Letos jsme tak v našich prostorách středoškoláky přivítali už počtrnácté.

Kdo se může přihlásit a jaké musí splňovat podmínky?

Přihlásit se může kdokoliv, kdo si chce vyzkoušet výuku na naší univerzitě. Akce je primárně určena studentům středních škol a gymnázií, ale často se hlásí i dospělí uchazeči, kteří si chtějí ověřit, zda je CEVRO Univerzita tou pravou volbou pro jejich budoucí studium. Žádné speciální podmínky nejsou stanoveny – stačí chuť poznat náš akademický svět.

Jak velký časový úsek projektu každý rok věnujete?

Původně jsme akci věnovali jeden týden v akademickém roce, ale kvůli rostoucímu zájmu jsme minulý rok přidali druhý termín, a letos se konaly dokonce termíny tři. Letos byl zájem opravdu obrovský, což nás velmi těší. Mnoho studentů se o akci dozvědělo od svých učitelů na středních školách, což je pro nás potvrzením, že projekt má smysl a je pozitivně vnímán i za branami naší univerzity.

Jak konkrétně vypadá takový jeden den středoškoláka na vaší univerzitě?

Studenti se účastní jimi zvolených přednášek a seminářů, kde se aktivně zapojují do diskusí a praktických cvičení. Součástí je i doprovodný program – welcome party nebo parlamentní simulace, při které se na den promění v poslance a vyzkoušejí si na vlastní kůži, jaké to je, prosadit svůj návrh zákona. O účastníky se po celou dobu vzorně starají naši studenti ze studijního spolku CEVROSPO, takže se nikdo nemusí obávat, že by byl na univerzitní půdě ztracen.

Co se účastníkům nejvíce líbí, je to dlouhodobě nějaký konkrétní obor nebo okruh?

Zájem studentů se postupem času mění. V poslední době vzrostla obliba předmětů vyučovaných v anglickém jazyce, což bylo v minulosti spíše výjimečné. Roste také zájem o bezpečnostní obory a politologii. Kromě toho studenti kvitují, že se mohou potkat se špičkami ve svých oborech, osobnostmi, které u nás také vyučují. Jde například o bývalého náčelníka Generálního štábu Jiřího Šedivého, exministra Cyrila Svobodu, eso mezi českými právníky Tomáše Sokola a celou opravdu dlouhou řadu dalších.

A co se na projektu líbí právě vašim pedagogům?

Pedagogové oceňují zpestření výuky, protože atmosféra přednášek se středoškoláky je jiná. Také si váží jejich zájmu a možnosti předávat znalosti nové generaci. Navíc jim mladí studenti poskytují cennou zpětnou vazbu.

Čekalo letos na studenty nějaké zvláštní překvapení?

Každý rok se snažíme připravit něco speciálního. Letos studenti mohli potkat Johna O’Sullivana, významnou osobnost transatlantického politického myšlení, nebo se zúčastnili exkurze s odborným výkladem v Policejním muzeu.

Kolik z těch, kteří se stanou na týden vysokoškolákem, pak podá skutečnou přihlášku k řádnému studiu?

Řada účastníků už přihlášku má a jdou se pouze ujistit, že se rozhodli správně, zda například zvolili studijní program, který naplňuje jejich představy. Letos se již ze 186 zaregistrovaných rozhodlo podat přihlášku 35, což je každý pátý. Přihlášky je ale možné podávat až do konce června, takže se počet ještě zcela určitě zvýší.

Co si studenti po absolvování vysokoškolského týdne odnášejí?

Vedle mimořádných zážitků, zkušeností a nových přátelství získávají oficiální certifikát o absolvování projektu, který pak mohou využít při podání přihlášky na naši univerzitu. Tyto studenty pak bereme na školu bez přijímacího pohovoru, protože svoji motivaci studovat již prokázali.