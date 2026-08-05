Renovační pas. Novinka, kterou dnes potřebujete kvůli dotacím NZÚ

Komerční sdělení   17:54
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Ilustrační obrázek | foto: EON

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Majitelé rodinných domů, kteří plánují rekonstrukci s využitím státní podpory, se stále častěji setkávají s novým pojmem: renovační pas. Dokument, který se stává jednou z klíčových podmínek pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), má za cíl vnést do oprav domů jasný systém.

Jeho role je praktická. Má zabránit situacím, kdy majitelé investují statisíce korun do dílčích úprav, které na sebe nenavazují nebo zbytečně prodražují další plánované kroky.

Zjednodušený PENB jako jasný návod na modernizaci

Renovační pas je v podstatě specifickým, zjednodušeným Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB). Na rozdíl od klasického průkazu, který pouze popisuje aktuální stav objektu, ale renovační pas navrhuje konkrétní harmonogram, jak dům postupně a logicky zlepšovat.

Dokument obsahuje vyhodnocení současného stavu budovy, identifikuje největší úniky tepla a určuje přesné pořadí kroků. Typicky doporučí nejprve zateplit střechu a fasádu, následně vyměnit okna a teprve poté instalovat nový zdroj vytápění s dimenzovaným výkony pro již zateplený dům.

Právě dodržení správné posloupnosti bývá klíčové. Například pořízení silného tepelného čerpadla do nezatepleného domu vede k vysokým provozním nákladům, zatímco výměna oken bez vyřešení větrání může způsobit problémy s vlhkostí.

Změny v čerpání podpory z Nové zelené úsporám

V rámci rozvoje programu Nová zelená úsporám se renovační pas stává standardním podkladem pro většinu žádostí. Cílem státní dotační politiky je, aby veřejné prostředky směřovaly do ucelených renovací s dlouhodobým efektem, nikoli do izolovaných oprav bez širší koncepce.

Týká se to jak nízkopříjmových domácností využívajících program NZÚ Light, tak běžných žadatelů. Správně sestavený plán modernizace je zároveň podmínkou pro čerpání výhodných či bezúročných úvěrů podporovaných státem, které postupně doplňují systém přímých dotačních titulů.

Kolik renovační pas stojí a kdo ho vystaví

Oprávnění k vystavení renovačního pasu mají certifikovaní energetičtí specialisté, registrovaní energetičtí poradci nebo autorizovaní projektanti vedení v databázi Státního fondu životního prostředí.

Cena za zpracování dokumentu se u běžného rodinného domu nejčastěji pohybuje mezi 5 a 15 tisíci korunami v závislosti na velikosti a složitosti budovy. Nízkopříjmové domácnosti mohou na jeho pořízení využít plnou podporu, pro ostatní žadatele je část nákladů rovněž dotačně kompenzována. Platnost dokumentu je standardně deset let.

Dokument, který zvyšuje hodnotu nemovitosti

Význam renovačního pasu přesahuje samotné čerpání dotací. Bankovní domy při posuzování hypoték stále více přihlížejí k energetické náročnosti budov a systematický plán modernizace slouží jako doklad o budoucích provozních nákladech.

Pro majitele tak dokument funguje jako dlouhodobá mapa investic, která brání chybám při stavbě. Pro případného kupujícího pak představuje transparentní přehled o technickém stavu objektu.

Před zahájením projektu je proto vhodné prostudovat podrobnosti o renovačním pasu v energetickém slovníku a ověřit si, jaké podklady budete k žádosti potřebovat. Kompletní zajištění dokumentace i navazujících kroků dnes navíc nabízí přímo specializovaná služba Renovační pas od E.ONu, která majitele domu provede celým dotačním procesem.

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