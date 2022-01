Rezistentní bakterie útočí aneb Když antibiotika nezabírají

Co je příčinou zrodu bakterií odolných na účinky antibiotik (rezistentních bakterií)?

Časté a nevhodné užívání ATB. Je přirozené, že bakterie se stávají vůči ATB rezistentní, ale my to ještě urychlujeme tím, že je užíváme i v případech, kdy to není nutné. Běžné nachlazení a chřipka jsou v drtivé většině případů virového původu a léčba pomocí ATB nepomůže. Naopak uškodí tím, že posílí bakterie.

Ohrožují tyto bakterie pacienty v ČR?

V ČR zemře na infekce vyvolané rezistentními bakteriemi více lidí než na dopravní nehody. Navíc pokud dojde k této infekci např. u hospitalizovaného pacienta, který již je oslaben základním onemocněním, často se prodlužuje doba hospitalizace a výrazně se zvyšují náklady na léčbu.

Co je typické pro nákazu rezistentní bakterií? Je vždy průběh této infekce nepříjemný?

Jedná se o bakterie, které musí vynaložit určité úsilí na to, aby dokázaly odolat ATB. Někdy dokonce mohou být i méně „agresivní“ než bakterie citlivé na ATB. Pro nás je však důležité, že když vyvolají infekce, bývají hůře léčitelné.

Dají se specifikovat podmínky, kde je koncentrace rezistentních bakterií vyšší? A naopak?

Problém bakteriální rezistence je především u pacientů v nemocnicích, kde stále představuje největší problém. Může i ohrozit na životě. Poslední roky nás ale trápí také v běžné ambulantní praxi. Sám mohu uvést případy např. infekcí močových cest vyvolaných bakteriemi, které již není možné léčit ambulantně dostupnými ATB v tabletách. Už nezabírají.

Jsou nějaké státy, kde je výskyt rezistentních bakterií vyšší než jinde a naopak?

Určitě ano. Např. v Evropě je dramatický rozdíl v zemích severní Evropy v porovnání s jižní a východní. V severských státech se lékaři snaží ATB předepisovat jen v přísně indikovaných případech a vybírají ATB s co nejužším spektrem účinku. Zároveň tam dobře chápou, že budou-li užívat ATB často, budou ztrácet účinky.

Můžeme my sami nějak eliminovat riziko nákazy rezistentní bakterií?

Ano, je třeba začít u sebe. Hlavní hnací motor pro rozvoj a šíření rezistentních bakterií je totiž časté užívání ATB. Tyto bakterie mohou nakazit i osoby, které ATB vůbec neužívaly. Proto bychom je neměli aktivně vyžadovat a užívat u nezávažných, či dokonce virových infekcí - nepomohou a mohou i ublížit.

Více na www.antibiotickarezistence.cz. Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz.