Roboti spolupracující s lidmi a elektromobily jako pojízdné baterie

Ceny Wernera von Siemense 2025: Ocenění za Nejlepší disertační a diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a Ocenění za Nejlepší disertační a diplomovou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

Nejvýznamnější částí práce Jakuba Rozlivka je návrh řídicího systému, který umožňuje robotu rychle reagovat, vyhýbat se lidem a pohybovat se podobně jako člověk. | foto: Siemens/

Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, za nejlepší diplomovou práci jej získala Ing. Elizaveta Isianova z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou získal Ing. Vojtěch Blažek, Ph.D.z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ocenění za nejlepší diplomovou práci v této kategorii získal Ing. Tomáš Fryšták z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Řídicí systém dává robotům zrak a hmat

Oceněná disertační práce Jakuba Rozlivka Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti se zaměřuje na na zlepšení bezpečnosti a efektivity interakce člověka s robotem v těsné blízkosti. Práce zkoumá, jak roboti mohou lépe „vidět“ své okolí pomocí kamer a dalších senzorů a jak mohou tyto informace využít k řízení pohybu. Ukazuje také, jak velký vliv mají měkké ochranné prvky na snížení síly nárazu při kontaktu s člověkem.

Roboti získají chytrý zrak

Diplomová práce Elizavety Isianové Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů se zaměřuje na jednu z klíčových výzev v robotice – autonomní manipulaci s objekty v reálném světě. Přináší řešení, které do procesu plánování úchopu integruje moderní vizuálně-jazykové modely (VLMs), které fungují podobně jako ChatGPT, ale navíc mají „oči“. Elizaveta Isianova vyvinula s použitím VLM metodu pro generaci úchopových pozic s šesti stupni volnosti (6-DoF) pro dva typy uchopovačů: paralelní uchopovač a vakuový uchopovač. Práce představuje významný příspěvek do rychle se rozvíjející oblasti, která má obrovský potenciál pro budoucnost. Uplatnění může nalézt v průmyslové výrobě, v logistice a e-shopech, stejně jako v domácí a servisní robotice.

Elektromobil jako pojízdná baterie

Oceněná práce Vojtěcha Blažka Optimalizace ve SMART GRID se zabývá optimalizací provozu chytré energetické infrastruktury (smart grid) se zaměřením na integraci elektromobility prostřednictvím technologie Vehicle-to-Grid (V2G). Elektromobil zde není vnímán jen jako spotřebič, ale také jako „pojízdná baterie“. Vojtěch Blažek navrhl vícekriteriální optimalizační postup, který současně zohledňuje výrobu z obnovitelných zdrojů, bateriová úložiště, elektromobily i tarifní režimy připojení k distribuční soustavě.

