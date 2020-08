Rozšiřte si vzdělání. Studujte kvalitní MBA v České republice

Zní to sice jako klišé, ale investice do vzdělání se vždy vyplatí. Budujeme si tak větší přehled, osobní a stejně tak i profesionální hodnotu. A akademickým vzděláním by naše cesta rozhodně končit neměla – úspěšní lidé se zkrátka vzdělávají po celý svůj život. Kam tedy zamířit pro další vzdělání?

Cesta za vzděláním nebo získáním dobré pozice na trhu práce je během na dlouhou trať. Ať už se vám to líbí nebo ne – pokud ze své kariéry chcete vytěžit maximum, musíte se prostě neustále vzdělávat. Tradiční filosofie dobré kariéry ale vypadá asi následovně – vystudujte vysokou školu, najděte si dobrou práci a co nejrychleji získejte tolik kýženou praxi. Na tom samozřejmě není nic špatného, ale je v tom jeden háček – opravdu si můžete být jisti, že se i ve své nové práci naučíte něco, z čeho budete těžit i v budoucnu? Samozřejmě se vám nabízí samostudium, budete na něj ale mít čas? A jak se dostat k těm nejlepším zdrojům, abyste jen neplýtvali energií? Učte se od těch nejlepších. A v praxi Zamiřte pro kvalitní vzdělání za těmi nejpovolanějšími. Profesionály z praxe, kteří se rozhodli své znalosti a zkušenosti předávat dále. A tak se dostáváme ke zkratce MBA neboli Master of Business Administration. Tento titul profesního vzdělání je na západě už několik desetiletí v čele zájmu, během posledních let se ale těší velké pozornosti i v našich končinách. MBA vzdělání se konkrétně zaměřuje na širokou škálu manažerských znalostí a dovedností – jedním dechem je ale potřeba dodat, že ambice absolventů určitě nejsou omezeny právě jen na manažerské pozice. Tyto schopnosti se totiž vlastně hodí úplně všem lidem, kteří se nějakým způsobem pohybují ve světě obchodu. Studium, které neplýtvá drahocenným časem V České republice najdete MBA studium v nabídce několika specializovaných institucí. Jednou z nich je i Cambridge Business School se sídlem na Praze 1. Vyučují zde ty největší kapacity jednotlivých oborů a škola je rovněž držitelem celé řady prestižních ocenění. Jako taková je ideální právě pro čerstvé absolventy vysokých škol – bakalářského i magisterského stupně, ale stejně tak pro lidi z praxe. Studium se primárně zaměřuje na praktické využití nabytých dovedností a jeho standardní délka je pouze jeden rok. Je to ale na vás – někomu studium zabere pouze těch 12 měsíců, někdo zase raději rozvolní. Celé studium navíc probíhá v češtině, ale problémem není ani slovenský jazyk. Jakákoli jazyková bariéra tak zcela odpadá. Díky tomu, že zde přednáší odborníci na slovo vzatí zde navíc můžete získat i užitečné kontakty do budoucna. A právě takový networking je dnes tím nejhodnotnějším aktivem ze všech. Na výběr máte celkem z 14 MBA programů – za všechny zmiňme například Management and leadership se zaměřením na konkrétní prakticky využitelné vědomosti z celého spektra manažerských technik. Oblíbený je také program Krizový management, který se zaměřuje především na řešení komplikovaných obchodních situací a svým zaměřením se dotýká dokonce i manažerské psychologie. Flexibilita na prvním místě Začátky kariéry jsou ale hektické, a ne každý má čas (a chuť) se okamžitě znovu vrátit do školních lavic. Žádný strach – na Cambridge Business School se studenti schází pouze čtyřikrát do roka. Po zbytek času si studujete pěkně z pohodlí domova, kavárny nebo odkudkoli, kde se dokážete soustředit. Všechny výukové materiály jsou vám zpřístupněny online a stačí vám tak pouze počítač s internetem. Takové studium se tak skvěle hodí i pro ty nejvytíženější manažery nebo třeba pro maminky na mateřské dovolené. Zaujalo vás studium MBA na Cambridge Business School? Přihlásit se můžete už nyní – studium bude zahájeno už v říjnu 2020.