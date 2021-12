Sám sobě designérem: Navrhněte si interiér snů

Ujasněte si koncept a styl bydlení

Lépe se vám bude bydlení zařizovat, když budete vědět, co vlastně hledáte. Fandíte minimalismu nebo neodoláte lehce dekadentnímu secesnímu bydlení? Od vybraného interiérového stylu se pak odvíjí zbytek zařizování. Mnohdy je ale těžké si v hlavě představit, jak u sebe dané kousky budou vypadat. Ladí stylově i barevně? Zkuste si to naplánovat na svém počítači díky nové funkci Biano Studio. Pomocí 2D koláží si v Biano Studiu vytvoříte interiér přesně podle představ. Z objektů můžete odstranit pozadí, pohrát si s jejich velikostí i jejich pořadím. Ovládání je intuitivní a o hotové projekty se pak můžete podělit i s ostatními. Jakmile budete s návrhem spokojení, můžete si navíc vše pohodlně pořídit přes partnerské e-shopy.

Jak na to?

Jaké barvy zvolit a kolik je tak akorát?

Asi málokdo chce nudný domov bez barev. Jaké barvy ale volit a kolik je možné jich zkombinovat? Ideální jsou 3 až 4 barvy v interiéru, méně je v tomto případě opravdu více. Dominantní by pak měla být jen jedna z nich. I v tomto případě pomůže vytvoření koláže v Biano Studiu. Rozhodně tento krok nepodceňte, přeci jen je lepší si vše vyzkoušet nanečisto než pak zjistit, že jste si pořídili vybavení, které se nikam nehodí.

TIP: Myslete na to, že tmavé barvy opticky zmenšují prostor a ubírají mu na světle. Vhodné jsou proto jen do větších a dobře osvětlených místností. Naopak světlé barvy dodají prostoru vzdušnost a vyjímají se i v malých místnostech.

Co bude napořád, a co lze měnit?

Podlaha, nábytek i tapety se mění podstatně hůř než přehozy, závěsy a dekorační polštářky. Na to myslete už při navrhování interiéru. Dražší a stabilnější kousky proto vybírejte ideálně v neutrálních barvách, které se dobře kombinují. Ať už se jedná o bílou barvu, šedou, béžovou, nebo třeba o dekor dřeva. Nebojte, že by byl interiér nudný. Osobitost mu dodáte výraznějšími doplňky, jako jsou právě třeba různé textilie, které lze snadno (a poměrně levně) měnit v případě, že se vám okoukají.

Aby byl interiér funkční

Co vše potřebujete k pohodlnému životu? Rozhodně při zařizování nedělejte kompromisy, co se týká kvality a pohodlí, ale uberte tam, kde to není potřeba. Čím méně lapačů prachu doma budete mít, tím lépe. Dekorace v podobě obrazů i různých polštářků jsou naprosto v pořádku, ale nepodléhejte pokaždé, když uvidíte doplněk, který se vám líbí. Vždy myslete na interiér jako na celek. Držte se tedy původního záměru a nevytvářejte si doma sbírku zbytečností, na které jen sedá prach a ubírají domovu vzdušnost.

Praktické tipy pro útulný a funkční interiér