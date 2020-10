Samoobslužné sklady k pronájmu - užitečné, když podnikáte

Mnoho lidí zahájí podnikání z vlastního domova nebo bytu. Bohužel se v určitém okamžiku může ukázat, že množství prostoru, který jsme přidělili provozování vlastního podnikání, nemusí stačit. Co dělat v této situaci?

Užitečným řešením je využití služeb self storage (samoskladování) poskytovaných společností Less Mess Storage. Podívejte se, jak může pronájem skladových prostor zlepšit fungování vaší společnosti.

Samoobslužný sklad a vaše vlastní společnost

Díky příležitostem, které nabízí technologický pokrok, stále více lidí rezignuje na pronájem samostatných prostor jako sídla svého podnikání. To je samozřejmě dobrý způsob, jak ušetřit peníze, protože náklady na pronájem takových prostor mohou být velmi vysoké, zejména pro lidi, kteří právě vstupují na trh.

Organizace vlastní domácí kanceláře může být bohužel výzva, zejména pokud nemáte dostatek místa. To může být obzvláště problematické, pokud provozujeme vlastní online obchod - v takové situaci potřebujeme nejen prostor pro uložení naší dokumentace, ale také pro přípravu objednávek a jejich odeslání.

Samoobslužný sklad může efektivně vyřešit výše uvedené problémy. Můžeme jej úspěšně použít k podnikání, nejen k uložení dokumentace, ale také k zabalení a odeslání našich produktů. Každý ze skladů Less Mess Storage byl vybaven stacionárním obchodem, kde najdete veškeré příslušenství potřebné pro balení a přepravu - kartonové krabice, pásky, fólie nebo prvky zajišťující předměty během přepravy. Navíc ve skladu, který si pronajmeme, můžeme skladovat produkty, které prodáváme, včetně hermeticky balených potravin. To však není vše, co společnost Less Mess Storage svým zákazníkům nabízí. Je také možné předat zásilky zaměstnanci společnosti Less Mess Storage, který je zase může předat kurýrovi. Takové činnosti výrazně usnadňují provozování vlastního podnikání.

Co získáte díky self storage?

Používání služeb self storage, které nabízí Less Mess Storage, je nejen velkou pomocí při řízení firmy, ale také zárukou bezpečnosti. Pronajmutím skladových prostor si můžete být jisti, že vaše dokumentace a produkty jsou uloženy ve správných podmínkách.

Každý sklad Less Mess Storage byl vybaven moderními bezpečnostními systémy: 24hodinové monitorování, individuální alarmy v pronajatých kójích a vlastní visací zámky.

Při pronájmu skladovací místnosti v Less Mess Storage používáte osobní přístupový kód, který vám umožní vstoupit do skladu 24 hodin denně bez ohledu na okolnosti, což je také velkou výhodou pro lidi, kteří podnikají.

Navíc si můžete být jisti, že vaše předměty a produkty ve skladech jsou díky použití moderních technologií vytápění a větrání skladovány ve správných podmínkách a teplotě.

Pokud bydlíte v Praze nebo okolí, sklady Less Mess Storage najdete na následující adrese: https://www.lessmess.storage/cs/lokality/.