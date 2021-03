Sebevědomí nemáme, ale umíme zvládat těžkosti života, říkají Češi

Češi mají nadprůměrnou sílu zvládat náročné životní situace. A čím více problémů zažíváme, tím odolnější jsme. Přesto jsme se sebevědomím na štíru, přiznávají Češi v rozsáhlém výzkumu agentury Ipsos pro Česko v datech. Za sebevědomí, které mají, vděčí většinou své rodině a přátelům.

Češi se vnímají jako málo sebevědomý národ. Celkem 54 procent obyvatel považuje své sebevědomí za nižší, než by mělo být, vyplynulo z průzkumu. A jen čtvrtina lidí v zemi si myslí, že je jejich sebevědomí na vhodné úrovni. Za nejvyšší považují své sebevědomí lidé se základním vzděláním, nejníže ho hodnotí lidé s výučním listem.

Pouze desetina lidí se domnívá, že Češi jsou sebevědomější, než by měli být, přičemž tento názor je častější u mladší generace ve věku 18 až 24 let.

Mezi mladými si téměř 18 % myslí, že Češi by měli být sebevědomí méně.

S rostoucím věkem naopak roste přesvědčení, že bychom měli mít sebevědomí větší, ve věkové skupině 55 až 65 let si to myslí téměř 64 % lidí.

Nejvíce si věří lidé v severních Čechách a na severní Moravě, nejhůře jsou na tom lidé z Plzeňska, Jihočeši a Pražáci.

Na desetibodové škále hodnotí Češi své sebevědomí známkou 6,36. Muži k průměru přispívají trochu vyšší hodnotou než ženy. Lépe se také vidí lidé v pokročilejším věku. Zatímco u skupiny 18 až 24 let dosahuje průměrné hodnocení na 5,9 bodu, u lidí ve věku 55 až 65 let je to 6,7 bodu. „Výzkum potvrdil, že Češi mají většinou tendenci své sebevědomí podceňovat. Ve chvíli, kdy mají hodnotit sami sebe, volí v průměru o 4 % horší známku než v případě, kdy jejich sebevědomí hodnotí ostatní,“ uvádí Adéla Denková z analytického projektu Česko v datech.

Záleží na penězích i počtu lajků

Za své sebevědomí vděčíme hlavně rodině a přátelům. Shodla se na tom naprostá většina respondentů. Pro více než třetinu Čechů jsou zdrojem sebevědomí peníze. Každý čtvrtý jej pak odvozuje od svého vzhledu a pro každého sedmého je důvodem pro sebevědomí pozitivní odezva na sociálních sítích.

Téměř šest z deseti respondentů označilo za nejdůležitější zdroj sebevědomí a osobní síly rodinu

Téměř osm z deseti respondentů rodinu jmenovalo jako jeden ze zdrojů, který jim sebevědomí osobní sílu dodává.

Druhá příčka patří přátelům, kteří jako hlavní zdroj sebevědomí a osobní síly fungují pro 14 % dotázaných

Dvě třetiny dotazovaných pak přátele zmínilo jako jeden z důležitých faktorů.

Čím více náročných situací zažíváme, tím odolnější jsme

Osobní síla i sebevědomí Čechů roste v závislosti na tom, kolik náročných situací v životě prožili. Mezi ty nejobvyklejší řadí lidé porod a výchovu dítěte, stavbu domu, péči o blízkou osobu nebo záchranu lidského života. Odolnost respondentů také posilují situace jako rozchod s partnerem či partnerkou, změna zaměstnání nebo začátek života v nové zemi.

Vzorem silného a sebevědomého Čecha jsou pro většinu lidí Václav Havel, T. G. Masaryk, Karel Gott či Jaromír Jágr. Z historických osobností Karel IV. a Jan Hus. Síla českého národa se pak ukázala hlavně v listopadu 1989 a v srpnu 1968, uvedli respondenti ve výzkumu.