Šedá okna budou oblíbená i roku 2021! Na co se soustředit při výběru?

Stavební trendy se rok od roku mění a oblíbená plastová okna s nimi drží krok. Podle firmy PRAMOS, českého výrobce a dodavatele plastových oken, zákazníci čím dál více ocení výrobu oken na míru, delší záruku i nové a odvážnější přírodní dekory.

Zjistěte, na co nezapomenout v poptávce oken, a podle čeho vybírat.

Plastová okna jsou oblíbenou volbou pro mnoho zákazníků. Vynikají skvělou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou i nižší pořizovací cenou ve srovnání např. s dřevěnými okny. Oblíbenost si tak nepochybně udrží i v roce 2021.

Podle zástupců jihomoravské firmy se rok 2021 bude nést v duchu elegantních barevných dekorů imitujících kovy, technologických vychytávek, nadčasových doplňků a parametrů vedoucích k úspoře energie. Všem, kteří mají v plánu vybírat plastová okna do svého domova, se jistě bude hodit přehled aktuálních trendů a tipů, jak vybrat ta správná.

Jak vybrat plastová okna?

Výběr plastových oken je zcela klíčový. Není jedno, na co se budete dívat v následujících letech, kolik budete platit za energie nebo co uslyšíte z ulice. Při pročítání popisů oken se však mnohým objevují nad hlavou otazníky: Záleží na počtu komor profilu? Počtu těsnění? Je lepší dvojsklo, nebo trojsklo? Co se skrývá pod zkratkami Uf, Ug a Uw?

Uw prostup tepla celým oknem

Uf prostup tepla rámem vč. výztuh

Ug prostup tepla sklem

Na tyto otázky vám nejlépe odpoví odborníci, kteří umí vybrat plastové okno na míru vašemu bydlení. Profesionální konzultace nabízí mnoho firem i na pobočkách, najděte si tu nejbližší. V době covidu lze využít i telefonní konzultace. Při výběru plastových oken pro své zákazníky zohledňuje prostup tepla, světla, hluku, způsob těsnění, parametry odolnosti proti zatékání, bezpečnostní parametry kování nebo konstrukci okna. Společně s tím bere v potaz také umístění oken (novostavba, statek, byt v paneláku), lokalitu, typ zasklení a řadu dalších věcí. Díky tomu vám může nabídnout optimální řešení – ať už ze současné nabídky, nebo nabídky oken na míru.

TIP: Pokud si potrpíte na skutečnou kvalitu, pak vás jistě zaujme unikátní okenní profil HORIZONT PS SPACE 8, který díky excelentní konstrukci a špičkové izolaci představuje top produkt z nabídky jihomoravského výrobce. Je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Více o tom, jak vybrat plastová okna, se dočtete v praktickém rádci.

Ptejte se hlavně na tyto parametry

Tepelně izolační vlastnosti

Počet komor v profilu

Profily třídy A, B nebo C

Výběr zasklení – dvojsklo, nebo trojsklo?

Další možnosti (bezpečnostní skla, zvuková izolace)

Servis a záruka

Kde se okna vyrábí (jejich původ)

Barevné provedení

Doba, kdy se vyráběla pouze bílá plastová okna, je dávno pryč. Dnes mají zákazníci možnost zvolit si z široké škály nejrůznějších vzorků tak, aby okna dokonale ladila s jejich interiérem nebo exteriérem. U všech dekorů mají zákazníci na výběr jednostranný dekor (pouze do ulice) nebo oboustranný (i do bytu). Možnosti kombinace barev jsou tak velmi rozmanité.

Pestrou nabídkou se může pochlubit právě PRAMOS, který svým zákazníkům nabízí více než 30 různých dekorů (dřevěné, syté či metalické odstíny), aby si každý mohl najít to své. Velmi trendy jsou také nadčasová šedá barva, která oknům dodají právě elegantní vzhled hliníku – avšak s izolačními vlastnostmi a cenou plastových oken.

Záruka je stále důležitá

Pomineme-li estetickou stránku oken, i v roce 2021 bude hrát nejdůležitější roli jejich kvalita. Standardní záruka na plastová okna se většinou pohybuje okolo 5 let.

Důležitost záruky si uvědomuje i firma PRAMOS, která na plastová okna garantuje dokonce 7 let záruky. Svým zákazníkům se však snaží vycházet co nejvíce vstříc, a proto jim poskytuje i pozáruční servis, který životnost oken ještě prodlouží. „Naším zákazníkem jste i dlouho po nákupu a vaše spokojenost je pro nás stále nejlepší investicí do dobrého jména firmy,“ píše na svém webu PRAMOS.

Atraktivní vzhled, důraz na kvalitu a moderní technologie – to jsou trendy, které budou plastová okna provázet i v roce 2021. Pokud máte v plánu pořizovat nová okna do svého domova, pak víte, čeho se máte držet, a že výběr byste neměli podcenit.

Kde se okna vyrábí?

Pokud objevíte firmu, která si vše vyrábí sama, tak jste na správné adrese. U ní totiž máte jistotu, že se v žádném kroku výroby nemusí spoléhat na externí spolupráci dodavatelů. Toto je i příběh PRAMOSU, který odpovídá za celý proces výroby – od zpracovávání materiálu a výrobu až po řezání, svařování a zasklívání. Používá kvalitní plast, o kterém ví, odkud pochází. Konečný výrobek tedy okna a dveře plní ty nejnáročnější české a evropské normy ČSN EN 14 351-1. Veškeré zakázky realizuje na závodě v Šitbořicích nedaleko Brna, a dokonce zve všechny zákazníky, aby se na proces výroby oken přišli osobně podívat.