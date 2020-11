Sellier & Bellot: 195 let poctivé práce a prosperity

Společnost Sellier & Bellot se sídlem ve Vlašimi zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se mezi nejstarší strojírenské firmy v České republice i na celém světě. Výrobky nesoucí její obchodní značku proudí na trh bez přerušení již od roku 1825.

Firma vyrábí širokou škálu sportovních a loveckých nábojů a také strojů a zařízení na jejich výrobu. Ročně vyprodukuje zhruba 1,2 miliardy kusů nábojů. Přibližně 90 procent produkce je určeno na export, společnost dodává své výrobky do 90 zemí. Zásobuje policejní i vojenské složky po celé Evropě, spolupracuje s NATO i českou armádou. Velmi úspěšná je na americkém trhu, na který vstoupila v roce 1994. Pod vedením generálního ředitele Radka Musila, který Sellier & Bellot řídí od roku 1999, se společnost stala v roce 2009 součástí mezinárodní skupiny CBC, kterou vlastní Miriam Birmann, italská občanka žijící v Londýně. Dalším členem skupiny je brazilská Companhia Brasileira de Cartuchos a německý výrobce MEN, celosvětově uznávaný producent malorážové munice pro vojenský, policejní a komerční trh. Díky spojení v jeden koncern uvedené společnosti zvýšily svoji konkurenceschopnost a patří dnes k největším výrobcům na světě.

Stejně jako zbytek republiky, zasáhl COVID-19 také vlašimskou společnost Sellier&Bellot zvýšenou nemocností zaměstnanců. Vzhledem ke včasnému zavedení přísných hygienických opatření nedošlo ke zhroucení procesů, ale absence řady lidí výrobu částečně omezuje. Má to vliv i na plnění některých kontraktů.

Generální ředitel společnosti Radek Musil (vlevo) při setkání se potomkem Nicolase Bellota.

„Tržby očekáváme na úrovni roku 2019,“ říká generální ředitel Radek Musil, podle nějž musí vlašimská společnost úspěšně zachytit nejnovější trend, totiž zvýšenou poptávku od armád a policie evropských států. „Z nejnovějších úspěchů bych mohl jmenovat několikaletý kontrakt pro Ministerstvo obrany Francie (Gengarmerie) a pro Ministerstvo obrany Irska,“ říká Musil. Největší nárůst poptávky zaznamenává Sellier&Bellot od NSPA, což je akviziční agentura NATO.

Pohled do historie továrny.

Vlašimská firma reaguje na obchodní příležitosti ve světě neustálou snahou technologicky zlepšit své výrobní procesy a také navýšit jejich kapacity. I proto Sellier&Bellot stále hledá a přijímá do výroby nové zaměstnance.

Ze Žižkova do Vlašimi

Počátky společnosti Sellier & Bellot jsou spojené s částí Žižkova zvanou Parukářka. Zde prozíravý podnikatel Louis Sellier, původem Francouz, a absolvent pařížské polytechniky Nicolas Bellot, rovněž narozený ve Francii, vybudovali v roce 1825 továrnu na výrobu perkusních zápalek. Zhruba o sto let později se z „žižkovské kapslovny“ stal jeden z předních výrobců střeliva ve střední Evropě. V meziválečném období rostly nároky na objem výroby a kapacitu společnosti. V roce 1932 si Ministerstvo obrany vyžádalo výrobu 1,5 milionů kusů nábojů a tři miliony kusů zápalek denně. Tato obří objednávka uspíšila další vývoj společnosti: ve stejném roce bylo rozhodnuto o přesunu výroby společnosti Sellier & Bellot do Vlašimi.

Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje bez lidí.

Středočeské městečko o 4000 obyvatelích splňovalo všechny strategické podmínky vedení podniku: mělo zalesněný terén, leželo na železnici, byl tu dostatek vodních zdrojů a volné pracovní síly. Před příchodem Sellier & Bellot byly jedinými zástupci průmyslu ve Vlašimi drobné obuvnické továrničky, které měly v regionu silnou tradici. V době, kdy se rozhodlo o výstavbě muniční továrny, zažíval region naplno postupující racionalizaci výroby obuvi: místní drobné obuvnické továrny zanikaly a jejich bývalí zaměstnanci se ocitli bez práce. Bývalí ševci se měli stát zručnými zaměstnanci nové továrny. Od majitele místního velkostatku Karla Auersperga byla zakoupena vichřicí zdevastovaná obora o rozloze 112 ha, která se ukázala být pro stavbu továrny ideální. Dnes je původní les částečně obnoven. Na rozloze 73 ha žije více než 70 kusů jelení a dančí zvěře. Obora je často využívána i k reprezentačním účelům společnosti Sellier & Bellot.

Snímky z výroby a plně automatizovaného skladu, který pracuje bez lidí.

Naděje pro kraj chudých ševců

Přemístění žižkovské kapslovny do Vlašimi mělo velký význam pro celý region, který díky nové továrně zažíval prudký rozkvět. V srpnu 1937 díky tomu vznikl samostatný okres Vlašim. Díky fungujícímu průmyslovému podniku se hospodářská krize 30. let města téměř nedotkla. Muniční průmysl prosperoval a proudily sem také státní investice, například do výstavby rodinných domků v „Kolonii Žižkov“ a dalších staveb občanské vybavenosti. Situaci ve Vlašimi lze přirovnat k jihomoravskému Zlínu, kde průmyslový rozkvět představoval Baťa a jeho továrna na obuv. Baťa, stejně jako společnost Sellier & Bellot, pro město a své zaměstnance znamenal mnohem více než jen práci. Tyto ikonické společnosti ovlivnily každodenní život obyvatel a jeho kvalitu. To platí v případě Sellier & Bellot dodnes: firma je se svými 1550 zaměstnanci největším zaměstnavatelem v kraji. Díky ní není problém v tomto malém městě najít práci. Tuto skutečnost odráží i průzkum, každoročně prováděný v rámci projektu Obce v datech, v němž obyvatelé hodnotí svůj region z mnoha různých hledisek na škále od 1 do 10. Co se týče zaměstnanosti, hodnotili obyvatelé Vlašimi v roce 2019 svůj region známkou 8,3 z 10. Město si vedlo velmi dobře také co do nízké míry průmyslového znečištění – obyvatelé v tomto bodě udělili známku 8,5 z 10.

Vývoj a inovace, nikoliv montovna

V současné době zaměstnává společnost Sellier & Bellot 1550 zaměstnanců a neustále se rozšiřuje. Nabízí nejen dělnické pozice, ale soustředí se také na školení nových odborníků a vlastních specialistů. Výroba střeliva S&B je z větší části prováděna na technologiích a strojích, které jsou vyvíjeny, vyráběny i udržovány ve Vlašimi. Oddělení výzkumu a vývoje pečlivě sleduje nové trendy na trhu a každoročně zavádí jak nové produkty, tak i nové výrobní technologie a stroje. Mezi nejnovější úspěchy patří bezolovnaté střely pro lov a patentované výrobky, jako je zápalková slož Notnox a infračervené stopovací střely. Novinkou je také vlastní mobilní aplikace Hunter´s App, určená pro individuální lovce. Díky ní lze v reálném čase mapovat a sledovat dění ve vlastním revíru. Další oblastí, které se společnost S&B věnuje, je vývoj nástrojů a kalibrů, což je jedna z nejpreciznějších oblastí ve strojírenství. Vlašim má tak v rámci koncernu CBS zcela unikátní místo nejen jako velkovýrobce vysoce kvalitního střeliva, ale i jako výzkumně-vývojové středisko.

Střelivo Sellier & Bellot je výsledným produktem technologií a strojů, které jsou vyvíjeny, vyráběny a udržovány ve Vlašimi.

Podpora sportu a umění

Společnost Sellier & Bellot dlouhodobě podporuje Český střelecký svaz a špičkové střelce v disciplínách Skeet a Trap. Pro rok 2020 jsou aktuálními držiteli titulu Mistra Světa Tomáš Nýdrle a Mistra Evropy Jakub Tomeček. Pro nadcházející OH v Tokiu mají vybojované účastnické místo Jakub Tomeček a Barbora Šumová v disciplíně Skeet. SB nezapomíná ani na začínající střelce, jejichž talenty sdružuje a podporuje pod hlavičkou Akademie Sellier&Bellot a.s.

Sellier & Bellot je také dlouhodobým partnerem vlašimského fotbalového klubu. Podporuje také vybrané umělecké projekty. S pomocí své sesterské firmy sídlící v Brazílii uspořádala výstavu českého výtvarného umělce Jiřího Koláře.