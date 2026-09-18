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Sezónní reset: Jarní a podzimní nový začátek pro váš styl i sebevědomí

Komerční sdělení
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Sezónní reset: Jarní a podzimní nový začátek pro váš styl i sebevědomí | foto: ČTK

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Každé roční období přináší nové příležitosti. Zatímco jaro symbolizuje svěžest, energii a probouzející se přírodu, podzim bývá obdobím změn, návratu k rutině a nových cílů.

Právě tyto momenty jsou ideální pro takzvaný sezónní reset, tedy čas, kdy si můžeme uspořádat nejen domácnost a pracovní priority, ale také vlastní image.

Nový začátek nemusí znamenat kompletní proměnu šatníku ani radikální změny. Často stačí několik promyšlených kroků, díky nimž se budeme cítit lépe, sebevědoměji a připraveni na nové výzvy.

Začněte péčí o sebe

Každá změna by měla začínat u toho nejdůležitějšího, tedy u vás samotných. Po zimě i po létě bývá pleť vystavena náročným podmínkám. Mráz, vítr, slunce nebo klimatizace mohou způsobit vysušení, podráždění nebo zvýraznění nedokonalostí.

Proto je vhodné dopřát pokožce kvalitní péči. Moderní luxusní kosmetika nabízí produkty, které pomáhají obnovit hydrataci, podpořit regeneraci a dodat pleti zdravý vzhled.

Pokud vás trápí problematická pleť, nemusí být domácí kosmetika vždy dostačující. V takovém případě může být vhodným krokem odborné ošetření problematické pleti. Profesionální péče dokáže řešit akné, rozšířené póry, pigmentové skvrny i další nedostatky, které mohou negativně ovlivňovat sebevědomí.

Svůj šatník chytře změňte

Sezónní reset často začíná pohledem do skříně. Nemusíte kupovat desítky nových kousků. Mnohem efektivnější je doplnit šatník o několik kvalitních a univerzálních prvků prémiové módy. Mezi ně patří například košile, která se hodí do práce, na obchodní schůzky, společenské události i běžné nošení.

Detaily, které tvoří celkový dojem

Při budování nové image často rozhodují maličkosti. Doplňky dokážou proměnit i jednoduchý outfit a dodat mu osobitý charakter. Mezi nejvýraznější patří pánské společenské hodinky, které slouží nejen jako ukazatel času, ale symbolizují i smysl pro detail, profesionalitu a osobní styl.

Sezónní reset: Jarní a podzimní nový začátek pro váš styl i sebevědomí

Praktická elegance pro každý den

Součástí každodenního života je také přenášení telefonu, dokumentů, klíčů nebo notebooku. Právě proto si stále větší oblibu získává taška přes rameno. Nabízí ideální kombinaci praktičnosti a elegance, díky které se hodí do města, kanceláře i na cestování.

Moderní styl zahrnuje i technologie

V dnešní době je mobilní telefon jedním z nejpoužívanějších osobních předmětů. Často jej pokládáme na stůl během schůzek, porad i setkání s přáteli, proto je třeba ho chránit. Luxusní pouzdro na iPhone představuje spojení ochrany a designu. Prémiové materiály, precizní zpracování a elegantní vzhled dokážou podtrhnout profesionální image stejně jako kvalitní hodinky nebo kožená peněženka.

Nová sezóna, nová energie

Jarní i podzimní období přinášejí ideální příležitost zastavit se a zamyslet nad tím, co bychom chtěli změnit. Někdy stačí drobnosti – kvalitnější péče o pleť, nová košile, pánské společenské hodinky, elegantní taška přes rameno nebo luxusní pouzdro na iPhone.

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