Signify se zbavuje plastů ve všech spotřebitelských obalech

Znečištění plasty se stalo jedním z nejnaléhavějších problémů životního prostředí. Každý rok například končí v oceánech osm milionů tun plastu, což zabije jeden milion mořských ptáků a ohrozí další stovky živočišných druhů. Signify, výrobce osvětlení Philips, přichází s rezolutní odpovědí.

Přední světový výrobce osvětlení, společnost Signify se aktivně snaží snižovat dopad svých produktů na životní prostředí. V rámci své politiky obalových materiálů Signify již nyní používá ke svému balení 80 % recyklovaného papíru a zahajuje postupné vyřazení všech plastů z obalů pro spotřební výrobky do roku 2021.

Postupným vyřazováním plastů používaných pro balení spotřebního zboží se společnost Signify vyhne použití více než 2 500 tun plastů ročně. To odpovídá 125 milionům PET lahví, které by se umístěny v řadě za sebou táhly více než 8 000 kilometrů, což zhruba odpovídá vzdálenosti z německého Berlína až na Miami na Floridě v USA. Navíc je naše nové balení menší a šetří emise z dopravy a použitých materiálů o 6 000 tun za rok, což odpovídá množství CO2, které by absorbovalo 270 000 vzrostlých stromů během celého roku.



Zásady společnosti Signify pro balení výrobků již nyní vyžadují, aby všechny obaly obsahovaly více než 80 % recyklovaného papíru a původní materiály musí pocházet z certifikovaných obnovitelných zdrojů. V případech, kdy se papírové materiály nedají použít, zkouší Signify jiné neplastové alternativy. Firma Signify již zahájila postupné vyřazování plastů odstraněním běžně používaných plastových součástí z obalu žárovky Philips Hue, jinde vyměnila plastovou pěnu za papírovou.



„Plastový odpad má velmi negativní dopad na naši planetu a její biologickou rozmanitost, proto jsme se rozhodli, že musíme převzít vedoucí roli a začít používat alternativy bez plastů. Je to správné řešení a splňuje rostoucí očekávání našich zákazníků, “ říká Eric Rondolat, generální ředitel společnosti Signify.