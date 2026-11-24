1. Windows 11: základ každého nového počítače
Počítač poskládaný z dílů nemá operační systém, takže budete potřebovat licenci Windows 11. Většině domácích uživatelů a hráčů stačí Windows 11 Home. Windows 11 Pro se vyplatí, pokud chcete šifrování disku BitLocker, hostování vzdálené plochy nebo nástroje jako Hyper-V a Windows Sandbox.
Windows 11 si můžete zdarma stáhnout z webu Microsoftu a pomocí nástroje Media Creation Tool si vytvořit instalační flashku. Systém se dokonce nainstaluje a poběží i bez produktového klíče, zůstane ale neaktivovaný. To znamená vodoznak v rohu obrazovky a zamčené možnosti přizpůsobení, takže dřív nebo později budete chtít plnohodnotnou licenci.
Ještě jedna věc: pokud chcete přenést licenci Windows ze starého počítače, nejdřív zjistěte, o jaký typ jde. Krabicové (retail) licence se obvykle dají přenést na nový hardware, zatímco OEM licence předinstalované na notebooku nebo hotové sestavě jsou vázané na původní zařízení.
2. Ovladače: zdarma, ale nevynechávejte je
Windows nainstaluje základní ovladače automaticky, pro nejlepší výkon si ale stáhněte ty nejnovější sami. Grafické ovladače stahujte přímo od NVIDIE, AMD nebo Intelu, ovladače čipsetu, zvuku a sítě z webu výrobce základní desky. Vyplatí se také zkontrolovat, jestli pro vaši desku neexistuje novější verze BIOSu, hlavně pokud máte nový procesor.
To všechno je zdarma. Pozor na placené programy typu „driver updater“, ty nepotřebujete.
3. Microsoft Office: jaký balíček zvolit
Pokud pracujete s dokumenty, tabulkami nebo prezentacemi, Microsoft Office je pořád standard, který očekává většina škol, firem i klientů. Pořídit si ho můžete dvěma způsoby: jako předplatné Microsoft 365, nebo jednorázovým nákupem.
Microsoft 365 Personal je předplatné pro jednoho člověka. Dostanete nejnovější verze Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku a OneNotu, 1 TB cloudového úložiště OneDrive a funkce Copilota a můžete ho používat až na pěti zařízeních najednou, včetně telefonů a tabletů. Microsoft 365 Family nabízí stejné aplikace až pro šest lidí, každý s vlastním 1 TB úložiště. Microsoft 365 Premium přidává víc využití AI a exkluzivní funkce Copilota pro ty, kdo AI používají hodně.
Office Home 2024 je jednorázový nákup pro jeden počítač s Windows nebo Mac. Obsahuje klasické desktopové verze Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu. Office Home & Business 2024 navíc přidává Outlook a licenci pro komerční použití, takže je to správná volba pro firmy a živnostníky. U obou zaplatíte jednou a aplikace vám zůstanou, nedostanete ale nové funkce ani Copilota a další velkou verzi musíte koupit za plnou cenu.
Zjednodušeně: pokud chcete nejnovější funkce, cloudové úložiště nebo Office na více zařízeních, vezměte Microsoft 365. Pokud vám jde jen o Word a Excel na jednom počítači bez měsíčních poplatků, výhodnější je Office 2024.
4. Antivirus: nenechávejte nový počítač bez ochrany
Čerstvě nainstalovaný Windows je přesně ten moment, kdy řešit bezpečnost. Windows 11 obsahuje Microsoft Defender, který pokryje základy, samostatný bezpečnostní balík ale přidá další vrstvu ochrany, která se vyplatí, hlavně pokud nakupujete a bankovníte online, stahujete soubory nebo počítač sdílíte s dětmi.
Placené balíky od firem jako ESET, Bitdefender, Norton nebo Kaspersky obvykle nabízejí silnější ochranu proti phishingu a podvodným webům, ochranu souborů před ransomwarem, firewall, správce hesel, VPN a rodičovskou kontrolu. Řada licencí pokryje víc zařízení, takže ochráníte i telefon nebo rodinný notebook.
Antivirus nejlépe nainstalujte hned po Windows a ovladačích, ještě než začnete stahovat hry a programy. Jen nespouštějte dva antiviry současně, obvykle si navzájem překážejí.
5. Kreativní a pracovní nástroje
Co budete potřebovat, záleží na tom, čemu se věnujete. Pro úpravu fotek a videa je pořád standardem Adobe Creative Cloud. Obsahuje Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects a Illustrator a předplatit si můžete celý balík nebo jen jednu aplikaci. Střihači videa často sahají po DaVinci Resolve Studio, který se kupuje jednorázově a oproti bezplatné verzi přidává pokročilé efekty a funkce. Pro grafický design je oblíbený CorelDRAW Graphics Suite, architekti a inženýři obvykle pracují v programech Autodesk, jako je AutoCAD.
Existují i bezplatné možnosti, třeba GIMP nebo Blender, a pro začátek stačí. Pro vážnější nebo profesionální práci ale placené nástroje šetří čas a většina klientů s nimi počítá.
6. Užitečné základy zdarma
Pár drobných programů vylepší každý nový počítač a nestojí nic. 7-Zip na archivy, VLC na video a hudbu a prohlížeč podle vaší volby. Hráči si nainstalují launchery jako Steam, Epic Games Launcher nebo aplikaci Xbox. Windows obsahuje i základní nástroje pro zálohování a OneDrive nabízí 5 GB cloudového úložiště zdarma.
Kde koupit
Pokud chcete mít všechny licence z jednoho místa, digitální klíče jsou nejrychlejší možnost. Windows, Office i antivirové programy najdete v sekci Software na G2A.COM. Před nákupem si ověřte, že vybíráte správnou edici a že klíč funguje ve vašem regionu.
Rychlé odpovědi
Musím si k novému počítači koupit Windows?
Ano, pokud chcete aktivovaný systém. Windows 11 nainstalujete i bez klíče, zůstane ale neaktivovaný s vodoznakem a omezeným nastavením.
Stačí Windows 11 Home na hraní?
Ano. Hry běží na Home i Pro stejně. Pro přidává jen firemní a bezpečnostní funkce.
Potřebuju na Windows 11 antivirus?
Vyplatí se. Microsoft Defender pokryje základy, plnohodnotný bezpečnostní balík ale přidá silnější ochranu proti phishingu a ransomwaru a navíc třeba VPN nebo správce hesel.
Můžu použít starou licenci Windows na novém počítači?
Obvykle ano, pokud jde o krabicovou licenci. OEM licence z hotových sestav a notebooků jsou vázané na původní zařízení.
Microsoft 365, nebo Office 2024?
Microsoft 365 je předplatné s nejnovějšími funkcemi, cloudovým úložištěm a použitím na více zařízeních. Office 2024 je jednorázový nákup pro jeden počítač bez nových funkcí.