Školákům dochází motivace. Jak ji znovu probudit?

Před rokem se poprvé uzavřely školy a většina studentů musela následně přejít na dálkovou výuku. Podle odborníků je cítit, že na obou stranách virtuální třídy dochází motivace a vyhlídky na návrat k normálnímu režimu jsou stále nejisté.

Podle Martiny Přenosilové, zakladatelky a současné ředitelky pražské mateřské a základní školy Beehive, je potřeba zaměřit energii na to, jak ze současné situace co nejvíce vytěžit. Začít je potřeba motivací dětí i učitelů, jejich duševní hygienou a obrovskou dávkou podpory.

Právě proto, že rozhodnutí vlády ohledně návratu dětí do škol nemáme možnost ovlivnit, by školy, děti i rodiče měli zaměřit svou energii na to, jak limity online výuky proměnit ve výhodu. S frustrací a ztrátou motivace se totiž potýká většina učitelů a žáků. Přitom se online výuka dá využít k posílení samostatnosti, flexibility a zodpovědnosti dětí, což potvrzuje také Martina Přenosilová z Beehive. „Od začátku druhého pololetí jsme se zaměřili na akademické znalosti, pomocí individuálních konzultací se nám podařilo provést látkou všechny žáky a znalosti jsme otestovali. Také se opět více věnujeme aktivitám na podporu motivace k učení, ve třídách probíhají různé online aktivity jako například divadla, velikonoční představení, přednášky, setkání se zajímavými lidmi. Využíváme i metodu: děti učí děti a samy vedou hodiny,” vysvětluje Přenosilová.

Vhodnou cestou je podle jejích zkušeností také využít aktivity, pro které se děti snadno nadchnou, a najít cestu, jak do nich zakomponovat učivo. Může to být sport, hry nebo třeba moderní technologie. „V Beehive jsme ve výuce vždy podporovali využívání digitálních technologií, online her a aplikací, ke kterým má dnešní generace dětí přirozeně blízko. Hodně se například mluví o tom, že děti by neměly u počítačů trávit tolik času, že výuka by měla být vedena více asynchronně a offline. Nikdo ale nemluví o tom, že děti u počítačů a mobilů zůstanou i tak, jen čas výuky a povídání si se spolužáky a učiteli vymění za online hry, YouTube a sociální sítě,” namítá ředitelka školy.

Osobní přístup a individuální hodnocení

Individuální přístup je v online třídě ještě důležitější než v té reálné. Děti ztrácejí osobní kontakt a mohou si připadat trochu ztracené. Zapojení webkamery pomáhá alespoň částečně kompenzovat chybějící sociální vazby. Důležité je také individuální hodnocení. Dálková výuka může v některých případech umocnit rozdíly ve výkonu žáků, a proto je potřeba o to více oceňovat individuální snahu a proaktivitu spíše než srovnávat výkon studentů mezi sebou.

Pro dlouhodobé udržení motivace je také důležité, aby dítě rozumělo tomu, proč se vlastně učí, k čemu mu vzdělání jednou bude. „Pomáhá, když si učitelé s dětmi povídají o využití získaných znalostí a dovedností v reálném životě, když děti chápou, že se neučí jen pro učení samotné. V tom mohou pomoci i rodiče, kteří by si s dětmi měli povídat o vlastním vzdělání, jak ho využívají ve svém profesním i běžném životě. Dobrým příkladem, který se snadno vysvětluje, jsou cizí jazyky,“ říká zakladatelka školy, která se zaměřuje na bilingvní vzdělání od útlého věku dětí.

Beehive International School dlouhodobě propaguje myšlenku hybridního vzdělávání, tedy kombinace prezenční a dálkové výuky. Například proto, že rodiče žáků často cestují, řešením ale může být i pro dlouhodobě nemocné žáky. „Mojí vizí bylo, že do pěti let budou děti chodit do školy maximálně 4 dny v týdnu a že si žáci budou moci sami volit mezi online hodinou a osobní přítomností. Teď to ale není o volbě, navíc musí sdílet domácnost se zbytkem rodiny na home office, nemohou se věnovat některým svým zájmům a chybí prakticky jakákoliv socializace. Pro některé děti může být dlouhodobá distanční výuka rizikovým faktorem. Všem by prospělo, kdyby mohli do školy alespoň na jeden dva dny v týdnu,“ dodává. Více informací najdete na webu https://www.beehive.cz/.