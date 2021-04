Skupina CSG dosáhla i v roce s covidem skvělého výsledku

Téměř šestadvacet miliard korun na tržbách a třímiliardová EBITDA. Takový je předběžný nekonsolidovaný výsledek fiskálního roku 2020 pro průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada.

Vzhledem k tomu, že podniky CSG vyrábějí pestré spektrum produktů od automobilů Tatra a vojenské techniky přes radary, železniční brzdy až po luxusní hodinky značky Prim, dá se toto uskupení považovat za etalon tradičního českého průmyslu.

Vynikající hospodářský výsledek CSG je dobrou zprávou pro celou českou ekonomiku. „Na to, že jsme podnikali v covidovém roce, který se dotkl negativně zejména segmentu aerospace, je to vynikající výsledek,“ konstatuje místopředseda představenstva holdingu a jeho finanční ředitel David Chour. Podle něj musely společnosti CSG zvládnout i pod vlivem covidu dva klíčové úkoly: splnit kvalitně a včas nasmlouvané zakázky a zároveň získávat nové.

„To nebylo v časech, kdy se nekonají žádné veletrhy a kdy obchodníci můžou jen těžko cestovat za zákazníky do ciziny, nic jednoduchého,“ upozorňuje David Chour. I plnění dohodnutého byznysu bylo ohrožené výpadky dodavatelů či rizikem výskytu nemoci covid-19 přímo ve firmách.

Přesto se celému holdingu i většině společností podařilo situaci zvládnout.



Premiantem je Tatra

Bezesporu nejznámější značkou i výrobním podnikem v portfoliu CSG je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. Té se podařilo naplno využít výhody, že na rozdíl od většiny automobilek vyrábí hlavní komponenty vozidla, podvozky, motory i kabiny pod jednou střechou, a není proto až tolik závislá na externích dodavatelích. Ve výsledku za rok 2020 mírně překročila plán, když vyrobila 1186 vozidel. Ve 170. roce svojí existence osvědčila odolnost, která je i základní vlastností jejího produktu, těžkých terénních aut do nejhoršího terénu a klimatických podmínek. TATRA TRUCKS byla v roce 2020 nejziskovějším členem Strnadovy skupiny: k EBITDA přispěla půlmiliardou.

Rovněž pro letošek hlásí Tatra opatrný optimismus. Chce udržet objem výroby zhruba na číslech roku 2020. I během covidu se jí daří získávat významné zakázky. V Německu dokázala loni v soutěži porazit silné domácí výrobce a dodává 41 hasičských speciálů pro hasiče ve spolkové zemi Braniborsko.

Začátkem letošního roku se jí ve spolupráci s automobilkou DAF podařilo uspět ve významném tendru belgické armády na dodávku flotily nových logistických vozidel v celkovém počtu 879 kusů. Výroba začne letos a dodávky budou od roku 2022 do roku 2025. Navíc významná část vozidel pro belgické vojáky bude vybavena pancéřovanými kabinami, které bude rovněž vyrábět český průmysl. Konkrétně firma TATRA DEFENCE VEHICLE, která je i vyvinula a je rovněž součástí CSG.

„Pro rok 2021 plánujeme srovnatelný objem výroby a prodejů jako v roce 2020. Neustále rozšiřujeme portfolio zákazníků a projektů tak, abychom tohoto cíle dosáhli. Nicméně pracujeme i s variantou, že zákazníci mohou kvůli epidemii některé projekty odsunout na pozdější dobu,“ připouští Pavel Lazar, generální ředitel a předseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS.

Vojenské a civilní zakázky ruku v ruce

Jak dokazuje případ Tatry v Belgii, CSG je významným dodavatelem i v oblasti obranného průmyslu, jehož výrobky se vyskytují na všech kontinentech. Kromě tatrovek ve službách řady světových armád jde o kolové obrněnce Pandur II a TITUS či radary. Vyjma České republiky má skupina významné podniky na Slovensku, které se věnují i výrobě dělostřelecké munice.

CSG v obranném průmyslu vsadila na partnerství s velkými zbrojovkami na západě. Licenci na vozidla Pandur II má od koncernu General Dynamics European Land Systems, vozidlo TITUS na tatrováckém podvozku vyvinula s francouzským státním podnikem Nexter Systems. V loňském roce navázala CSG důležité partnerství s německým podnikem Rheinmetall, který vyrábí například pásová bojová vozidla pěchoty Lynx. Ta jsou jedním z favoritů probíhajícího tenderu na nová bojová vozidla pěchoty pro Armádu České republiky.

„V praxi naše společnosti dodávají často pro civilní i obranný sektor zároveň. Neexistuje společnost, která by produkovala výhradně vojenský materiál. Určitou představu si můžete udělat na základě výkonů našich divizí, do kterých dělíme firmy podle segmentu, kde převážně podnikají,” vysvětluje David Chour.

Statiky vypadají následovně. Divize DEFENCE, sdružující společnosti, jejichž hlavním byznysem je pozemní speciální technika, mají tržby ve výši 6,5 miliardy, což je čtvrtina příjmů celé skupiny CSG.

„Máme ale společnosti mimo tuto divizi, které se také podílejí na obranných zakázkách, i když v této divizi nejsou. Třeba RETIA vyrábí i vojenské radary, SLOVAK TRAINING ACADEMY školí vedle civilních i armádní piloty vrtulníků, ale jsou součástí divize AEROSPACE. Když uvažujeme v tomto širším rozměru, tak obranný byznys tvoří 45 procent tržeb holdingu,“ upřesňuje David Chour.

Z jednotlivých firem stojí za zmínku EXCALIBUR ARMY, která vytvořila EBITDA 375 milionů, a už zmíněná SLOVAK TRAINING ACADEMY, která spolu se svou zřizovatelskou firmou EUROPEAN AIR SERVICES vygenerovala 485 milionů.

Skupině se ale dařilo i v civilním průmyslu. Příkladem je zejména třemošnický výrobce brzd pro kolejová vozidla DAKO-CZ, který vytvořil historicky nejvyšší EBITDA ve výši 300 milionů korun.

Akvizice ve Španělsku, investice v tuzemsku

Rok 2020 přinesl také prvenství v oblasti investic: CSG poprvé získala výrobní podnik v západní Evropě, konkrétně ve Španělsku.

„Zásadní akvizice loňského roku byla muniční továrna FABRICA DE MUNICIONES DE GRANADA (FMG) ve Španělsku, kterou jsme koupili od evropského koncernu GDELS (součást americké skupiny GD) se souhlasem španělské vlády,“ upozorňuje David Chour.

V převzaté španělské FMG už funguje nový obchodní tým. „Projevil se přechod od koncernu GDELS, koncového korporátního vlastníka, do našich rukou. GDELS zajišťovala pro FMG prakticky kompletní obchod. V roce 2021 začíná výroba munice pro nové zákazníky, zároveň se jedná o velké zakázce pro domácího zákazníka: španělskou armádu, což by FMG významně pomohlo a prakticky vytěžilo její kapacity,“ uvádí místopředseda představenstva CSG.

Další zajímavá investice se odehrála v Česku a směřovala mimo klasický průmysl. „V loňském roce jsme získali poloviční podíl v reprodukční klinice Prague Fertility Centre, začátkem letošního roku jsme ovládli společnost celou,” líčí David Chour.

Co se týče investic do rodiny stávajících společností CSG, nejvýznamnějším počinem bylo otevření nového opravárenského hangáru společnosti JOB AIR TECHNIC v Mošnově, jejímž byznysem je servis civilních letadel rodiny Airbus i Boeing. „I když otevření nového hangáru přišlo ve složité době, je to dlouhodobá investice, která se nám vrátí. Útlum letecké dopravy nepotrvá věčně. Novou výrobní halu jsme loni stavěli i ve společnosti ELDIS, která vyrábí radary. Letos v ní zahájíme výrobu,“ ujišťuje David Chour.

Kromě toho investovaly samy firmy stovky milionů do obnovy a rozvoje svých výrobních linek a strojního vybavení.

Rozpočtový zádrhel doma, kontrakty všude ve světě

Na rok 2021 pohlíží Czechoslovak Group optimisticky. „V tržbách i EBITDA chceme opět růst, ale v současné situaci nechci oznamovat konkrétní čísla. Situace je nejistá a může se změnit k lepšímu i k horšímu,“ upozorňuje David Chour.

Důležitou roli hrají domácí zakázky ministerstva obrany u projektů, jako jsou nová bojová vozidla pěchoty nebo samohybné houfnice či raketové systémy protivzdušné obrany. „U nich se počítá se zahraničním dodavatelem, ale český průmysl je zainteresován na subdodávkách, které můžou být nejen pro CSG, ale i desítky dalších společností českého obranného průmyslu zásadní. Jde o potenciálně velký investiční stimul pro českou ekonomiku. Chápu situaci tak, že problémem u těchto projektů je nejen státní rozpočet na obranu, ale také schopnost ministerstva zakázky v této složité době dotáhnout. Držíme spolu s dalšími českými firmami státu palce, aby se to podařilo,“ říká David Chour.

Rozhodující pro tržby CSG zůstává export. Holding bude v tomto roce dodávat civilní radary do Číny, Indie a na Slovensko. K tomu přidá další civilní i vojenskou techniku do mnoha zemí prakticky všech kontinentů.

V únoru se skupina předvedla na veletrhu IDEX v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Mezi vystavovateli ukázaly několik novinek a zajímavých exponátů EXCALIBUR ARMY (světová premiéra nové kolové kanónové houfnice DITA 155 mm), RETIA, MSM GROUP a kopřivnická TATRA TRUCKS.

V samém závěru IDEX pak CSG sdělila, že Excalibur Army podepsala dohodu o výrobě raketometů v Indonésii, jmenovitě raketometné systémy RM-70 Vampire ráže 122 milimetrů na podvozcích Tatra. Kontrakt uzavřela firma ze Šternberka s tamní společností PT Republik Defensindo, která bude raketomety vyrábět. Výroba začne letos ve městě Batam.

Hlavní je zdraví

Rok 2020 všem připomněl, že klíčovou hodnotou nejsou peníze, ale zdraví. To silně vnímají i ve skupině CSG. Třebaže se přísným systémem opatření v podnicích, které jdou někdy nad rámec toho, co stát požaduje, podařilo potlačit výskyt nemoci covid-19 mezi zaměstnanci, v nějaké podobě je pandemií zasažen každý, zejména zaměstnanci pečující o děti.

David Chour k tomu podotýká: „Vnímáme u našich zaměstnanců, že zajistit rodinnou logistiku v současné situaci je pro některé rodiny velmi obtížné. Podle mého názoru jde již nyní o celospolečenský problém. Děti ztrácejí návyky, které jim dávala pravidelná docházka a běžný mimoškolní život. Tím myslím koníčky a kroužky. Taktéž si přiznejme, že distanční výuka nemůže nikdy nahradit prezenční. Pokud tento stav bude přetrvávat, důsledky na společnost a naše děti mohou být dalekosáhlé.“

Místopředseda představenstva holdingu CSG částečně oceňuje přístup české vlády. „Pumpovala peníze do ekonomiky, držela zaměstnanost a spotřebu. Z makroekonomického pohledu se dá říci, že je to dobrý směr. Určitě by šlo ale udělat více, ať již vhodnější specifikací programů či zejména koncepčnějším systémem restrikcí, které dle mého názoru příliš zasáhly některé sektory a prakticky zastavily maloobchod. To je špatně,“ uzavírá David Chour.