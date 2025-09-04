Sledujte diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete

Vysoký krevní tlak a cholesterol patří v Česku k nejčastějším příčinám úmrtí. Jsou to tichá rizika – nebolí, ale přesto mohou výrazně zkrátit lidský život. Přitom až 80 procent srdečních onemocnění by se dalo předejít lepší prevencí a péčí o zdraví. Na pravidelné preventivní prohlídky ale chodí jen polovina Čechů.

Sledujte diskusi odborníků na téma: Infarkt v 50? To nechcete | foto: ČTK Protext/

Už 4. září 2025 budete moci od 10 hodin sledovat živou diskusi lékařů, kteří denně vidí následky zanedbané prevence.

Dozvíte se:

  • proč vysoký krevní tlak a cholesterol poškozují cévy a mohou skončit infarktem nebo mrtvicí,
  • proč nestačí řídit se pocitem „cítím se dobře“,
  • jaké mýty kolem prevence kolují,
  • a konkrétní rady, jak udržet srdce zdravé.

Debatu sledujte online na YouTube, webu ČTK ceskenoviny.cz, na FB ČTK CONNECT a na portálech iDNES.cz a HN.cz. Záznam bude po skončení pořadu k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

Hosté:

  • MUDr. Pavel Rutar – vedoucí lékař JIP interního oddělení Nemocnice Na Homolce
  • MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. – kardioložka, vedoucí lékařka centra pro hypertenzi a sekundární prevenci FN Olomouc
  • Mgr. Kristýna Čillíková – předsedkyně České aliance pro kardiovaskulární onemocnění

Moderuje Štěpánka Duchková.

Nečekejte na varovné příznaky – ty často přicházejí až s infarktem nebo mrtvicí. Začněte pečovat o své srdce už dnes!

