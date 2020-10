SLUTO – Nejlepší účetní firma roku 2019

Pokud pro sebe či vaši společnost hledáte tradiční a zavedenou účetní firmu využívající nejmodernější technologie, která vám zajistí podporu komplexní účetní, ekonomické a daňové agendy a zvažujete se obrátit na profesionály v tomto oboru, účetní a daňová kancelář SLUTO s.r.o. je tou správnou volbou

Kancelář SLUTO s.r.o. obdržela ocenění nejlepší účetní firmy roku 2019, kterým se může chlubit dalších pět let, než se může této soutěže opět zúčastnit a opět tak porovnat svoji kvalitu a profesionalitu s ostatními z oboru.

SLUTO s.r.o. je stabilní účetní kanceláří již 20 let, byť praxe v účetnictví vedoucích pracovníků sahá až do roku 1994. Tímto je dosažena maximální odbornost, kvalita, poctivost a garance za bezchybné výsledky naší práce, pro kterou využíváme nejmodernější technologie 21. století umožňující i vedení účetnictví on-line a to nejen v Praze a v Brně, ale po celé České republice s přesahem i na Slovensko.

Mezi hlavní přednosti naší kanceláře, vyjma zmiňované poctivosti a spolehlivosti, dále patří i vždy 100% profesionalita. Pokud nám tedy svěříte vedení svého účetnictví, pak si můžete být jisti tím, že o něj bude profesionálně postaráno. K tomu, abychom eliminovali případné chyby v účetnictví, nám navíc slouží vícestupňová kontrola všech našich úkonů, kterou vždy bezpodmínečně dodržujeme a která ani neumožňuje chybovost v našich výsledcích. V neposlední řadě si zakládáme i na důvěře, rychlosti jednání a transparentnosti našich cen.

Zcela profesionální přístup ke klientovi dokazuje právě výše uvedená skutečnost, že jsme se roku 2019 stali nejlepší účetní firmou podle hodnocení odborné poroty z řad Komory certifikovaných účetních, Svazu účetních České republiky a pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze! Být nejlepší účetní firmou v České republice je pěknou odměnou za poskytování služeb pro více než 700 klientů, což nás současně zavazuje k tomu, aby byly naše služby i nadále tak kvalitní jako doposud.

Jaké služby SLUTO nabízí?

Nabídka našich služeb je velice rozsáhlá a kromě samotného vedení účetnictví, zahrnujícího třeba i zpracování roční účetní závěrky, obsahuje celou řadu doplňkových služeb. Mezi ty nejčastější a našimi klienty nejvíce využívané se rozhodně řadí daňové poradenství, jež se stává vzhledem ke stále se zvyšující složitosti daňových zákonů čím dál tím nejzbytnější. Problémem pro nás samozřejmě nejsou další doplňkové služby, jako je revize účetnictví, zpracování konsolidované účetní závěrky, zpracování dokumentace k Transferovým (Převodním) cenám, ale například i likvidace firem.

Rovněž si díky tomu, že máme k dispozici nejmodernější ekonomické systémy, dokážeme bezpečně poradit i s komplexním zpracováním mezd a personalistiky. To všechno jsou činnosti, které si podnikatel může zabezpečit interně, avšak ho zbytečně obírají o čas, který by mohl efektivně vložit do svého podnikání, a proto zvažte svěřit vaši agendu nám, profesionálům. Výčet nabízených služeb uzavřeme účetním poradenstvím, digitalizací dokumentů, změnou sídla firmy nebo pomoci při jejím založení. I těmito aktivitami se zabýváme...

Jaké jsou zkušenosti našich klientů?

Výsledky soutěže byly plně v rukou odborné poroty, proto vás možná ještě zajímá, jaké zkušenosti s námi mají ti nejdůležitější, tedy naši klienti. Z klientských referencí vyplývá to, že jsme účetní firmou, s níž je radost komunikovat. Klientům totiž odpovídáme do 24 hodin, přičemž ke všem záležitostem přistupujeme s proaktivním přístupem. Samozřejmostí je včasné dodání všech výstupů z naší strany.

Dále si klienti účetní kanceláře SLUTO s.r.o. nemohou vynachválit i naši podporu a usnadnění jejich podnikatelského života. Poskytována jim je totiž maximální administrativní podpora, a to zpravidla digitální formou, kterou si dnešní moderní elektronická doba žádá. Klienti se tedy mohou věnovat naplno tomu, co mají rádi a co je živí, na místo úkonům v těchto všech oblastech.

Více na: www.vedeni-ucetnictvi.cz