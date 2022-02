Šojdrová: EP se nemá za co stydět. Naopak

Těmito slovy začíná ohlédnutí za první polovinou pětiletého funkčního období této instituce europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

„Vlastně jsme neplnili smlouvu, podle níž bychom tam měli každý měsíc zasedat. Je to symbolická věc, původně jsme si mysleli, že o tom Francouze nepřesvědčíme, ale navrhl to předseda EP a my jsme to odhlasovali. Řekla bych, že šlo o zodpovědné rozhodnutí,“ míní Šojdrová.

Jednání a hlasování ve výborech se odehrávalo on-line, v této změně spatřuje europoslankyně technické zlepšení, jež přineslo větší efektivitu. Nový model začal platit i pro další akce, při nichž se lidé dříve běžně navštěvovali. „Řekla bych, že společnými silami jsme dokázali rychleji reagovat na potřeby členských států, ať už šlo o očkování, testování, koordinování pomoci,“ oceňuje postup celé EU Michaela Šojdrová. „Legislativa funguje, projednáváme, schvalujeme, za výsledek se europarlament stydět nemusí,“ shrnuje politička na adresu domovského europarlamentu.

Lidovecká členka EP je čerstvě místopředsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání. „Chci se zaměřit na tři témata. Jsem zpravodajka evropského prostoru pro vzdělávání, což je záležitost, která zajímá jak studenty, tak občany. Jde nám o to, aby se zlepšila prostupnost mezi školami, aby byly uznávány výsledky vzdělávání, tedy diplomy a certifikáty. Dále je to nový evropský sbor solidarity, který se věnuje dobrovolnictví napříč EU. Třetí oblast souvisí s lidskými právy, jde o pomoc běloruským studentům, kteří byli vyloučeni ze studií a jimž nabídly země Unie stipendia,“ vyjmenovává Šojdrová jednu část své pracovní agendy, v níž vidí výzvy také pro nadcházející české předsednictví v Radě EU.

„Nesmíme zapomenout na naši tradici vzdělávání a výzkumu. Spolupracujeme s Ministerstvem školství, abychom poukázali na některá témata. Zmínila bych spolupráci evropských univerzit s britskými, kde se spolupráce zkomplikovala kvůli brexitu.“ Součástí českého řízení v EU má být i konference pro všechny unijní instituce a národní parlamenty, jež by završila letošní Evropský rok mládeže.

Další těžiště činnosti má Michaela Šojdrová ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, v němž se zaměřuje na společné standardy. „České občany zajímá kvalita potravin, zejména ta dvojitá. Od 1. května nastane období, kdy je nutné uvést nově přijatá nařízení do praxe a vymáhat jejich dodržování.“

Důležitou položkou je rovněž welfare hospodářských zvířat. „Byla jsem v této oblasti garantem pro Evropskou lidovou stranu (nejsilnější frakce v EP, do níž patří KDU-ČSL, pozn. red.). Poté, co Česká republika zakázala od roku 2027 klecové chovy slepic, bych ráda prosadila, aby totéž platilo v celé EU. Zatím je to na dobré cestě – iniciativu, jež by tuto změnu ukotvila, má předložit do konce příštího roku Evropská komise,“ říká europoslankyně. „Zemědělci by měli dostávat finanční podpory. A musí platit zákaz pro dovozy ze třetích zemí, kde tak vysoké standardy nemají,“ upřesňuje Michaela Šojdrová.

3 otázky, 3 odpovědi

Jaký byl počin roku 2021 v boji proti novému typu koronaviru?

Společným úspěchem Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu je určitě evropský digitální covid certifikát. Europoslanci se významně zasadili o jeho rychlé schválení. Výrazně se tak zjednodušilo cestování a zabránili jsme protichůdným vnitrostátním postupům a certifikátům.

Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak?

Myslím, že téma očkování zastínilo významný pokrok, který EU udělala ve vývoji terapeutik proti onemocnění covid-19. Bude důležité dále podporovat vědecký výzkum a spolupráci členských států i v této oblasti. Víme, že samotné očkování nemůže být jediným řešením a na záchranu životů a uvolnění kapacit nemocnic budeme potřebovat i účinné léky pro ty, kteří třeba z různých důvodů očkováni být nemůžou. Důležitou lekcí je, že se musíme postarat, aby EU byla nezávislá na dovozu zdravotnického materiálu a léčiv.

Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku?

Velký dojem na mě udělali moji rodiče, lékaři v penzi. Velmi odpovědně se informovali a přihlásili se k očkování a aktivně mobilizovali své okolí. Stojí v první linii v informování a podpoře očkování mezi svými vrstevníky, seniory 80+. Jsou oba úžasní!