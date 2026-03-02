Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR

Komerční sdělení
Český trh dentálních lokálních anestetik je dlouhodobě charakterizován omezeným počtem výrobců a registrovaných přípravků.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Současná situace na trhu dentálních anestetik v ČR | foto: ČTK

V současnosti jsou na českém trhu dostupná dentální lokální anestetika od dvou držitelů rozhodnutí o registraci. Ve srovnání s okolními zeměmi je tato struktura výrazně koncentrovanejší. Například v Polsku, Německu a také na Slovensku působí v této kategorii přibližně pět až šest držitelů rozhodnutí o registraci, což představuje širší diverzifikaci dodavatelských zdrojů.

V České republice působí více než 9000 zubních lékařů, jejichž každodenní praxe je na dostupnosti dentálních lokálních anestetik bezprostředně závislá. Omezený počet držitelů registrace proto přirozeně zvyšuje citlivost trhu vůči případnému výpadku jednoho z dodavatelů.

Na českém trhu dochází periodicky k dočasným výpadkům jednotlivých přípravků, naposledy v lednu 2025. Tyto situace obvykle vznikají v důsledku výrobních, kapacitních nebo logistických komplikací u jednoho z výrobců.

Vzhledem k tomu, že trh je koncentrován na omezený počet držitelů rozhodnutí o registraci, znamená případný výpadek jednoho z nich okamžité zatížení zbývajících kapacit. Ty však nemusí být schopny v krátkém časovém horizontu plně pokrýt poptávku celého trhu.

Z pohledu systémové stability zdravotnického prostředí je obecně přínosná širší diverzifikace registrovaných léčivých přípravků a výrobců, která zvyšuje odolnost trhu vůči neočekávaným výpadkům.

Současná situace je stabilní, avšak zkušenosti z posledních let ukazují, že při současné míře koncentrace může jakákoli výrobní či logistická komplikace velmi rychle přerůst v plošné napětí na trhu.

Opakování obdobných situací otevírá prostor k úvaze, zda současný model koncentrace registrací odpovídá dlouhodobým potřebám českého stomatologického trhu.

Česko-Slovenská dentální aliance (CSDA) bude i nadále sledovat dostupnost klíčových léčivých přípravku nezbytných pro zajištění kontinuity stomatologické péče a podporovat odbornou diskusi o dlouhodobé stabilitě na trhu.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zubari-narychlo-shaneji-anestetikum-od-brezna-bude-vypadek-40506418

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nekterym-zubarum-chybi-anestetika-358019

https://cnn.iprima.cz/zubari-hlasi-vypadek-duleziteho-leku-bez-nej-pacienti-trpi-465999

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/595343-zubari-resi-vazny-problem-chybi-dulezite-anestetikum-vypadek-potrva-tydny

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.