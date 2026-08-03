Spoluúčast, výluky a krácení plnění: Skrytá místa pojistných smluv

Spoluúčast, výluky z pojištění nebo krácení pojistného plnění patří mezi nejčastější důvody, proč řidiči nakonec dostanou od pojišťovny méně peněz, než očekávali.
Spoluúčast není jen formalita
Řada lidí si při sjednávání havarijního pojištění všímá především výsledné ceny. Méně pozornosti už věnují nastavené spoluúčasti. Přitom právě ta určuje, jakou část škody bude muset řidič uhradit ze svého.
Typicky bývá spoluúčast stanovená procentem z pojistné události a zároveň minimální pevnou částkou. Pokud například smlouva obsahuje spoluúčast 5 %, minimálně však 5 000 korun, menší škody mohou být pro řidiče výrazně méně výhodné, než si původně představoval.
Nižší spoluúčast zpravidla znamená vyšší pojistné, vyšší spoluúčast naopak snižuje cenu pojištění. Při výběru je proto vhodné zvážit nejen aktuální úsporu, ale i možné náklady při budoucí škodě.
Výluky aneb Co pojišťovna neproplatí
Další důležitou částí smlouvy jsou výluky. Jde o situace, kdy pojišťovna není povinna škodu uhradit vůbec. Výluky se liší podle konkrétního produktu a pojišťovny, společné však mají jedno. Většina klientů o nich neví, dokud nenastane problém.
Mezi typické příklady patří škody vzniklé úmyslným jednáním, řízením pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo porušením povinností stanovených pojistnými podmínkami. Některé smlouvy obsahují také specifická omezení týkající se zabezpečení vozidla nebo způsobu jeho používání.
Právě proto odborníci doporučují věnovat pozornost nejen rozsahu krytí, ale také seznamu výluk ještě před podpisem smlouvy.
Kdy může dojít ke krácení plnění
Ne vždy musí pojišťovna pojistné plnění zcela odmítnout. V řadě případů může přistoupit ke krácení, tedy vyplacení nižší částky.
Důvodem bývá například nesprávně uvedený technický stav vozidla, nedostatečná součinnost při šetření pojistné události nebo porušení povinností stanovených ve smlouvě. Krácení může nastat také tehdy, pokud klient neposkytne potřebné podklady nebo zkomplikuje zjišťování skutečného rozsahu škody.
„Řidiči často věnují největší pozornost ceně pojištění, ale klíčové informace bývají ukryté právě v pojistných podmínkách. Vyplatí se proto zkontrolovat výši spoluúčasti, rozsah krytí i jednotlivé výluky, aby klient později nebyl nepříjemně překvapen při řešení škody,“ říká Vladimíra Kolaříková, PR manažerka Klik.cz.
Nejlevnější pojištění nemusí být nejvýhodnější
Při sjednávání pojištění se vyplatí porovnávat nejen cenu, ale také konkrétní parametry smlouvy. Rozdíly mezi jednotlivými produkty mohou být značné a několik stokorun ušetřených na ročním pojistném může v případě nehody znamenat mnohonásobně vyšší výdaje.
Dobře nastavené pojištění totiž nepoznáte podle ceny, ale podle toho, jak funguje ve chvíli, kdy ho opravdu potřebujete.