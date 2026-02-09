Správná péče o plastová okna krok za krokem

Plastová okna patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější řešení moderního bydlení. Nabízejí výborné tepelně-izolační vlastnosti, snižují energetickou náročnost domu, zabraňují vzniku tepelných mostů a zároveň jsou nenáročná na údržbu.

Ilustrační obrázek | foto: Fenstra.cz

To však neznamená, že péči o ně můžete zcela zanedbat. Správná a pravidelná údržba plastových oken je klíčem k jejich dlouhé životnosti a bezproblémovému fungování.Ideální je věnovat oknům pozornost alespoň dvakrát ročně, optimálně na jaře a na podzim. Pojďme se podívat, na co se při údržbě zaměřit a jak postupovat správně.

Nezapomeňte včas odstranit ochrannou fólii

Nová plastová okna jsou z výroby opatřena ochrannou fólií, která chrání profily při přepravě a montáži. Tato fólie však není určena k dlouhodobému ponechání. Vlivem UV záření a povětrnostních podmínek by mohlo dojít k jejímu „zapečení“ do povrchu rámu, což výrazně zkomplikuje její odstranění.

Rada: Pokud v objektu probíhají stavební nebo zednické práce, doporučuje se okna zakrýt stavební fólií či igelitem, nikoli spoléhat na původní ochrannou vrstvu.

Správné čištění okenních rámů a skel

Při údržbě se nezaměřujte pouze na skla, ale také na rámy a hůře dostupná místa, která jsou viditelná až po otevření okna. Pro čištění plastových rámů používejte neagresivní čisticí prostředky – ideálně běžný saponát na nádobí nebo speciální přípravky určené přímo na okna.

Vyhněte se:

  • rozpouštědlům a kyselinám,
  • abrazivním (pískovým) prostředkům,
  • čisticím pomůckám s hrubým povrchem.

Tyto nevhodné prostředky mohou způsobit poškrábání, změnu barvy nebo poškození povrchové vrstvy rámu.

Kování - nenápadný, ale zásadní prvek

Kování je jednou z nejvíce namáhaných částí okna, a proto si zaslouží pravidelnou péči. Minimálně jednou ročně – u frekventovaně používaných oken klidně častěji – je vhodné kování promazat silikonovým olejem.

Olej aplikujte do určených otvorů a zároveň:

  • proveďte kontrolu a případné dotažení spojovacích šroubů,
  • vyzkoušejte plynulost chodu kliky,
  • sledujte, zda nedochází k tření křídla o rám.

Pokud mazání nepomůže a okno se stále hůře ovládá, je pravděpodobně nutné odborné seřízení.

Péče o těsnění prodlouží funkčnost oken

Těsnění má sice dlouhou životnost, ale bez údržby může časem ztvrdnout a ztratit pružnost. Doporučuje se jej alespoň jednou ročně ošetřit silikonovým olejem nebo speciálním přípravkem na těsnění.

Tento jednoduchý krok zachovává pružnost materiálu, zlepšuje těsnicí schopnosti, prodlužuje životnost těsnění a přispívá k lepší tepelné i zvukové izolaci.

Pozornost věnujte také odtokovým kanálkům

Na spodní vnější straně rámu se nachází odtokové otvory, které odvádějí dešťovou vodu z prostoru mezi rámem a křídlem. Tyto otvory by měly být vždy průchozí – zanesení prachem, listím nebo hmyzem může vést k zadržování vody a následnému poškození plastového okna. Stačí jednoduchá vizuální kontrola a případné vyčištění například tenkým drátem nebo proudem vody.

Praktické rady

  • Plastová okna nikdy nečistěte na přímém slunci – čisticí prostředky mohou zanechat šmouhy.
  • Před zimou zkontrolujte přítlak křídel, aby okna správně těsnila.
  • Při mytí oken věnujte pozornost i parapetům a stínící technice.

Jistota v podobě odborného řešení - plastová okna Brno

Pokud chcete mít jistotu, že vaše okna budou dlouhodobě fungovat bez problémů, vyplatí se spolupracovat s odborníky. Společnost Fenstra plastová okna Brno se specializuje na dodávky a montáž plastových oken a dveří špičkové kvality. V jejich nabídce nechybí ani parapety a moderní stínící technika – žaluzie, rolety, markýzy či pergoly. Díky odbornému přístupu, kvalitním materiálům a precizní montáži získáte řešení, které vám bude sloužit dlouhá léta a pozitivně ovlivní kvalitu vašeho bydlení.

