Správná péče o plastová okna krok za krokem

To však neznamená, že péči o ně můžete zcela zanedbat. Správná a pravidelná údržba plastových oken je klíčem k jejich dlouhé životnosti a bezproblémovému fungování.Ideální je věnovat oknům pozornost alespoň dvakrát ročně, optimálně na jaře a na podzim. Pojďme se podívat, na co se při údržbě zaměřit a jak postupovat správně.
Nezapomeňte včas odstranit ochrannou fólii
Nová plastová okna jsou z výroby opatřena ochrannou fólií, která chrání profily při přepravě a montáži. Tato fólie však není určena k dlouhodobému ponechání. Vlivem UV záření a povětrnostních podmínek by mohlo dojít k jejímu „zapečení“ do povrchu rámu, což výrazně zkomplikuje její odstranění.
Rada: Pokud v objektu probíhají stavební nebo zednické práce, doporučuje se okna zakrýt stavební fólií či igelitem, nikoli spoléhat na původní ochrannou vrstvu.
Správné čištění okenních rámů a skel
Při údržbě se nezaměřujte pouze na skla, ale také na rámy a hůře dostupná místa, která jsou viditelná až po otevření okna. Pro čištění plastových rámů používejte neagresivní čisticí prostředky – ideálně běžný saponát na nádobí nebo speciální přípravky určené přímo na okna.
Vyhněte se:
- rozpouštědlům a kyselinám,
- abrazivním (pískovým) prostředkům,
- čisticím pomůckám s hrubým povrchem.
Tyto nevhodné prostředky mohou způsobit poškrábání, změnu barvy nebo poškození povrchové vrstvy rámu.
Kování - nenápadný, ale zásadní prvek
Kování je jednou z nejvíce namáhaných částí okna, a proto si zaslouží pravidelnou péči. Minimálně jednou ročně – u frekventovaně používaných oken klidně častěji – je vhodné kování promazat silikonovým olejem.
Olej aplikujte do určených otvorů a zároveň:
- proveďte kontrolu a případné dotažení spojovacích šroubů,
- vyzkoušejte plynulost chodu kliky,
- sledujte, zda nedochází k tření křídla o rám.
Pokud mazání nepomůže a okno se stále hůře ovládá, je pravděpodobně nutné odborné seřízení.
Péče o těsnění prodlouží funkčnost oken
Těsnění má sice dlouhou životnost, ale bez údržby může časem ztvrdnout a ztratit pružnost. Doporučuje se jej alespoň jednou ročně ošetřit silikonovým olejem nebo speciálním přípravkem na těsnění.
Tento jednoduchý krok zachovává pružnost materiálu, zlepšuje těsnicí schopnosti, prodlužuje životnost těsnění a přispívá k lepší tepelné i zvukové izolaci.
Pozornost věnujte také odtokovým kanálkům
Na spodní vnější straně rámu se nachází odtokové otvory, které odvádějí dešťovou vodu z prostoru mezi rámem a křídlem. Tyto otvory by měly být vždy průchozí – zanesení prachem, listím nebo hmyzem může vést k zadržování vody a následnému poškození plastového okna. Stačí jednoduchá vizuální kontrola a případné vyčištění například tenkým drátem nebo proudem vody.
Praktické rady
- Plastová okna nikdy nečistěte na přímém slunci – čisticí prostředky mohou zanechat šmouhy.
- Před zimou zkontrolujte přítlak křídel, aby okna správně těsnila.
- Při mytí oken věnujte pozornost i parapetům a stínící technice.
