Stěhujete se? Co všechno to znamená pro vaše podnikání

Komerční sdělení
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Stěhujete se? Co všechno to znamená pro vaše podnikání | foto: ČTK

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Za posledních 12 měsíců pocházelo 29 % všech objednávek virtuálního sídla u MojeSidlo.cz od firem, které řešily přesun – konec nájmu kanceláře, stěhování provozovny nebo změnu bydliště majitele.

Tento administrativní řetězec může při klasické adrese trvat týdny; data MojeSidlo.cz ukazují, že firmy stále častěji volí virtuální adresu jako způsob, jak ho zkrátit na minimum. Počet takových přesunů meziročně vzrostl o 12 %.

Co stěhování znamená pro OSVČ a s.r.o.

Živnostník, který změní bydliště, má ze zákona povinnost nahlásit novou adresu místa podnikání na živnostenský úřad, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Společnost s ručením omezeným se sídlem na soukromé adrese navíc musí provést změnu zápisu v obchodním rejstříku – s platným souhlasem vlastníka nemovitosti. Virtuální sídlo firmy oba scénáře řeší jednou adresou: stabilní, nezávislou na tom, kde majitel fyzicky bydlí nebo podniká.

Administrativní přechod ještě ten samý den

Zásadním dokumentem při zápisu sídla do obchodního rejstříku je souhlas vlastníka nemovitosti. MojeSidlo.cz odesílá tento souhlas automaticky do 5 minut od zaznamenání úhrady – v pracovní dny. Podnikatel tak může zahájit proces změny sídla ještě týž den. Cena virtuální adresy v Praze začíná od 49 Kč měsíčně, přičemž MojeSidlo.cz provozuje tři adresy v Praze.

Virtuální adresa jako trvalé řešení

Počet přesunů sídla k MojeSidlo.cz meziročně vzrostl o 12 % na celkových 29 %, zbývajících 71 % objednávek tvořily nově zakládané firmy. Virtuální sídlo firmy tak obsluhuje oba segmenty: podnikatele, kteří teprve začínají, i ty, kteří mění adresu po letech provozu. Expresní skenování zásilek do 15 minut a online správa pošty 24/7 zajišťují kontinuitu bez ohledu na to, kolikrát se podnikatel osobně přestěhuje.

Více informací: mojesidlo.cz/zmena-sidla-osvc | mojesidlo.cz/virtualni-sidlo-firmy

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