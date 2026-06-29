Stěhujete se? Co všechno to znamená pro vaše podnikání

Tento administrativní řetězec může při klasické adrese trvat týdny; data MojeSidlo.cz ukazují, že firmy stále častěji volí virtuální adresu jako způsob, jak ho zkrátit na minimum. Počet takových přesunů meziročně vzrostl o 12 %.
Co stěhování znamená pro OSVČ a s.r.o.
Živnostník, který změní bydliště, má ze zákona povinnost nahlásit novou adresu místa podnikání na živnostenský úřad, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Společnost s ručením omezeným se sídlem na soukromé adrese navíc musí provést změnu zápisu v obchodním rejstříku – s platným souhlasem vlastníka nemovitosti. Virtuální sídlo firmy oba scénáře řeší jednou adresou: stabilní, nezávislou na tom, kde majitel fyzicky bydlí nebo podniká.
Administrativní přechod ještě ten samý den
Zásadním dokumentem při zápisu sídla do obchodního rejstříku je souhlas vlastníka nemovitosti. MojeSidlo.cz odesílá tento souhlas automaticky do 5 minut od zaznamenání úhrady – v pracovní dny. Podnikatel tak může zahájit proces změny sídla ještě týž den. Cena virtuální adresy v Praze začíná od 49 Kč měsíčně, přičemž MojeSidlo.cz provozuje tři adresy v Praze.
Virtuální adresa jako trvalé řešení
Počet přesunů sídla k MojeSidlo.cz meziročně vzrostl o 12 % na celkových 29 %, zbývajících 71 % objednávek tvořily nově zakládané firmy. Virtuální sídlo firmy tak obsluhuje oba segmenty: podnikatele, kteří teprve začínají, i ty, kteří mění adresu po letech provozu. Expresní skenování zásilek do 15 minut a online správa pošty 24/7 zajišťují kontinuitu bez ohledu na to, kolikrát se podnikatel osobně přestěhuje.
Více informací: mojesidlo.cz/zmena-sidla-osvc | mojesidlo.cz/virtualni-sidlo-firmy