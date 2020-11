Stmelování kolektivu dobrovolnictvím v době pandemie

Společnosti Danone a Nutricia jsou na druhou vlnu pandemie připraveny. Zaměstnancům distribuují ochranné roušky a dezinfekce, poskytují 100% práci z domova a nabízejí možnost zapojit se do dobrovolnictví – mapování osob pozitivních na COVID-19 a i do aktivity, díky které darují 38 790 produktů.

Správná komunikace a duševní zdraví zaměstnanců jsou klíčové

Od začátku pandemie jsou jednotliví manažeři a HR oddělení v úzkém kontaktu se zaměstnanci, a to prostřednictvím celofiremních a týmových online setkání či neformálních rozhovorů. Společnosti také plně využívají k interní komunikaci firemní sociální síť WorkPlace, díky které je sdílení informací na dálku jednodušší, přehlednější a efektivnější.



Opatření Danone a Nutricia 2. vlna pandemie · možnost práce z domu · častější komunikace se zaměstnanci (e-mail, online setkání, osobní rozhovory a další.) · HR podcasty · možnost koučinku · možnost parkovaní soukromých aut · zvýšení hygienických opatření v kancelářských prostorech - distribuce dezinfekce a ochranných prostředků

„Do popředí se dostalo i duševní zdraví našich zaměstnanců, kteří se museli přizpůsobit nové organizaci práce. Mnozí z nás se starají o výuku dětí z domova a jsou tu také obavy o zdraví rodinných příslušníků,“ zhodnotila Markéta Pfleger, Senior HR Business Partner ve společnosti Nutricia. Ta svým zaměstnancům nabízí pomoc prostřednictvím HR podcastů, které slouží zejména k péči o duševní zdraví zaměstnanců. „Ve společnosti Danone vždy byla bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců největší prioritou. Podporujeme zdravý životní styl a efektivní pracovní prostředí. V době koronakrize se tato naše priorita stala ještě významnější,“ uvedla Andrea Borecká, Senior HR Business Partner ve společnosti Danone.

Zájem zaměstnanců o dobročinné aktivity roste

Ve druhé vlně pandemie se zaměstnanci zapojili do dobrovolné pomoci s mapováním osob po celé zemi, které přišly do užšího kontaktu s lidmi pozitivními na onemocnění COVID-19. Tento systém detekce a instruování osob s rizikovými kontakty pomáhá zpomalovat šíření nákazy. V zájmu motivace zaměstnanců, aby se ani při práci z domova nezapomněli hýbat, a také podpory místní komunity společnosti vymyslely aktivitu Běh s Danone. V rámci této největší dobročinné aktivity během druhé vlny pandemie věnují Danone a Nutricia 10 produktů za každý 1 odběhnutý kilometr. Aktivita trvala jeden měsíc, během kterého zaměstnanci společně dali dohromady neuvěřitelných téměř 4 000 km. Aktivita byla i skvělým nástrojem na stmelování týmu v čase koronakrize. Zaměstnanci mohli své běžecké výkony sledovat na mobilní aplikaci a navzájem se motivovali k lepšímu výkonu. Organizace, kterým budou produkty darovány, si zaměstnanci vybírali sami hlasováním. V Česku to jsou rodiny a děti v těžké situaci, Asociace poskytovatelů sociální péče a nemocnice jako například Fakultní nemocnice v Motole, Na Bulovce či Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. „Chtěla bych moc poděkovat všem dárcům, kteří nás podporují, jsme rádi za každou pomoc. Zvláště v této době, kdy máme hodně nakažených pracovníků i našich dětí, se hodí kvalitní trvanlivé i chlazené potraviny, kterými pak můžeme zásobit naše zařízení. Je to dobrý pocit, když víte, že v krizi nejsme sami,“ shrnula Hanka Kupková, ředitelka Fondu ohrožených dětí.

Ocenění Hrdina boje s koronavirem

Společnosti Danone a Nutricia obdržely ocenění „Hrdina boje s koronavirem“ v rámci žebříčku obdivovaných firem od Czech TOP 100. Již během první vlny pandemie totiž věnovaly více než 80 000 produktů v celkové váze 20 tun, ale i 2 800 ochranných štítů a roušek pracovníkům domovů pro seniory a v nemocnicích po celé zemi.



O společnosti

Společnost Danone je největším světovým výrobcem čerstvých mléčných výrobků a také produktů na rostlinném základě a světovou dvojkou v kategorii baby food a balených vod. Její výrobky je možné zakoupit na více než 120 trzích po celém světě, nabízí celosvětové i české značky, např. Activia, Actimel, Danette, Danio, Oikos, Kostíci a Fantasia, produkty na rostlinném základě Alpro nebo široký sortiment dětské výživy značek Hami a Nutrilon. Součástí širokého portfolia Danone v Česku je i speciální zdravotní výživa jako například Nutridrinky, sondová výživa atd. V Česku se výrobky Danone vyrábějí mlékárně v Benešově. Danone nyní vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě. Hlavním cílem Danone je přinášení zdraví prostřednictvím jídla tak velkému množství lidí, jak je to jen možné, téměř 90 % prodejů Danone jsou v současnosti realizovány v tzv. zdravých kategoriích výrobků. Právě na kvalitu svých výrobků a také na zdraví, které je úzce spojeno s aspekty ochrany přírody a trvalé udržitelnosti na celé stále více propojené planetě Zemi, klade společnost Danone dlouhodobě mimořádný důraz.