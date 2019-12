Studentská formule míří do Abú Zabí. Pod taktovkou Česka na EXPO 2020

Vzduch, který se tetelí na slunci, je horký už sám o sobě. Natož když se do něj přimíchá pach výparů z rychlých motorů, svištění pneumatik a pokřik techniků. Stoický klid naopak vnášejí do místního ruchu vystavené funkční modely automobilových veteránů. Vítejte na okruhu formule 1 v Yas Marině v emirátu Abú Zabí.

Záměr pořádat Grand Prix Abú Zabí byl poprvé oznámen během sezony 2007 na místním Festivalu formule 1. Během krátké doby byl vypracován územní plán a začaly první pohovory o vzhledu budoucího okruhu. Hlavním architektem byl jmenován Němec Hermann Tilke.

Ten rozhodl, že nová závodní trať bude vyhovovat všem trendům současnosti. Prvním rozhodnutím, které padlo, bylo místo položení závodiště. Stal se jím uměle vybudovaný ostrov Yas, trať by se měla stát součástí budovaného prvního zábavního parku Ferrari. Jeho plocha byla vyčíslena na 250 tisíc metrů čtverečních, přičemž okruh byl umístěn do jeho středu.

Nedlouho po oznámení celého projektu získala Grand Prix Abú Zabí bohatého sponzora – leteckou společnost Etihad Airways. Doba kontraktu byla stanovena na tři roky.

O dva roky později, prvního listopadu 2009, projel cílem jako první německý pilot Sebastian Vettel ze stáje Red Bull.

Od všeho něco

Mezi hlavní lákadla okruhu patří krom velmi rozmanitého prostředí, v němž se potkávají moderní město, přístav a poušť, i zajímavý tvar samotného závodiště. Nabízí jak dlouhé rovinky vhodné k předjíždění – zejména díky prudkému brzdění na jejich konci, tak i velké množství zatáček všech různých druhů. Některé z nich našly přímou inspiraci u svých slavných protějšků (například zatáčka Eau Rouge z belgického Spa). Okruh obsahuje jak části velmi rychlé, tak i místa extrémně pomalá. Závodiště je proto výzvou jak pro závodní techniky, neboť se přímo nabízí k ohromnému množství různých nastavení monopostu, tak pro samotné jezdce, jejichž talent otestuje mírou přímo vrchovatou.

A to hned pětapadesátkrát, protože tolik kol se v Abú Zabí jezdí. Okruh měří 5,554 kilometru, celý závod 305,470 kilometru. Letošní dějství projektu, který otevřel na Blízkém východě dveře dosud neznámé sportovní kultuře, připadl na 1. prosince. Vyhrál Brit Lewis Hamilton.

Nultý ročník pro studenty

Rok 2020, který se ponese ve své druhé polovině ve znamení konání Všeobecné světové výstavy EXPO ve zhruba hodinu a půl vzdálené Dubaji, by se mohl stát významný i pro Yas Marina Circuit. Plán, jak nově obě události propojit, mají Češi – jmenovitě generální komisař národní účasti na EXPO Jiří František Potužník, kterého zaujala studentská formule v severočeském Mostě.

V něm se letos v polovině srpna sešlo celkem šest týmů z tuzemských univerzit. Stály proti čtyřem desítkám týmů ze zbytku Evropy – hlavně pak z Polska a Německa, ale do Mostu dorazil taky tým z Indie. Závodilo se v osmi disciplínách, na trať se postavilo padesát formulí od 800 studentů. K vidění byla i čtyři autonomní vozidla, která dokážou jezdit úplně sama.

A právě Češi z ČVUT patří k v Evropě k nejúspěšnějším. K tomu, aby se studenti posunuli blíže k pracovním příležitostem ve světě Formulí 1, by mohl posloužit Potužníkův záměr – představit je na Yas Marině.

„Nultý ročník vypadá velice nadějně. Měl by se odehrát v termínu 13. až 15. února 2020. Plánujeme vypravit do Abú Zabí dvě formule ČVUT. Jednu se spalovacím a druhou s elektrickým pohonem,” říká komisař Potužník.

Australská spojka

Pokud skončí testovací ročník úspěchem, má Yas Marina Circuit v úmyslu uspořádat první mezinárodní ročník Formula Student Abú Zabí. Zájem o zapojení v tomto projektu už projevily některé z evropských zemí se silným automobilovým průmyslem, jako jsou například, Itálie či Německo, nebo místní Khalifa University of Science and Technology. „Vstřícného přístupu se nám dostalo rovněž ze strany ČVUT, a to jak od samotných studentů, tak i od vedení této školy,” potvrzuje Potužník.

Cenného spojence našel komisařův tým v Australanu Paulu Brayovi, který je manažerem projektu „Yas in Schools“. Je zaměřený na děti, které se s využitím konceptu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) snaží nadchnout pro motosport a vědu samotnou. „S vedením okruhu jednáme v podstatě rok – to, že se rozhodlo otevřít jeden z nejslavnějších okruhů Formule 1 českým studentům už v únoru 2020, nám dává naději uspořádat během EXPO regulérní mezinárodní závody,” míní Potužník.

Oboustranná příležitost

Projektů, do nichž se mohou děti a studenti, v některých případech už od 8 let věku zapojit, má Yas Marina Circuit několik. „Děti si vlastnoručně navrhují a následně vyrábějí modely formulí, učí se marketingové a brandingové strategie. Osvojují si také další dovednosti, například týmovou spolupráci. Se svými modely poháněnými stlačeným oxidem uhličitým nakonec i závodí,” vypočítává komisař Potužník.

Výsledkem snahy dostat studentskou formuli do Spojených arabských emirátů může být stav prospěšný pro obě strany. Studentská formule, coby projekt studentů vysokých škol, představuje skvělou možnost, jak dále zviditelnit zdejší okruh a upevnit jeho aktivity v oblasti vzdělávání, které má na starosti právě Paul Bray. Pro českou přítomnost na blížící se světové výstavě v Dubaji je to zase jedinečná šance, jak vybočit z fronty 192 účastnických zemí a strhnout na sebe pozornost nejen zajímavou technologickou expozicí, ale i neobvyklou aktivitou v sousedním Abú Zabí.

Pro úplnost: do startu EXPO zbývá od konce tohoto roku zhruba 40 týdnů.