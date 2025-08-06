Sydney Sweeney jako nová Bond girl? Co ji dovedlo mezi kandidátky?

Vzestup ke hvězdám: Od „Euforie“ k uznání kritiků
Sydney Sweeney se v posledních letech vypracovala z neznámé herečky v jednu z nejžádanějších tváří současného Hollywoodu. Zlom nastal s její rolí Cassie Howard v oceňovaném seriálu Euforie. Její herecký výkon, plný syrových emocí a komplexních nuancí, si získal uznání kritiků i diváků a vynesl jí nominaci na cenu Emmy.
Následovaly další výrazné role, například v seriálu Bílý lotos, kde opět předvedla svůj herecký rozsah a schopnost ztvárnit zdánlivě křehké, ale vnitřně silné postavy. Sweeney se nebojí náročných rolí a dokáže se ponořit do psychologicky komplexních charakterů, což ji odlišuje od mnoha jejích vrstevnic.
Všestrannost a globální přitažlivost
Jedním z klíčových faktorů, které hrají v její prospěch, je tedy její všestrannost. Ačkoli je nejvíce spojována s dramatickými rolemi, ukázala Sydney svůj komediální talent v romantické komedii S tebou nikdy! a dokázala tím, že má i potenciál pro lehčí žánry a dokáže přitáhnout široké publikum.
Kromě hereckého talentu je Sydney Sweeney také výraznou osobností na sociálních sítích a má obrovskou globální fanouškovskou základnu. Její popularita přesahuje hranice USA a je považována za módní ikonu a vzor pro mladou generaci. Takže pro franšízu Jamese Bonda, která se snaží oslovit nové diváky a udržet si nálepku nestárnoucí zábavy, by bylo angažování takové hvězdy strategickým tahem.
Bond girl 21. století: Síla a nezávislost
A vliv na to může mí ti fakt, že tradiční pojetí Bond girl se v posledních letech mění. Už to není jen krásný doplněk k agentovi 007, ale spíše silná, nezávislá a schopná žena, která je Bondovi rovnocennou partnerkou, nebo dokonce protivnicí. Sydney Sweeney má všechny předpoklady, aby to zvládla a navíc ji zvýhodňuje i její fyzická zdatnost – je známo, že se věnuje bojovým sportům a dalším aktivním činnostem, což by jí usnadnilo trénink i samotné, fyzicky náročné natáčení.
Zda se Sydney Sweeney skutečně stane novou Bond girl, ukáže až čas. Konkurence je silná a o tuto prestižní roli se uchází řada talentovaných hereček. Nicméně, s jejím nepopiratelným talentem, rostoucí popularitou a schopností ztvárnit komplexní a silné ženské postavy, má Sydney Sweeney velkou šanci pro to, aby roli získala. A možná se jí podaří oslovit i zcela novou generaci fanoušků.