Teritorialita exekutorů povede k nižší vymahatelnosti práva

Poslanecká sněmovna projedná ve středu 14. dubna návrh změn v oblasti exekucí, a to včetně zavedení teritoriality exekutorů. Česká leasingová a finanční asociace varuje, že proti této novince mluví zkušenosti ze zahraničí.

Odborníci upozorňují mimo jiné na to, že zavedení teritoriality by vedlo ke snížení vymahatelnosti práva věřitelů, jako se tomu stalo na Slovensku. Změna pak podle nich nejvíce dopadne na běžné spotřebitele, protože povede ke zdražování služeb.

Jednou z mála zemí, které princip plné teritoriality s náhodným přidělováním exekutorů zavedlo, je Slovensko. V tamní odborné veřejnosti ale k tomuto kroku převládá jednoznačně kritický postoj.

„Jak konstatovala sama Slovenská advokátní komora, po zavedení teritoriality klesla v zemi vymahatelnost práva. Velcí věřitelé přestali exekučně vymáhat, protože se jim to v novém systému jednoduše nevyplatí. Místo toho se vrátili k modelu vymáhání prostřednictvím inkasních agentur neboli vymahačů. Asi není třeba připomínat, že tento posun je nebezpečný především pro samotné dlužníky,“ řekl Jan Slanina, legislativní expert České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Podobný efekt by podle odborníků zavedení teritoriality exekutorů s největší pravděpodobností mělo i v Česku. „V současnosti, kdy si každý věřitel může exekutora zvolit sám, je tržní prostředí motivuje pracovat co nejefektivněji. To ale s navrhovaným způsobem přidělování pohledávek, který bude znamenat garantovaný příjem, zcela zanikne,“ upozornil Jan Slanina. „Pozitivně ale naopak hodnotíme například návrh na zastavení ‚marných‘ exekucí do 1500 korun s tím, že oprávněným bude v těchto případech přiznána sleva na dani ve výši 30 % vymáhané pohledávky,“ dodal.

Nastavení rovnováhy

„Legislativní nastavení exekucí je celé o rovnováze mezi věřitelem a dlužníkem. Dříve byl systém vychýlený směrem k věřitelům a exekutorům. To už se ale změnilo s úpravami, jako je zastropování minimální odměny exekutora na 2 000 Kč nebo jeho nákladů na jednu cestu na 1500 korun. Posun je patrný i ze statistik, které dokazují, že se situace lepší a změny zafungovaly. Zavedení teritoriality by vychýlilo celý systém v neprospěch věřitelů, mezi kterými je mimochodem vedle velkých firem i mnoho menších lokálních podnikatelů, obcí či běžných lidí včetně matek samoživitelek,“ říká Jan Plaček, ekonom působící na VŠE.

Od zavedení teritoriality exekutorů zákonodárce odrazují i prospotřebitelské organizace a poradny. „Stát by v této době neměl zásadně měnit pravidla hry ani pro jednu ze stran. Zavedení teritoriality, které přinese zvýšení administrativních a finančních nákladů státu a věřitelů, se tak v současné situaci, kdy se obě strany potřebují spolehnout na fungující systém, stává poněkud riskantním opatřením, které by mohli odnést řádně platící klienti,“ říká David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni.

Podle odborníků běžní spotřebitelé doplatí na to, že podnikatelé budou muset kompenzovat finanční ztráty za nevymožené pohledávky zdražováním služeb či zboží.

„Chceme-li zlepšit situaci dlouhodobých dlužníků v exekuci, měli bychom naši pozornost věnovat i v těchto těžkých časech podpoře finančního vzdělávání dospělých a dluhovému a insolvenčnímu poradenství zadluženým a předluženým,“ dodal.