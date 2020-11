Tipy na zařízení dokonalé ložnice

Hned po kuchyni je ložnice nejdůležitějším místem v bytě. Je to místo, kde nejraději relaxujeme, čteme knihy a odpočíváme. Jak to zařídit, abyste se každé ráno probudili s pozitivními emocemi a večer si odpočinuli? Stačí dokonale zařídit ložnici.

Postel v ložnici

Základem je samozřejmě postel, ale existují i takoví lidé, kterým stačí pohodlná matrace na podlaze nebo paletový regál. Pohodlná postel pro jednu osobu by měla mít šířku nejméně 90 cm. Pro dva však 160 cm. Rošt, na kterém je umístěna matrace, má mnohem větší vliv na komfort spánku než rám postele. Plné vyplnění rámu nábytkovou deskou je nejlevnějším řešením, ale také nejméně pohodlným. Zdravější pro naši páteř jsou rámy vyrobené z dřevěných, mírně ohnutých a spojených lamel.

Barva stěn

Pokud chcete útulný interiér, zvolte teplé barvy laku nebo dřevěné akcenty. Pastelové odstíny mají uklidňující vlastnosti, ale také můžete experimentovat a kombinovat různé barvy a textury. Doporučujeme, abyste do ložnice vložili jeden silný akcent a zvolili stěnu v intenzivní barvě s tapetou s jemným květinovým motivem; buď nechte jednu cihlovou zeď v ložnici - nebo ji napodobte tapetou. Tapety a nástěnné malby v ložnici jsou opravdu skvělý nápad také kvůli jejich optickým vlastnostem. V malých ložnicích budou fungovat například místnosti s trojrozměrným prostorovým vzorem, které dodávají vnitřní hloubku.

Podlaha

Vhodné jsou teplý koberec a dřevěné panely nebo parkety. Nepoužívejte kamenné nebo keramické dlaždice. Při vstávání je příjemné opřít si nohy o materiál, který je jemný na dotek. V ložnici máme štěstí, že se dřevo neodírá jako v jiných místnostech. Můžete proto zvolit podlahy s menším zatížením.

Vybavení nábytkem

V ložnici skvěle fungují hotové sestavy nábytku, kdy jsou postel a nábytek vyrobeny ze stejných druhů dřeva v jednotné barvě. Pak je snadné dosáhnout harmonie. Proč jsou skříně v ložnici tak důležité? Zajišťují, aby náš každodenní klid nebyl narušen nepořádkem v oblečení. Čím více věcí vložíme do skříněk, tím více prostoru necháme pro náš klid a relaxaci.

Noční stolky a komoda by měly být jednoduché, nejlépe bez silně zvýrazněných úchytů a zbytečných dekorací. Takto nejlépe ovlivňují naši relaxaci. Pro dámy může být důležitý také toaletní stolek. Vnáší do interiéru ženskost a je mimořádně praktický. Můžete do něj uložit veškerou kosmetiku. Vhodné je i zrcadlo, případně zrcadla. Nejprve odrážejí světlo a působí dojmem vizuálně větší a prostornější místnosti. Dodávají interiéru také stylovou záři. V ložnici může mít zrcadlo mnoho podob. Může volně stát na podlaze, ale může být také zavěšeno na zeď - poblíž toaletního stolku. Mnoho lidí se také rozhodne jej pojmout jako čela posuvných dveří. Díky tomu, zejména v malých místnostech budete mít více prostoru.

Osvětlení

Nemělo by být příliš intenzivní. Světlo by mělo být rozděleno na obecné a doplňkové. Do interiéru ložnice jsou určeny tři typy osvětlení: centrální - se stínidlem zakrytým zespodu, pro čtení - např. na nočním stolku, atmosférické, které má teplé barvy.

Doplňky

Dky nim můžete zcela změnit styl interiéru. Stačí se zásobit několika sadami ložního prádla a záclon. Změňte je v závislosti na náladě, ročním období a módě. Pojďte si hrát s barvami, ale nezapomeňte na funkčnost. Pamatujte: tmavé, silné závěsy vám v létě umožní spát déle, ale v zimě mohou ztěžovat probuzení. Zvláště když počasí venku není příznivé pro vstávání z teplé podestýlky.