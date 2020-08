TIR CENTRUM se přestěhovalo, servis nákladních vozidel má lepší zázemí

Pražské TIR CENTRUM je synonymem pro služby související s nabídkou a servisem nákladních vozidel. Horkou novinkou je, že se přestěhovalo do nového areálu. Díky tomu může nabízet své služby s ještě větším komfortem a lepší dostupností.

Kdo k podnikání potřebuje nákladní vozy, musí znát i TIR CENTRUM. Nově, 3. srpna 2020, pro služby svým zákazníkům otevřelo nový areál na dálnici D1. Perfektně vybavené centrum nabízí služby v plném rozsahu, jak byli zákazníci zvyklí doposud. A služeb má TIR centrum skutečně přehršle.

Prodej a výkup nákladních vozů

TIR Centrum se specializuje na bazar nákladních vozidel. Prodává užitkové vozy, nákladní automobily do 7,5 tuny i nad 7,5 tuny, tahače návěsů a návěsy, přívěsy, speciální nákladní vozy, autobusy, dodávky i obytné vozy. Kompletní nabídku si lze přijít prohlédnout do nového areálu na D1, ale je též součástí katalogu na stránkách společnosti, kde lze ke každému vozu zaslat dotazy, nebo si jej rovnou rezervovat – online i telefonicky.

Společnost nákladní vozy rovněž vykupuje. Zájem má o všechna nákladní auta, bez rozdílu typu či značky. Rovněž o návěsy, přívěsy a další speciální nákladní vozy. Automobil lze prodat dvěma způsoby: formou přímého výkupu za nejvyšší možnou nabídnutou cenu (v tomto případě je automobil vyplacen obratem), nebo formou komisního prodeje, u kterého se odhadne tržní nabídka vozidla a za tuto cenu se nákladní automobil zařadí do nabídky TIR CENTRA.

Financování nákupu vozidel na klíč

Speciálním produktem firmy je TIR CENTRUM financial services. Díky této službě lze využít celou řadu velice variabilních finančních produktů. Automobil odkoupíte formou splátkového prodeje či finančního leasingu. Možný je též zpětný leasing, nebo si lze nákladní vozidlo pronajmout, a to i dlouhodobě. TIR CENTRUM spolupracuje s prestižními institucemi, kterými jsou Mercedes-Benz Financial, Societe Generale Equipment Finance, MONETA Leasing, AGRO Leasing či ČSOB Leasing. Vše však vyřídíte na klíč přímo v TIR CENTRU. Ve firmě s odvahou říkají, že pro každého zájemce a odkupované vozidlo umí najít ideální formu financování.

Servis nákladních vozidel

TIR CENTRUM však realizuje rovněž servis nákladních vozidel. Ten je nabízen prostřednictvím 4truck Service Bohemia a poskytuje kompletní servisní zázemí pro kteréhokoliv majitele nákladního vozidla či celé flotily vozidel. Servis se specializuje na Ford Truck a je též neautorizovaným servisem MAN, Mercedes Benz a Scania. Servisuje rovněž návěsovou a přívěsovou techniku. Nyní, po přestěhování firmy, je dostupnost servisního místa ještě lepší. Nachází se přímo na D1, na hlavní tranzitní trase.

Servis zaměstnává zkušené profesionály v oblasti servisu nákladní techniky. Má též vlastní sklad náhradních dílů, které přímo namontuje, nebo si je můžete pouze zakoupit.

Perfektní služby i pro řidiče

TIR CENTRUM – to jsou perfektní služby pro tiráky i jejich řidiče. Nabízí kompletní zázemí pro parkování, včetně zázemí pro řidiče. Nechybí umývárny se sprchou, kvalitní toalety, občerstvení a další služby. Areál je hlídaný kamerovým systémem. Za pobyt na hlídaném parkovišti zaplatíte pouhých 750 Kč za 24 hodin.

Pro zájemce o nákup nákladních vozů je k dispozici kvalitní ubytování v pražských apartmánech. Pokud přijíždíte ze zahraničí, tak i vyzvednutí na letišti.

Jezděte v čistém náklaďáku

Součástí komplexní péče je též dostupnost skvělých moderních mycích technologií vhodných pro nákladní vozidla. Mycí technika umyje intenzivně, pečlivě, a přitom šetrně celou soupravu. Mytí vozidla včetně aplikace aktivní pěny začíná již na 350 Kč.

Co vše je v TIR CENTRUM nové?

Stávající zákazníci ocení lepší dostupnost centra, jež je nově přímo na exitu D1, a současně veškeré služby v tradiční kvalitě. Kdo ještě TIR CENTRUM nevyužívá, rozhodně by to měl zkusit.