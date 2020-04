Transsibiřská magistrála: Nejdelší železnice světa

Necelých deset tisíc kilometrů, 8 časových pásem, dva kontinenty a nejméně 6 dní ve vlaku. Transsibiřská magistrála spojující Moskvu s ruským Dálným východem je nejdelší železniční tratí na světě a roce 2016 oslavila již 100 let v provozu.

Trasa z Moskvy do Vladivostoku měří 9 288 km. Jízda z jednoho konce Ruska na druhý trvalo před sto lety dlouhé 2 týdny. Dnes trasu urazí nejrychlejší vlaky za „pouhých“ 6 dní. Těžko si však jde představit cestovat tuto vzdálenost pravidelně. Místní využívají vlaky na magistrále většinou pro kratší přískoky přes jednu až dvě noci.

Rusko je zemí extrémů a nejinak je tomu i v případě Transsibiřské magistrály. Nejnižší teplota bývá naměřena u města Skovorodino, kde historicky dosahuje pod -60° C. Nejdelší most vlaky překonávají u Birobidžanu a nedaleko Irkutsku projíždějí podél nejhlubšího jezera Bajkalu.



Kolik stojí cesta po Transsibiřské magistrále

Jedna z prvních otázek, která napadne většinu lidí je: „Kolik vlastně projížďka po Transsibiřské magistrále stojí?“ Vzhledem k výhodnému kurzu koruny vůči ruskému rublu to nemusí být kdovíjak vysoká částka. Kdo se zvládne trochu uskrovnit a je ochotný cestovat s průměrnými Rusy ve 3. třídě, toho může cesta z Moskvy do Vladivostoku vyjít už od 3 500 Kč.

Cestující, kteří však vyžadují větší pohodlí než velkoprostorový vůz s více než 60 lehátky bez kupé, budou muset sáhnout do kapsy trochu hlouběji. Jízdenky na Transsibiřskou magistrálu v 1. třídě v kupé pro jednoho až dva cestující vyjde častokrát na více než 15 000 Kč.

Nejzajímavější zastávky

Málokdo se vydává projet celou trasu v jednom kuse. Snad všichni turisté se zastavují přinejmenším u jezera Bajkal, které leží 3 dny jízdy od Moskvy. Ale byla by rozhodně škoda vynechat více než 1000 let staré město Jaroslavl, národní park Stolby nedaleko Krasnojarsku nebo Ulan ude s největší Leninovou hlavou na světě. Podívejte se na přehled zajímavostí cestou z Moskvy do Vladivostoku:

Moskva

Vladimir/Jaroslavl

Nižnij Novgorod

Jekatěrinburg

Tomsk

Krasnojarsk

Irkutsk

jezero Bajkal

Ulan Ude

Vladivostok

Tipy, jak ušetřit při cestě po Transsibiřské magistrále



Cesta po nejdelší železniční trati světa může být levnější, než si vůbec dokážete představit. Prohlédněte si tipy, za které vám vaše peněženka poděkuje:

cestujte 3. třídou

pro ubytování využívejte Couchsurfing (co je couchsurfing)

jezte v restauracích stolovaja (často je najdete přímo na nádraží nebo v blízkosti)

nakupte si na cestu v supermarketu a ušetřete na návštěvě jídelního vozu

sežeňte před cestou letenky výhodně (jak na levné letenky)

Transsibiřská magistrála s dětmi

Transsibiřská magistrála rozhodně není záležitost jen pro dospělé a rodinný výlet na Dálný východ může být skvělým rodinným dobrodružstvím. Děti do 5 let cestují ruskými vlaky zdarma v případě, že sdílí s rodičem stejné lehátko. S takovým předškolákem může být cesta na jedné posteli hodně nepohodlná. Do 10 let potom děti získávají 50% slevu na jízdné. Pro cestu s dětmi je vhodné rezervovat místa ve čtyř- nebo dvoulůžkových kupé. Pokud si však si na takové dobrodružství netroufáte, zkuste nejprve vyrazit s dětmi vlakem po Česku.