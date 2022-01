Trendy v oblasti reprodukční a intimní medicíny

Social freezing pro mladé

MUDr. Daniel Struppl

V mladém věku většinou lidé nemyslí na to, jestli budou schopni mít někdy dítě. Statistiky z posledních let ale ukazují, že stále více párů řeší neplodnost a děti si pořizují až díky metodám umělého oplodnění. Především trend oddalování rodičovství nemá na schopnost počít dítě pozitivní dopad, což potvrzuje i primář IVF centra kliniky ISCARE MUDr. Jan Lacheta: „I kvůli rozšířenému trendu zakládat rodinu až mezi třiceti a čtyřiceti lety dnes bojuje s neplodností až 20 procent českých párů. O zvyšující se neplodnosti u mužů pak svědčí například výsledky posledních zájemců o darování spermatu u nás na klinice. Z pětadvaceti mužů splňoval pouze jeden kritéria dárce spermií.“ Předejít možným rizikům neplodnosti, jako je třeba závažné onemocnění nebo úraz, pomůže social frezing neboli zmrazování zdravých pohlavních buněk. Preventivní zmražení spermií a vajíček je ideální ve věku kolem dvaceti let. Uskladnění pohlavních buněk vyjde asi na 2 půl tisíce na tři roky. I v případě úrazu či nemoci s výsledkem neplodnosti pak mají lidé jistotu, že budou moci založit vlastní rodinu.

Intimní gynekologické plastiky

Pokud se vám podařilo vysněného potomka zplodit, rodičovské povinnosti jste si odbyli, děti jsou odrostlé, přichází často chuť si ještě trochu užít. U žen se ale často začnou objevovat problémy s pevností tkání pánevního dna, způsobené právě prodělanými porody, které mohou mít dopad i na sexuální uspokojení. „S takovými problémy k nám přicházejí stovky pacientek ročně,“ potvrzuje MUDr. Daniel Struppl, primář Centra Gynekologie na klinice ISCARE. Jednou z možností, jak lze tyto problémy řešit, je ošetření pomocí nejmodernějšího přístroje LOTUS GynoLaserTM. Na rozdíl od invazivní operace je laserový zákrok rychlý, bezbolestný, bezpečný a nevyžaduje téměř žádnou rekonvalescenci. Používá se pro vaginální remodelaci s výsledkem zúžení poševního vchodu a vagíny a zlepšení její elasticity, dále k léčbě stresové inkontinence, chronických kvasinkových zánětů a poklesu dělohy.

Bezskalpelová vazektomie

Co v této fázi života trápí muže? Pokud se stále těší sexuální svěžesti, je na místě vyřešit jednou pro vždy možnost nechtěného oplodnění, a to díky vazektomii. Vazektomie je chirurgický zákrok, při kterém dojde k přerušení chámovodů v oblasti šourku a tím ke sterilizaci muže. Při klasické vazektomii je šourek rozříznut skalpelem. „Daleko šetrnější, méně bolestivou metodou s minimálním rizikem komplikací je tzv. bezskalpelová vazektomie, kdy je chámovod za použití specifických nástrojů rychle zachycen a vytažen nad povrch kůže z malého vpichu. Zákrok se provádí v lokální anestezii velmi malou rankou, která není po zahojení znatelná,“ vysvětluje MUDr. Lukáš Bittner, urolog a sexuolog z klinického centra ISCARE. Paradoxní je, že v zahraničí je vazektomie jako forma antikoncepce velmi rozšířená a podstupuje ji až 18 % mužské populace. V ČR jde zatím jen o stovky mužů.