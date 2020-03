Udělejte si čas na prarodiče a začněte tradici pravidelných rozhovorů

Současná situace se dotýká nás všech, ale hlavně našich rodičů či prarodičů, kteří patří do kriticky ohrožené skupiny. Prožívají těžké časy, protože jsou často odloučení od svých nejbližších, dětí a vnoučat a musí odloučení zvládat o samotě. Vytěžte z tohoto období co nejvíc pozitiv.

Prostřednictvím pravidelných telefonátů či video hovorů můžete poznat své předky, jejich dětství, dospívání či režim, který zažili. Teď je ten čas, abyste využili příležitosti a ještě více se se svými rodiči a prarodiči sblížili. Už žádné výmluvy na nedostatek volného času! Teď ho máte více než dost. Připravili jsme pro vás návod, jak začít sérii zajímavých rozhovorů, které vás zavedou do daleké minulosti.

Poučná setkání na dálku

Karanténa od sebe oddělila členy rodiny. Dospělé děti nemůžou kvůli bezpečnostním důvodům navštívit svoje rodiče a vnoučata nemůžou obejmout babičku a dědečka. Pokud mají vaši rodiče či prarodiče jeden druhého, je to pro ně jednodušší. Můžou s někým trávit čas, popovídat si, sdílet svoje radosti a starosti, ale i tak jim děti a vnoučata chybějí. Jestli už máte ale jen jednoho rodiče či prarodiče, který s vámi nebydlí v jedné domácnosti, nesmíte na ně zapomínat. Dohodněte se na pravidelných setkáních prostřednictvím telefonů a hodně se ptejte. Senioři vám jistě rádi povědí jejich životní příběh, který bude ponaučením. Vždyť s věkem přichází moudrost. Dospělé děti a jejich potomci si můžou pěkně posedět každý týden nebo i častěji, kdy si společně určíte, že vás dědeček a babička vezmou na výlet do historie. Prarodičům dodáte pocit důležitosti, že stále mají co říct, a zlepšíte jejich psychický stav. Věřte, že až tyto časy pominou, budete s radostí a láskou vzpomínat na krásné chvíle, které jste odděleně, ale zároveň ve spojení prožili.

Milá videa od vnoučat na potěšení

Protože se rodiny momentálně nepotkávají osobně a prarodiče se nemůžou bavit s vnoučaty, můžou jim děti poslat alespoň milá videa. Babičku s dědečkem jistě velmi potěší, zlepší jim to den a zasmějí se šibalství svých vnoučat. Čím víc milých a zábavných videí, tím víc radosti pro osamělé seniory. Videa si budou moci opakovaně přehrávat a radovat se z toho, že jsou jejich vnoučata šťastná a zdravá a mají se dobře i v těchto dnech. O to víc jim pak udělá radost, až se setkají osobně.

Pár témat pro děti a vnoučata, jak začít sérii rozhovorů

Mnohé odpovědi vás možná překvapí, jiné šokují. Doba, ve které prožili senioři ty nejlepší roky, byla v mnohém jiná a pro mladé lidi nepochopitelná. Zkuste se jich zeptat a uvidíte sami.

1. Jak jste vyrůstali? Jak jste chodili do školy? Jak probíhalo vyučování? Chodili jste do školy i v sobotu? Jak dlouho jste studovali? Jak vypadala vaše svačina nebo oběd? Čím jste se jako děti bavili? Museli jste i pracovat nebo pomáhat doma?

2. Jaké bylo vaše dospívání? Kdy jste zažili svoji první lásku? Pomatujete si ho/ji? Jaké to pro vás bylo? Chodili jste na brigádu? Jaké bylo studium na střední nebo vysoké škole?

3. Jaké bylo seznámení s babičkou/dědečkem? Jaká byla svatba? Byli jste na svatební cestě? Jak vypadalo vaše první společné bydlení?

4. Kdy jste měli děti? Jak jste je vychovávali? Jak probíhalo jejich dospívání?

5. Žili jste za minulého režimu, jaké to bylo? Co si pamatujete? Zažili jste válku?

6. Jak vypadala vaše dovolená? Kdy jste byli na první dovolené u moře? Zavařovali jste jídlo do sklenic? Vozili jste je s sebou?

7. Co vaše práce? Měli jste ji rádi? Kolik jste vydělávali? Co jste si koupili za první výplatu? Měli jste hodně volného času? Co vás bavilo?

8. Jak jste se postavili k roli babičky/dědečka?

Překvapte seniory chutným dárečkem

