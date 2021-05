Umění pomáhá

Obdivovatelé současného umění mají jedinečnou příležitost spojit vlastní potěšení s dobrým skutkem. Na předaukční výstavě Galerie KODL si nyní mohou vybírat z děl vyhlášených autorů a podpořit tak některý ze čtyř dobročinných projektů. Aukce se koná 30. května na Žofíně a online na Artslimit.com.

Již se stalo tradicí, že současní umělci darují do dobročinných aukcí Galerie KODL svá špičková díla. Patří jim za to respekt a poděkování. V jarní aukční kolekci se můžeme setkat hned se čtveřicí dobročinných projektů. Předaukční výstava probíhá v prostorách galerie do 29. května. Samozřejmostí je i virtuální prohlídka.

Patnáct uměleckých děl bude vydraženo ve prospěch Nadace Bátor Tábor – Česká republika. Posláním této organizace je zlepšovat životy dětem s rakovinou nebo jinou vážnou nemocí. Bátor Tábor funguje ve čtyřech zemích a je součástí mezinárodní organizace SeriousFun Children´s Network, kterou v roce 1988 založil Paul Newman. Zájemci o tuto charitativní aukci se mohou těšit na velmi reprezentativní kolekci složenou z předních českých i evropských umělců. Do aukce byla věnována díla od Louise Frydmanové, Vladimíra Houdka, Jana Kalába, Jiřího Petrboka, Ivana Pinkavy, Daniela Pitína, Miroslava Polácha, Jaroslava Róny, Wilhelma Sasnala, Serbana Savuy, Attily Szűcse, Adama Štecha, Márie Švarbové, Zdeňka Trse a Lubomíra Typlta.

Část z výtěžku další pětice děl bude věnována ve prospěch Centra Paraple. Centrum Paraple je poradenské a rehabilitační zařízení, které pomáhá lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. První Aukci pro Paraple uspořádala Galerie KODL v roce 2015. Dlouhodobou spolupráci s Centrem Paraple všichni v galerii vnímají jako jedinečnou možnost, jak pomáhat lidem. V rámci této dobročinné dražby se zájemci mohou těšit na naprosto mimořádný objekt „Cesta kamene“ z dílny klíčové osobnosti nejen českého umění posledního půlstoletí Stanislava Kolíbala.

Dále na známé „Zátopkovy nohy“ od Davida Černého, strukturální objekt Federica Díaze vytvořený během 54. Bienále v Benátkách, divácky atraktivní práci snoubící v sobě fotografický talent Alžběty Jungrové a originální výtvarný projev Michala Škapy a na výjimečnou malbu s množstvím vnitřních přesahů z palety Šárky Koudelové.



Na charitativní účely bude použit také výtěžek ze dvou pro naši galerii velmi netypických aukčních položek – vydražená částka za briliantem osazené plnicí pero z dílny KOH-I-NOOR HARDTMUTH, které je jediným svého druhu, poputuje na podporu projektu Paměti národa. Jedná se o projekt, který zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti autentická svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.



Obnos za prodej motocyklu Jawa 650 Limited Edition, který vznikl v sérii pouhých 21 kusů, bude připsán ve prospěch Charity Česká republika. Ta finance využije na podporu pozůstalým rodinám s dětmi, které se dostaly do existenčních potíží v souvislosti s úmrtím jednoho z rodičů vinou onemocnění COVID-19.



Podrobnosti o aukci samotné i formách dražby naleznou zájemci na webových stránkách galerie. Již podruhé bude možné dražit online. Galerie KODL připravila pro tyto účely specializovaný aukční portál artslimit.com. Kupující mohou také zadat pevný limit nebo dražit po telefonu. Osobní účast na aukci se bude řídit platnými doporučeními vlády.