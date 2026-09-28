Umění říct si dost: Proč je tak těžké dodržet vlastní limity a jak to natrénovat

Lidská vůle jako baterie
Americký novinář Jim Sollisch ve svém článku pro Wall Street Journal uvádí, že za jeden den udělá průměrný dospělý člověk až 35 000 rozhodnutí. Od ranního rozhodování mezi keckami nebo žabkami, přes výběr mezi špagetami či linguini v supermarketu až po velká pracovní rozhodnutí, která mohou ovlivnit osud celé firmy. Každý výběr mezi několika možnostmi zaměstnává a zároveň unavuje náš mozek.
Naše mysl se pak chová podobně jako baterie v mobilu. Když postupně dojde k jejímu vyčerpání, přejde do úsporného režimu. V praxi to znamená, že nás opustí schopnost dělat rozhodnutí na základě všech dostupných informací. Místo toho si mozek vybírá buď pasivitu (raději nedělat rozhodnutí žádná), nebo impulzivitu (vybere nejrychlejší a nejsnazší možnost).
Problémy v práci i při zábavě
V každém supermarketu jsou na vaši rozhodovací únavu připravení a umějí ji dobře využít. Proč mají u pokladen vyskládané sladkosti? Třeba proto, že naše schopnost odolat nezdravým snackům bude mnohem nižší poté, co jste mezi regály vymysleli obědy a večeře na několik dní dopředu.
V zaměstnání také po čase naše schopnost správného rozhodování oslabuje. Pozdně odpolední schůzky by se neměly týkat velmi důležitých záležitostí. Jinak může dojít třeba k výběru předraženého dodavatele (impulzivita a neochota zkoumat konkurenci) či k naprostému odmítnutí inovativních nápadů ve prospěch zajeté rutiny.
Ranní ptáče nad rozhodnutím nezapláče
Ne nadarmo máme tolik přísloví a pořekadel o tom, že ráno je lepší pro důležité kroky a rozhodnutí. Naše mentální baterie je brzy po probuzení nabitá na 100 % a umožňuje nám pořádně se zamyslet. Je pak už jedno, jestli vybíráte mezi trenkami či slipy nebo mezi potenciálními obchodními partnery. Výsledné rozhodnutí bude informovanější a ve výsledku lepší.
Samozřejmě ne vždy můžeme ráno vyřešit všechno. Proto je důležité během dne mozek „dobíjet“ stravou a odpočinkem. Během náročného rozhodování spotřebuje náš mozek velké množství glukózy a kyslíku. Krátká procházka, vyvětrání místnosti, zdravá svačina nebo sklenice vody dokážou vrátit mysl do rovnováhy.
Míň možností, lepší rozhodování
Zavřete oči a myslete na Steva Jobse. Co přesně ve vaší fantazii bývalý šéf Apple dělá, se neodvážíme hádat, ale skoro jistě u toho má na sobě černý rolák. Kromě toho, že byla Jobsova vizáž ikonická, mu také šetřila čas a mentální energii potřebnou k rozhodnutí. Každý den již dopředu věděl, v čem půjde do práce. Mohl se tak soustředit na o něco důležitější záležitosti, jako řízení technologického giganta.
Jak vycvičit vlastní sebeovládání
Pokud naše vůle funguje jako baterie, tak to neznamená, že se její kapacita bude časem jenom snižovat. Sebeovládání lze totiž vycvičit a nemusíte se kvůli tomu hned stát jogínem v odlehlém chrámu.
V praxi stačí zařadit do každodenní rutiny jednoduchá mikrocvičení. Můžete si například zkusit čistit zuby nedominantní rukou, vědomě hlídat správné držení těla při sezení u počítače nebo si dát za cíl na celý den zcela vynechat sprostá slova.
Ačkoliv jde o zdánlivé maličkosti, vyžadují od mozku neustálou vědomou aktivitu. A funguje to! Psycholog Mark Muraven ve své studii Building self-control strength z roku 2010 potvrdil, že lidé, kteří několik týdnů procvičovali sebeovládání na jednoduchých denních úkolech, prokázali výrazně vyšší odolnost vůči únavě i v dalších nesouvisejících situacích.
Zábava s rozumnými omezeními
Ještě pevnější mantinely si můžete nastavit pro vlastní zábavu. Pro ty, kteří si chtějí aktivně hlídat „screen time“ a čas na sociálních sítích existují appky, díky kterým si jde nastavit kdy a jak dlouho můžete po sítích brouzdat. Dobře funguje i jednoduché řešení v podobě vypnutí notifikací z konkrétních aplikací.
Pro ty, kteří si rádi užijí dávku adrenalinu v online kasinu, existují bohaté možnosti sebekontroly přímo na prověřených stránkách, jako je www.allwyn.cz/casino. Allwyn na své platformě Sazka hry totiž umožňuje hráčům nastavit si limity třeba na výši sázek, maximální délku přihlášení za den, jejich měsíční počet i nejvyšší výši prohry. Hraní na virtuálních automatech nebo v online live hrách s reálnými krupiéry tak zůstane tím, co má být – zábavou pro milovníky rozumného risku.
Tak jako vás bolí nohy po hodině strávené na rotopedu, tak i váš mozek tiše úpí po celodenní smršti rozhodnutí. Proto co nejvíce využívejte ranní svěžesti, pravidelného doplňování energie a možností, jak omezit tisícovky malých rozhodnutí na zvládnutelnou míru.